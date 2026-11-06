Runner sinh viên Lào Cai - Chinh phục những cung đường

Được thành lập từ năm 2023, CLB Runner Sinh viên Lào Cai đã trở thành mái nhà chung của gần 50 sinh viên có cùng niềm đam mê chạy bộ.

Đồng hành từ những bước chạy đầu tiên

Gia nhập CLB Runner Sinh viên Lào Cai trong năm 2026, Sùng Văn Nguyên từng gặp không ít bỡ ngỡ khi làm quen với chạy địa hình. Việc phân phối sức trên những đoạn dốc, lựa chọn tốc độ phù hợp hay thích nghi với mặt đường trơn trượt đều là những kỹ năng cần thời gian rèn luyện. Qua các buổi tập, Nguyên được những thành viên có kinh nghiệm hướng dẫn, chia sẻ kỹ thuật và cách chuẩn bị thể lực trước mỗi giải đấu.

Sùng Văn Nguyên chia sẻ: “Thời gian đầu mới tham gia CLB, em còn khá bỡ ngỡ và chưa biết cách phân phối sức khi chạy địa hình. Nhờ sự đồng hành, chỉ bảo tận tình từ các anh chị đi trước, em dần tự tin hơn và nắm vững kỹ thuật qua từng buổi tập”.

Vận động viên Sùng Văn Nguyên (giữa) cùng các thành viên CLB trong một buổi sinh hoạt.

Từ sự hướng dẫn ban đầu và các buổi tập chung, Nguyên tích cực tham gia nhiều giải chạy và liên tiếp đạt kết quả cao: giải Nhất cự ly 5 km tại Bản Lầu Discovery Run; giải Nhất nội dung nam tại giải chạy việt dã “Chạy trên biển vàng” xã Dương Quỳ; giải Nhất nội dung nam chuyên nghiệp tại Giải leo núi “Cốc San sắc vàng mùa Thu”; giải Nhì giải chạy Marathon “Trên bậc thang vàng” xã Hoàng Su Phì (Tuyên Quang) và giải Ba nam trẻ tại Giải leo núi “Chinh phục thác Nậm Rịa – Đường lên mùa vàng”… Dù đạt được nhiều thành tích sau chưa đầy một năm thi đấu, nhưng Nguyên luôn nhớ và trân trọng sự hỗ trợ từ các thành viên trong CLB.

Vận động viên Sùng Văn Nguyên xuất sắc giành vị trí cao tại các giải chạy địa hình chỉ sau chưa đầy một năm gia nhập CLB.

“Em rất vui khi đạt được thành tích cao tại các giải chạy. Đó không chỉ là sự nỗ lực của bản thân em và còn của cả câu lạc bộ. Những tấm huy chương, giải thưởng đạt được cũng là động lực để em tiếp tục nỗ lực rèn luyện, chinh phục những cự ly thử thách hơn trong thời gian tới”, Nguyên chia sẻ.

Với những thành viên mới như Nguyên, sự hướng dẫn của các anh, chị đi trước là sự hỗ trợ quan trọng để từng bước tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ thuật. Tinh thần đó cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự gắn kết, giúp mỗi thành viên CLB có thêm động lực theo đuổi đam mê, mục tiêu của mình.

Dấu ấn trên những đường đua

Mỗi giải chạy địa hình là dịp để các vận động viên sinh viên thử thách bản thân và quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Lào Cai tới cộng đồng.

Không chỉ duy trì tập luyện, các thành viên CLB còn tích cực tham gia các giải chạy địa hình, leo núi và chạy bậc thang tại nhiều địa phương. Năm 2026, trung bình mỗi tháng, CLB tham gia từ 2 - 3 giải đấu. Việc thường xuyên thi đấu trên những cung đường có địa hình, độ dốc và điều kiện thời tiết khác nhau giúp các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, nâng cao thể lực và khả năng thích ứng.

Tại Giải leo núi “Cốc San sắc vàng mùa Thu” mở rộng lần thứ II năm 2026, các thành viên CLB giành giải Nhất, Nhì, Ba cá nhân nam chuyên nghiệp; đồng thời đạt giải Nhất đồng đội nam trẻ và đồng đội nữ.

Ở Giải leo ruộng Pắc Ta (tỉnh Lai Châu), CLB giành giải Nhì toàn đoàn, cùng nhiều thành tích ở các nội dung cá nhân và đồng đội.

Trong khi đó, tại Giải leo núi “Chinh phục thác Nậm Rịa – Đường lên mùa vàng”, Hạng A Vắng giành giải Nhất nam trẻ, Vũ Thị Kim Oanh giành giải Nhất nữ trẻ, Phà Xá De đạt giải Nhì nữ trẻ, Sùng Văn Nguyên giành giải Ba nam trẻ. Một số thành viên khác của CLB cũng đạt giải Khuyến khích ở các nội dung thi đấu.

