Running Man Vietnam 2026 tập cuối: Gia tộc R 'thắng lớn', NSX phát 'cơm thêm'

Tối 13/11, tập 16 Running Man Vietnam 2026 với chủ đề Mãi Là Anh Em Siêu Nhân chính thức lên sóng, mang đến loạt thử thách đấu trí, đấu sức và những màn xé bảng tên đầy kịch tính.

Tập 16 cán mốc 1 triệu lượt xem sau 6 giờ công chiếu.

Chương trình khởi động bằng nhiệm vụ Phá vỡ rào cản - đòi hỏi tinh thần tập thể - một thành viên đảm nhận vai trò mô tả hình ảnh và những người còn lại phối hợp tạo dáng theo hướng dẫn. "Đạo diễn trăm tỉ" Hai Thành đã tận dụng lợi thế, dẫn dắt các thành viên cùng nhau ghi điểm. Dù hành trình không mấy dễ dàng, "qua môn" với 3/6 điểm nhưng tiếng cười được 8 thành viên mang lại thì nhiều vô số. Đặc biệt, trò chơi thú vị này còn nhanh chóng tạo trend trên mạng xã hội, được nhiều nhóm bạn trẻ "áp công thức" tạo nên những dáng chụp hình "bá khí".

Ở thử thách Vượt tường, màn đối đầu ngang sức ngang tài giữa biệt đội siêu nhân và biệt đội ê-kíp tạo nên những giây phút nghẹt thở. Các thành viên của Gia tộc R choáng váng khi phát hiện những người đứng sau ống kính, dẫn dắt chương trình lại sở hữu sự nhanh nhạy và sức mạnh "không phải dạng vừa". Kết quả, Tám Trung, Tám Quân, Tư Ngọc, Sáu Tút lần lượt "xanh mặt", chịu thua trước biên tập, quay phim và trợ lý của Trấn Thành.

"Đặc sản" xé bảng tên của tập cuối không khiến khán giả thất vọng, Năm Phát đăng tải dòng cảm thán trên trang cá nhân: "Thứ 6 ngày 13, chiếu tập "hồn ma" trong bệnh viện. Bà Run khoái giỡn ghê".

Không gian bệnh viện u ám trở thành bối cảnh cho nhiệm vụ xé bảng tên mang tên "Tiêu Diệt Quái Vật" - Quái vật chúa do võ sĩ Trần Quang Lộc đảm nhận. Lần này, Running Man Vietnam 2026 mang đến trải nghiệm escape room (trò chơi nhập vai thực tế) kết hợp yếu tố kinh dị, nơi các thành viên vừa giải mã những manh mối, vừa tìm cách thoát khỏi các căn phòng bí ẩn và giải cứu thủ lĩnh Diệu Nhi.

Nhiều "cú twist" dồn dập được đưa ra, lộ diện Hai Thành - Diệu Nhi là những người hỗ trợ Quái vật chúa, thẳng tay cho Sáu Tút, Út Tuấn "bay màu" chỉ trong 3 phút. Cuộc chiến căng não với bài toán hạ gục Quái vật chúa dành Tư Ngọc, Năm Phát, Tám Trung, Tám Quân được tạo nhịp độ hồi hộp, gay cấn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố âm thanh, ánh sáng, bối cảnh. Tám Trung phát huy khả năng suy luận sắc bén, Tám Quân nhanh nhạy "truyền tin". Nhiều khán giả dành lời khen cho màn kết hợp ăn ý của Tư Ngọc, Năm Phát, cùng nhau kề vai sát cánh "giải phong ấn", giúp Diệu Nhi, Hai Thành "hoàn lương".

Đáng chú ý, người xem "nín thở" với khoảnh khắc Hai Thành, Năm Phát lăn xả đấu tay đôi để giữ chân Quái vật chúa, giúp Diệu Nhi, Lan Ngọc có cơ hội tìm kiếm và hoàn thiện 6 mảnh ghép bảng tên của Quái vật, khép lại cuộc đua với chiến thắng vang dội. Mặt khác, khách mời Quái vật chúa cũng góp phần tạo nên sự lôi cuốn cho công cuộc "giải cứu thế giới" của các "cựu siêu nhân". Chung cuộc, tất cả người chơi cùng nhận huy hiệu của chương trình, không chọn ra Quán quân như những mùa trước.

Tập 16 đánh dấu chặng cuối trong hành trình kéo dài 4 tháng của Gia tộc R tại Running Man Vietnam 2026. Sau màn chào kết và hô khẩu hiệu từ các thành viên, khán giả vỡ òa khi không còn thước phim "nhá hàng" tập mới mà là màn phát "cơm thêm" từ nhà sản xuất. Hành động tinh tế đến tập cuối cùng từ ê-kíp và dàn cast khiến Runnie (FC của chương trình) càng thêm "lụy", cùng để lại những bình luận thân thương, "manifest" một mùa chơi mới với đầy đủ các thành viên sẽ sớm được khởi động.