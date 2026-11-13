Running Man Vietnam 2026: Chị Ca Nô đứng sau loạt tạo hình 'độc nhất vô nhị'

Đồng hành cùng Running Man Vietnam từ mùa 3 đến mùa 4, sự xuất hiện của "người dẫn chuyện" - "người mẹ già" Lê Nhân đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong chương trình. Nhiều khán giả cho biết bên cạnh mong ngóng dàn người chơi chính và khách mời ở mỗi tập, họ còn háo hức chờ giây phút "khui sít-rịt" về tạo hình có 1-0-2 mà Chị Ca Nô mang đến.

Trải qua từng chặng ghi hình, Lê Nhân luôn làm mới bản thân, sống với "1001 cuộc đời". Từ những ngày đầu làm mẹ, phu nhân chủ tịch, cô luật sư, Long vương, Qua Qua (con quạ) đến chủ hôn, huấn luyện viên, Thần thời gian, Rô Bót... và mới nhất là Cục trưởng cục bảo vệ nhân loại - chưa lần nào Lê Nhân làm khán giả thất vọng.

Không chỉ xây dựng "thân phận mới" qua tên gọi, Lê Nhân còn đưa người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi khoác lên mình những bộ trang phục đầy cồng kềnh, không đụng hàng ai. Bất ngờ hơn, Lê Nhân chính là người đứng sau các thiết kế, tự tay chuẩn bị trang phục chứ không phải do ê-kíp chương trình cung cấp.

Theo Lê Nhân chia sẻ, sau khi nhận bản phác thảo mẫu từ chương trình, anh sẽ lên ý tưởng, tìm kiếm chất liệu, nghiên cứu và hoàn thiện sản phẩm tại nhà.

Lê Nhân thuyết trình về quá trình làm ra chiếc mũ "độc nhất vô nhị".

Chẳng hạn, với bộ cánh của Thần thời gian, Lê Nhân đã tự đi chợ tìm mua vải, khò giáp 6 múi, "mạ vàng" từng bộ phận. Trong khi đó, chiếc mũ siêu nhân của Cục trưởng được anh đặt làm riêng phần nón thô, sau đó cẩn thận chỉnh sửa, tỉ mỉ phun sơn.

Khoảnh khắc Lê Nhân xuất hiện trong bộ đồ rô-bốt khổng lồ làm "nhiệm vụ hệ thống" cũng khiến khán giả và dàn nghệ sĩ không khỏi trầm trồ, ghi nhận tinh thần lăn xả, mong muốn mang đến những hình ảnh chỉn chu trong mỗi số phát sóng.

Dù sợ độ cao, Chị Ca Nô vẫn cố gắng hoàn thành "nhiệm vụ hệ thống", biến hình thành Ro Bot.

Hành trình Lê Nhân tạo ra cơ bụng cho Thần thời gian trong Running Man Vietnam 2026. Nguồn clip: @nhancachkhac.cuacano

Trước những lời khen ngợi, động viên từ nghệ sĩ và khán giả dành cho độ tâm huyết với nghề, Lê Nhân khiêm tốn cho biết làm tất cả "vì yêu chương trình và mấy bạn khán giả của Running Man Vietnam quá đó".

Lê Nhân chia sẻ thêm: "Nếu mà yêu cầu thì ê-kíp sẽ chuẩn bị cho mình vì Forest Studio rất hết lòng hỗ trợ nghệ sĩ. Nhưng mà tui muốn tự tay làm, dù thời gian có gấp cỡ nào cũng muốn mang màu sắc của mình vào những outfit này để mong các bạn khán giả của Running Man được bất ngờ và cười thiệt nhiều. Vì mấy bạn trông đợi và yêu thương mình, sao mình phụ lòng được".

Đến với Running Man Vietnam, Lê Nhân còn để lại ấn tượng với những màn "quăng miếng" dẫn dắt các thành viên. Sau mùa 3, Chị Ca Nô cho biết có chút "chạnh lòng" khi thời lượng lên hình khiêm tốn, thường xuất hiện trong phần mở đầu, giữa, kết còn lại chỉ đứng nhìn mọi người, đồng thời bày tỏ mong ước được nhập cuộc, đặc biệt là được xé bảng tên. Đến tập 14 Running Man Vietnam 2026, điều "manifest" của Lê Nhân đã chính thức thành sự thật. Lần đầu tiên "mẹ" được đồng hành cùng dàn cast tham gia các trò chơi, cho thấy sự thích nghi nhanh, ghi điểm với khoảnh khắc tinh tế hỗ trợ khách mời, quan tâm mọi người như một gia đình.

Ngoài hình ảnh "người mẹ" tần tảo trong chương trình, Chị Ca Nô còn là một "cư dân Threads" được fan "rất yêu" khi chăm đi tương tác, trả lời bình luận.

Lê Nhân được nhiều khán giả biết đến với vai trò diễn viên hoạt động cùng nhóm hài DAMtv cùng Huỳnh Lập, gắn liền với những "tiểu phẩm" triệu view như Chầu Hoan Cua Chống, Tấm Cám Chuyện Huỳnh Lập Kể.

Lê Nhân từng ngậm ngùi cho biết trước khi trở thành "hiện tượng" với vai diễn Chị Ca Nô trong Duyên Mình Lỡ (2018), anh đã có 6 năm làm nghề khá chật vật. Bên cạnh những hình ảnh phía trước ống kính, nam diễn viên sinh năm 1991 còn có "nghề tay phải" là dựng phim, và cả hai công việc này bổ trợ lẫn nhau.