Trước đó, các chân chạy của CLB còn ghi dấu ấn tại nhiều giải đấu ở các xã Hồ Thầu, Hoàng Su Phì (Tuyên Quang); Mường La (Sơn La); Dương Quỳ, Bắc Hà, Tả Củ Tỷ, Cam Đường, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Van, Bản Lầu (Lào Cai)... Những kết quả đạt được cho thấy sự tiến bộ của các vận động viên ở nhiều cự ly, nội dung thi đấu, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình tập luyện thường xuyên.

Các thành viên CLB Runner Sinh viên Lào Cai đạt nhiều thành tích tại các giải chạy trong và ngoài tỉnh.

Để có được thành tích ấy, mỗi vận động viên phải chủ động rèn luyện thể lực, kỹ thuật và khả năng phân phối sức. Với các giải chạy địa hình vùng cao, những đoạn dốc dài, đường mòn trơn trượt và thời tiết thay đổi cũng đặt ra yêu cầu cao về sức bền, sự tập trung và kinh nghiệm thi đấu.

Gắn bó dưới mái nhà chung

Không khí khởi động đầy năng lượng của các thành viên CLB trong một buổi tập luyện sinh hoạt chung.

Thành lập năm 2023, CLB Runner Sinh viên Lào Cai hiện có gần 50 thành viên, phần lớn là sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, cùng một số bạn trẻ đến từ các cơ sở giáo dục khác trên địa bàn. Những ngày đầu thành lập, CLB chỉ có một số thành viên, kinh phí hoạt động còn hạn chế. Để duy trì phong trào, các bạn chủ động sắp xếp thời gian, kết nối những người có chung sở thích và cùng nhau xây dựng lịch tập luyện.

Vận động viên Ma Thị Hường (thứ 3 từ phải sang) là một trong những thành viên đầu tiên của CLB.

Ma Thị Hường, Phó Chủ nhiệm CLB, là một trong những thành viên gắn bó từ những ngày đầu. Theo Hường, việc tham gia CLB không chỉ giúp duy trì thói quen vận động mà còn tạo cơ hội để các thành viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và có thêm động lực trong cuộc sống.

Ma Thị Hường chia sẻ: “Tham gia CLB giúp em có điều kiện theo đuổi đam mê chạy bộ và rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Khi tập luyện cùng mọi người, em có thêm động lực, được chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ các anh chị, các bạn. Những lần tham gia giải chạy cũng giúp em hiểu hơn về khả năng của mình và có thêm mục tiêu để cố gắng”.

Dù bận rộn với lịch học tập, các thành viên vẫn duy trì đều đặn các buổi tập luyện vào sáng sớm hoặc chiều muộn để nâng cao thể lực.

Do lịch học tập và công việc của mỗi thành viên khác nhau, các buổi tập thường được tổ chức vào sáng sớm hoặc cuối buổi chiều. Mỗi người chủ động cân đối thời gian, duy trì việc tập luyện và chuẩn bị thể lực cho các giải đấu. Qua từng buổi tập, các thành viên có dịp trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau khắc phục hạn chế và nâng cao khả năng thi đấu.

Lừu Mí Nủng, Chủ nhiệm CLB Runner Sinh viên Lào Cai, cho biết: “Mục đích thành lập CLB là tạo sân chơi lành mạnh để sinh viên rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, xây dựng thói quen chạy bộ thường xuyên; đồng thời tạo môi trường giao lưu, đoàn kết để những người có chung niềm đam mê gặp gỡ, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng em cũng mong muốn góp phần phát triển phong trào chạy bộ, quảng bá hình ảnh quê hương Lào Cai thông qua việc tham gia các giải chạy trong và ngoài tỉnh”.

Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau là động lực để các thành viên CLB cùng tiến bộ trên đường chạy.

Từ một nhóm nhỏ ban đầu, CLB Runner Sinh viên Lào Cai từng bước phát triển thành tập thể gần 50 thành viên, cùng duy trì niềm đam mê và tham gia nhiều sân chơi thể thao. Những giải thưởng đạt được là kết quả đáng ghi nhận của quá trình tập luyện, thi đấu nhưng giá trị ý nghĩa hơn nằm ở tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia và ý thức rèn luyện sức khỏe của mỗi thành viên.

Trên những cung đường trong và ngoài tỉnh, các chân chạy trẻ đang góp phần lan tỏa phong trào thể thao trong sinh viên, đồng thời giới thiệu hình ảnh tuổi trẻ Lào Cai năng động, tự tin và giàu nhiệt huyết.