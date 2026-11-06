'Runner số' trên những cung đường mòn - Bài 4: Khi báo chí bước vào 'đường chạy số'

THỂ THAO VÀ VĂN HÓA - LONGFORM

Nếu an toàn và trải nghiệm được xem như giá trị cốt lõi trên đường chạy, sức mạnh truyền thông số chính là đôi cánh đưa giá trị của một giải đấu vượt ra khỏi vạch đích. Sự kiện Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) đồng tổ chức cùng Race Jungle tại hai giải đấu: Ha Giang Discovery Marathon (4/2026) và Cat Tien Jungle Paths (5/2026) xác lập một mô hình tiên phong: Dùng công nghệ số hợp nhất thể thao địa hình với sứ mệnh lan tỏa văn hóa, di sản.

Trong hệ sinh thái các giải chạy phong trào tại Việt Nam, sự tham gia của các cơ quan báo chí thường dừng lại ở vai trò bảo trợ thông tin, đưa tin thụ động sau giải. Việc một cơ quan báo chí như Thể thao và Văn hóa trực tiếp bước vào khâu đồng tổ chức các giải chạy địa hình khắc nghiệt đòi hỏi sự đồng bộ tuyệt đối về nền tảng. Điểm kết nối tạo nên sự tự tin cho cú bắt tay chiến lược này chính là sự tương thích của hai quá trình: Chuyển đổi số báo chí và chuyển đổi số thể thao.

Sự cộng hưởng của hai "Hệ sinh thái dữ liệu"

Để tổ chức một giải chạy vắt ngang qua nếp gấp đứt gãy của Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) hay xuyên qua lõi rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên, năng lực vận hành thể thao đơn thuần chưa đủ đáp ứng yêu cầu. Ban tổ chức cần cỗ máy truyền thông số đủ mạnh nhằm xử lý khối lượng dữ liệu lớn sinh ra từ hàng ngàn vận động viên (VĐV), chuyển hóa dữ liệu vận động vật lý thành thông điệp văn hóa sâu rộng.

Với vai trò đồng tổ chức, Thể thao và Văn hóa vươn xa hơn nhiệm vụ đưa tin thông thường. Thông qua chia sẻ dữ liệu API thời gian thực từ nền tảng quản trị của Race Jungle, phóng viên tiếp nhận trực tiếp luồng thông tin về tọa độ VĐV, hình ảnh trên các cung đường, tại vạch đích và thông số chuyên môn. Nguồn dữ liệu này lập tức được xử lý thành các bản đồ tương tác trên báo điện tử, cùng các tuyến bài đa phương tiện.

Các VĐV xuất phát tại giải Cat Tien Jungle Paths 2026

Độc giả thưởng thức báo chí theo phương thức mới: vừa cập nhật kết quả cuộc đua, vừa trực tiếp theo dõi sự dịch chuyển của các VĐV chạy qua danh thắng lịch sử, gắn liền với các dữ liệu đồ họa về văn hóa bản địa, lịch sử vùng đất ngay trên một giao diện hiển thị.

“Sự cộng hưởng này tạo ra một vòng lặp truyền thông hoàn hảo”, ông Đặng Đức, Giám đốc Race Jungle nói. “Các chuyên gia công nghệ đánh giá, chuyển đổi số đã biến mỗi bước chạy thành một điểm chạm truyền thông sinh động. Người tham gia kể câu chuyện vượt giới hạn bản thân, trong khi cơ quan báo chí sử dụng chính câu chuyện đó để đóng gói, quảng bá cho nền kinh tế du lịch địa phương”.

Giải Cat Tien Jungle Paths 2026

Cat Tien Jungle Paths 2026: Chiến dịch "xanh hóa" bằng công nghệ

Mô hình đồng tổ chức thể hiện sự ưu việt khác biệt tại Cat Tien Jungle Paths vào tháng 5/2026. Khác với những cung đường phô diễn sức mạnh trên độ cao, giải chạy tại Cát Tiên đưa VĐV vào vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Mọi tác động vật lý lên môi trường ở đây phải được kiểm soát ở mức độ cực kỳ khắt khe.

