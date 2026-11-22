Sau tập 16 phát sóng tối 13/11 - cũng là tập cuối phiên bản truyền hình, nhà sản xuất Running Man Vietnam 2026 khiến cộng đồng người hâm mộ Runnie "đứng ngồi không yên" khi thông báo ra mắt tập đặc biệt phiên bản chiếu rạp. Lần thứ 3 đưa dàn người chơi lên màn ảnh rộng, ê-kíp hứa hẹn sẽ "giải mã" tất cả bí ẩn của Gia tộc R và công bố Quán quân mùa này.

Tập chiếu rạp "Về Nhà" của Running Man Vietnam 2026 không giới hạn độ tuổi người xem.

Ngay khi vừa công bố poster lấy chủ đề Về Nhà, các thành viên xuất hiện trong những bộ trang phục sang trọng, Quang Tuấn đã thích thú chia sẻ trên trang cá nhân: "Sao nhà mình cứ mỗi lần tụ họp là có biến vậy ta. Thôi, lần này chuyện thừa kế Gia tộc R thì cứ để Út đứng ra gánh vác nha".

Trước đó, tối 20/11, NSX tung đoạn "nhá hàng" những giây phút kịch tính về cuộc phiêu lưu của các anh em. Trailer hé lộ chặng hành trình "Về Nhà" với nhiều uẩn khúc về kịch bản, luật chơi khiến mọi người hoang mang nhưng nhanh chóng thể hiện thái độ quyết tâm trở thành Người thừa kế của Gia tộc R.

Trận chiến xé bảng tên trở nên gay cấn hơn khi các bảng tên của người chơi đổi màu từ trắng thành đen, kèm theo đó là những "dị bản" như Út Tuấn "mọc thêm cánh". Sự vùng dậy của "công chúa" Quang Tuấn, hất văng Năm Phát khiến người xem kinh ngạc, tò mò liệu anh có thực sự sẽ là Người thừa kế như lời anh nói. Tám Quân cũng là thành viên bày tỏ rõ tham vọng "đã đến lúc nhận quyền thừa kế duy nhất của Gia tộc R".

Còn Sáu Tút có nhiều "đất diễn", trở thành tâm điểm chú ý của trailer, gợi mở tình huống rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Anh ra sức cầu cứu mọi người vì đang đối diện với quả bom sắp nổ tung nhưng liên tục nhận về những câu trả lời "phũ phàng", chỉ có Tư Ngọc lên tiếng: "Chị cứu em".

Khán giả tò mò điều gì khiến Hai Thành, Năm Phát, Tám Quân mất niềm tin vào Sáu Tút".

Ở một "vũ trụ" khác không còn những trận giằng co, Tư Ngọc xuất hiện trong khung hình "tuyệt đối điện ảnh", gây xúc động với câu thoại "Mình đi thôi cha", tiếp tục đặt ra câu hỏi về cốt truyện và vai trò của các thành viên.

"Cuộc chạy" Về Nhà sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 27/11, suất chiếu premiere diễn ra vào ngày 26/11 tại TP.HCM. Ngoài ra, theo như hai lần chiếu rạp trước đó, gồm tập 16 mùa 3 và tập 6 mùa 4, sau khoảng 1 tháng rời rạp, khán giả có thể xem trực tuyến trên kênh YouTube của chương trình.

Tuy nhiên, với lần này, NSX chia sẻ trên trang fanpage: "Cuộc hẹn lần này giữa Gia tộc R và Runnie hiện đã được xác nhận chỉ có tại rạp chiếu phim. Các kế hoạch phát hành trên những nền tảng khác vẫn chưa có thông tin chính thức. Vì vậy, cả nhà mình nhớ tranh thủ đặt vé và hẹn nhau tại rạp để cùng Gia tộc R tận hưởng trọn vẹn chuyến đi đặc biệt này nhé!". Đặc biệt, bên cạnh trải nghiệm xem phim tại rạp, khán giả còn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp các thành viên Gia tộc R thông qua chuỗi cine tour dự kiến được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội.