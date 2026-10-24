Running Man Vietnam 2026 tập 13: Đám cưới Quân A.P, danh tính cô dâu gây tò mò

Pháp Kiều, Sơn.K và Minh Hằng gia nhập Gia tộc R

Tập 13 mở màn bằng màn chuẩn bị lễ gia tiên được ghi hình theo cú máy one-shot. Trong không khí rộn ràng, các thành viên Gia tộc R tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại của em út Tám Quân. Bối cảnh đám cưới được đầu tư công phu, với trang phục rực rỡ và lễ vật được chuẩn bị đầy đủ.

Ngày vui càng thêm náo nhiệt với sự góp mặt của ba khách mời: Sơn.K trong vai anh họ chú rể, Pháp Kiều là bạn thanh mai trúc mã và Minh Hằng hóa thân thành bạn xã hội của mẹ chú rể. Nếu đây là lần đầu Sơn.K và Pháp Kiều tham gia chương trình, Minh Hằng đã có lần thứ hai đối đầu với Gia tộc R trong hai mùa gần nhất.

Tuy nhiên, hỷ sự nhanh chóng biến thành sự cố khi cả gia tộc phát hiện vàng cưới đã bị đánh cắp sau một lần mất điện. Bảy thành viên cùng ba khách mời lập tức trở thành những nghi phạm trong vụ án, bao gồm hai kẻ trộm vàng, hai điều tra viên, năm dân làng và một nhân chứng.

Cuộc truy tìm kẻ trộm vàng liên tục đảo chiều

Để tìm ra thủ phạm, các thành viên phải vượt qua những thử thách, thu thập manh mối và suy luận về thân phận của nhau. Từ thử thách “Ẩn Thân Chi Thuật” đến “Ớt Bông Công Lý”, cuộc đấu trí liên tục xuất hiện những tình huống đánh lạc hướng, khiến các phán đoán ban đầu dễ dàng bị đảo lộn.

Hai Thành và Tư Ngọc cho thấy khả năng suy luận nhanh nhạy, trong khi những màn tung hỏa mù của các thành viên khiến việc xác định kẻ trộm càng thêm khó khăn. Đặc biệt, sự nhẹ dạ của Quang Trung trước Sáu Tút tạo nên những tình huống hài hước giữa bầu không khí điều tra căng thẳng.

Trong nhiệm vụ cuối cùng, các thành viên phải tận dụng toàn bộ manh mối đã có để tìm ra hai kẻ trộm vàng. Vòng nghi vấn liên tục thay đổi, từ Tư Ngọc, Hai Thành đến Quang Tuấn, Liên Bỉnh Phát và những thành viên còn lại. Không ai hoàn toàn thoát khỏi sự nghi ngờ, biến cuộc truy tìm thành màn đấu trí giữa khả năng suy luận và chiến thuật đánh lạc hướng.

Tưởng như vụ án đã đi đến hồi kết tại phiên tòa, Gia tộc R lại tiếp tục bị cuốn vào cú twist bất ngờ. Dù Tư Ngọc lên tiếng thanh minh, các thành viên vẫn đồng loạt khẳng định cô là kẻ trộm. Những suy luận tưởng chừng đã đi đến kết luận cuối cùng lại khiến khán giả tiếp tục đặt câu hỏi về sự thật phía sau vụ án.

Quân A.P ngượng ngùng khi cô dâu bí ẩn xuất hiện

Nếu vụ trộm vàng tạo nên điểm nhấn xuyên suốt tập 13, danh tính cô dâu của Tám Quân mới là bí ẩn được đẩy lên cao trào ở những giây cuối cùng.

Thoáng xuất hiện trong chiếc áo dài hồng, cô dâu khiến cả Gia tộc R lẫn các khách mời bất ngờ. Anh Tú Atus liên tục hỏi lại: “Thật không?”, “Là thật á hả?”, trong khi chú rể Quân A.P vừa xúc động vừa ngượng ngùng che mặt trước khoảnh khắc đặc biệt.

Tập 13 khép lại khi danh tính cô dâu vẫn chưa được hé lộ trọn vẹn. Sau những màn đấu trí và "twist chồng twist", bí ẩn về người xuất hiện trong ngày trọng đại của Tám Quân tiếp tục khơi gợi sự tò mò, hứa hẹn trở thành chủ đề được khán giả bàn luận sau khi chương trình lên sóng.