Sự tham gia của Thể thao và Văn hóa đã định hình giải chạy thành chiến dịch báo chí về phát triển bền vững. Ứng dụng triệt để năng lực số hóa của BTC, toàn bộ quy trình sự kiện tiến tới "không giấy tờ hóa". Cẩm nang hướng dẫn điện tử (E-guidebook), vé điện tử (E-ticket) nhận diện qua QR code, và Chứng nhận hoàn thành cự ly (E-certificate) thay thế hoàn toàn cho hàng vạn bản in giấy truyền thống.

Thông điệp “Chỉ để lại dấu chân” tại giải Cat Tien Jungle Paths 2026

VĐV Đỗ Văn Trình (Đồng Nai) đánh giá cao trải nghiệm số hóa này: "Truyền thông giải chạy thông thường ít khi nhắc đến bảo vệ môi trường một cách thiết thực. Nhưng khi tham gia giải Cát Tiên do báo Thể thao và Văn hóa đồng tổ chức cùng Race Jungle, tôi thấy hệ thống vận hành rất bài bản. Ngay sau khi qua vạch đích không lâu, tôi nhận được chứng nhận điện tử thiết kế rất đẹp mang thông điệp bảo vệ động vật hoang dã. Nó khiến chiếc huy chương mang giá trị nhân văn sâu sắc hơn, và chúng tôi cũng tự hào hơn khi chia sẻ lên mạng xã hội".

Ha Giang Discovery Marathon 2026: Đưa biên cương lên không gian số

Nếu Cát Tiên là bài toán bảo tồn sinh thái, Ha Giang Discovery Marathon (diễn ra vào tháng 4/2026) lại là thử thách lớn về quảng bá du lịch vùng biên viễn. Việc Thể thao và Văn hóa đồng tổ chức giải đấu tại những điểm cầu hùng vĩ như đèo Mã Pì Lèng, Hẻm Tu Sản, hay Mèo Vạc mang thông điệp văn hóa rõ ràng: Đưa vẻ đẹp của cực Bắc Tổ quốc vươn tầm quốc tế thông qua lăng kính thể thao.

Tại đây, sức mạnh của "đại sứ số" được phát huy tối đa. Chân chạy kiêm nhiếp ảnh gia Tuấn Quách phân tích: "Theo mình, một giải chạy tốt đòi hỏi cảnh quan ấn tượng đi kèm quy trình tổ chức chuẩn mực. Từ đăng ký, check-in, theo dõi vận động viên đến cập nhật kết quả, công nghệ giúp mọi thứ minh bạch và thuận tiện hơn. Đây là nền tảng quan trọng để các giải chạy Việt Nam thu hút thêm vận động viên quốc tế. Hệ thống AI tự động trả ảnh kết hợp các nền tảng báo chí điện tử tạo điều kiện để hàng nghìn VĐV đóng vai trò là "kênh truyền thông quốc tế".

Các VĐV trên đường đua giải Ultra Trail Ha Giang 2026

VĐV Nguyễn Tuấn Anh (Phú Thọ) khẳng định giá trị lan tỏa của công nghệ đối với quảng bá hình ảnh đất nước: "Mỗi bức ảnh, mỗi bản đồ đường chạy được vận động viên chia sẻ lên mạng xã hội chính là một tấm bưu thiếp kỹ thuật số chân thực nhất. Họ không quảng bá vì nghĩa vụ, mà lan tỏa vẻ đẹp của địa phương bằng chính niềm tự hào và cảm xúc thăng hoa tại vạch đích".

Đòn bẩy kỹ thuật số giữa thiên nhiên khắc nghiệt

Một yếu tố mang tính sống còn khi tổ chức giải chạy địa hình là bài toán đảm bảo an toàn cho VĐV tại vùng địa hình hiểm trở, sóng di động chập chờn. Việc đồng tổ chức đòi hỏi Thể thao và Văn hóa cùng Race Jungle chuẩn bị kỹ lưỡng phương án kỹ thuật số nhằm ứng phó khẩn cấp.

