Running Man Vietnam 2026: Điểm danh dàn con dâu 'cực phẩm' của Gia tộc R

Hari Won - bà xã của Hai Thành

Là một trong những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt, Hari Won được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Sinh năm 1985 tại Seoul (Hàn Quốc), cô có tên thật là Lưu Esther. Năm 2012, Hari Won tham gia nhóm nhạc Kiss trước khi phát triển sự nghiệp tại Việt Nam. Cô và Trấn Thành bén duyên sau khi hợp tác trong phim Bệnh viện ma và tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2016. Sau một thập kỷ bên nhau, cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày đầu với những pha tương tác hài hước, lãng mạn.

Những tương tác của hai vợ chồng Trấn Thành - Hari Won luôn được cộng đồng mạng dành sự quan tâm đặc biệt. Đặc biệt, cô vừa mới góp mặt trong tập 8 của Running Man Vietnam 2026. Năm 2019, Hari Won cũng là khách mời tập 9 trong concept đám cưới của Running Man Vietnam mùa 1.

Hari Won góp mặt trong tập 8 Running Man Vietnam 2026. Ảnh: Running Man Việt Nam Chạy Ngay Đi.

Những pha tấu hài duyên dáng của Hari Won được netizen thích thú replay nhiều lần. Nguồn: Running Man Việt Nam Chạy Ngay Đi.

Diệu Nhi - "nóc nhà" của Sáu Tút

Diệu Nhi là nữ diễn viên ghi dấu ấn với lối diễn xuất hài hước, duyên dáng qua nhiều bộ phim và chương trình giải trí. Cô và Anh Tú Atus có khoảng 12 năm bên nhau, từng khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào ngày 10/10/2019, công khai mối quan hệ vào tháng 8/2022 và tổ chức đám cưới tại Phan Thiết vào tháng 10 cùng năm. Cả hai cũng thường được khán giả yêu thích bởi những màn tương tác hài hước, tự nhiên.

Trong tập 4, 5 của Running Man Vietnam mùa 3 (2025), "mợ Sáu" cũng góp mặt với vai trò gián điệp của đội Hải Nam đột nhập vào đội Hải Nữ và tạo nên những màn tương tác hài hước, đáng yêu với Gia Tộc R. Những pha tung hứng duyên dáng của vợ chồng Sáu Tút đã mang lại một màu sắc đặc biệt cho tập 4, 5 này.

Ngọc Kayla - bạn gái của Năm Phát

Ngọc Kayla được biết đến là ca sĩ, cựu thành viên nhóm nhạc Mắt Ngọc. Cô và Liên Bỉnh Phát đã có hơn 6 năm gắn bó. Đến tháng 1/2026, cả hai cùng xuất hiện tại sự kiện công chiếu tập cuối Running Man Vietnam. Nam diễn viên cũng chia sẻ chuyện tình cảm nhận được sự ủng hộ, vun vén từ gia đình hai bên. Hiện Ngọc Kayla tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực âm nhạc, trong khi bạn trai hoạt động ở cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Cặp đôi nhà Năm Phát không ngại công khai về chuyện tình cảm và thoải mái xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện quan trọng. Dù chưa xuất hiện trong Running Man Vietnam với vai trò khách mời nhưng các fan Gia Tộc R vẫn biết và dành sự quan tâm đặc biệt cho "mợ Năm". Trong thời gian sắp tới, khán giả hy vọng sẽ được gặp "mợ Năm" trong những trò chơi thú vị của nhà R.

Liên Bỉnh Phát giới thiệu bạn gái Ngọc Kayla với đồng nghiệp trong buổi ra mắt phim. Nguồn: FaFaLo Showbiz.

Trong cuộc sống đời thường, cả hai cũng không ngại công khai tình cảm. Nguồn: Multi news.

Linh Phi - vợ của Út Tuấn

Linh Phi từng hoạt động trong lĩnh vực ca hát và hiện là hậu phương quan trọng của diễn viên Quang Tuấn. Cả hai lần đầu gặp nhau khi đóng chung phim truyền hình Kén rể năm 2014. Sau khoảng hai năm tìm hiểu, họ quyết định về chung một nhà. Không chỉ chăm lo gia đình, Linh Phi còn đồng hành cùng chồng trong việc lựa chọn kịch bản, phân tích nhân vật và quản lý tài chính. Cặp đôi hiện có hai con, một gái và một trai. Cô cũng được netizen liên tục gọi tên với mong muốn sẽ gặp Mợ Út trong một tương lai gần tại Running Man Vietnam.

Cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, gia đình Út Tuấn được xem là "gia đình có visual điện ảnh". Nguồn: Linh Phi - Quang Tuấn Family.

Mợ Út hay đồng hành cùng chồng trong các buổi quay chụp và công việc nói chung. Nguồn: Linh Phi.

Lê Khanh - cô dâu của Tám Quân

Gương mặt mới nhất gia nhập danh sách con dâu Gia tộc R là Lê Khanh, bạn gái lâu năm của ca sĩ Quân A.P. Sinh năm 1997, cô được chú ý bởi chuyện tình kéo dài 14 năm với nam ca sĩ, bắt đầu từ thời học sinh. Trước khi xuất hiện trên Running Man Vietnam, Lê Khanh từng đảm nhận vai nữ chính trong một số MV của Quân A.P.

Xuất hiện trong trang phục cô dâu với visual xinh đẹp, Mợ Tám bé khiến cõi mạng dậy sóng. Ảnh: Running Man Việt Nam Chạy Ngay Đi.

Trong tập 14 lên sóng tối 30/10, Lê Khanh xuất hiện với vai trò cô dâu và trực tiếp tham gia các thử thách cùng dàn cast. Đặc biệt, ê-kíp còn chuẩn bị một lễ cưới bất ngờ dành cho cặp đôi. Khoảnh khắc Quân A.P và Lê Khanh cùng bước lên lễ đường, nhận lời chúc phúc từ các thành viên khiến tập phát sóng có thêm nhiều giây phút xúc động. Đây cũng là lần đầu cả hai công khai chuyện tình cảm trên sóng truyền hình. Điều này được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình yêu của cả hai khi chuyện tình chính thức được công khai.

Niềm hạnh phúc trong ngày trọng đại của vợ chồng Tám Quân càng trọn vẹn hơn với những lời chúc đầy cảm động của những người anh em trong Gia Tộc R. Nguồn: Running Man Việt Nam Chạy Ngay Đi.