Trên các cự ly siêu dài, VĐV được trang bị thiết bị định vị cá nhân chuẩn kết nối vệ tinh. Hệ thống điều hành trung tâm giám sát liên tục tốc độ di chuyển và vị trí thực tế của từng người chạy trên bản đồ số. Nhờ cài đặt ngưỡng cảnh báo tự động trên máy chủ, khi một VĐV dừng lại quá thời gian quy định hoặc lệch khỏi cung đường tiêu chuẩn, hệ thống lập tức phát tín hiệu cảnh báo tới lực lượng cứu hộ y tế túc trực tại trạm gần nhất.

VĐV Nguyễn Tuấn Anh (Phú Thọ) tại giải Ultra Trail Ha Giang 2026

Công nghệ đóng vai trò bảo vệ sức khỏe runner, triệt tiêu nguy cơ lạc đường hoặc kiệt sức giữa đêm lạnh nơi rừng sâu hay đèo cao. Thông số y tế như nhóm máu, tiền sử bệnh lý, số điện thoại liên lạc khẩn cấp của từng VĐV được mã hóa an toàn trong mã QR in trực tiếp trên số báo danh (BIB). Trường hợp phát sinh sự cố y tế, đội ngũ bác sĩ chỉ cần vài giây quét mã để nắm toàn bộ hồ sơ sức khỏe, đảm bảo đưa ra phương án xử lý chính xác.

Kiến tạo giá trị Công nghiệp văn hóa và Kinh tế thể thao địa phương

Sự hợp tác giữa cơ quan báo chí chủ lực và đơn vị tổ chức sự kiện thể thao chuyên nghiệp mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế thể thao gắn với chuyển đổi số. Đây là minh chứng cụ thể cho việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các giải chạy địa hình như Ha Giang Discovery Marathon hay Cat Tien Jungle Paths thu hút hàng ngàn VĐV cùng người thân đến tham quan, lưu trú, tiêu dùng sản phẩm dịch vụ địa phương. Việc số hóa dịch vụ từ khâu đặt phòng, mua sắm đặc sản bản địa đến tìm hiểu văn hóa qua ứng dụng di động giúp dòng tiền du lịch chảy trực tiếp tới tay người dân bản địa.

Giải Ultra Trail Ha Giang 2026

Nền tảng báo chí truyền thông số của Thể thao và Văn hóa giúp nâng tầm các sự kiện thể thao thành sản phẩm văn hóa giải trí chất lượng cao. Thông qua các chương trình trực tiếp trên báo điện tử, các clip ngắn đạt lượng tương tác cao trên mạng xã hội, vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc sắc của Hà Giang hay Đồng Nai được truyền tải trọn vẹn đến công chúng.

Sự kiện đồng tổ chức giữa Thể thao và Văn hóa và Race Jungle không phải là một sự lắp ghép cơ học. Đó là minh chứng cho thấy, khi năng lực tổ chức sự kiện thể thao công nghệ cao kết hợp với năng lực định hướng tư tưởng, chuyển đổi số của một cơ quan báo chí, chúng ta sẽ tạo ra một sản phẩm 'công nghiệp văn hóa' hoàn chỉnh, góp phần trực tiếp thúc đẩy kinh tế địa phương.

Đặng Đức, Giám đốc Race Jungle

Nhìn từ thành công của các giải đấu do Báo Thể thao và Văn hóa đồng tổ chức cùng Race Jungle, có thể thấy chuyển đổi số xuất hiện rõ nét trong từng khâu vận hành, từng bước chạy của VĐV và từng tác phẩm báo chí đa phương tiện. Mô hình này đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của ngành thể thao địa hình Việt Nam, đưa giá trị di sản văn hóa và vẻ đẹp thiên nhiên đất nước vươn xa trên bản đồ du lịch toàn cầu.

CÒN NỮA

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