Trong trang phục mang nhiều màu sắc, các runner tranh thủ khởi động, làm nóng cơ thể, chạy thử và thực hiện các bài đề-pa ngắn để làm quen với nhịp vận động. Nhiều câu lạc bộ tập hợp thành đội hình, lưu lại những bức ảnh check-in, động viên nhau trước khi bước vào đường chạy.

Một câu lạc bộ đạp xe chuẩn bị phương tiện để tham gia cổ vũ giải chạy. Ảnh: Lê Duy

Theo Ban tổ chức, giải năm nay thu hút hơn 4.000 vận động viên tham gia ở các cự ly. Trong đó, cự ly 42km có 353 vận động viên, xuất phát lúc 3h30; cự ly 21km có 747 vận động viên, xuất phát lúc 4h30; cự ly 10km có 562 vận động viên, xuất phát lúc 5h; cự ly 5km có 683 vận động viên, xuất phát lúc 5h30; nội dung 2km Kids có 294 vận động viên nhí, xuất phát lúc 7h45. Ngoài ra, giải còn có 1.400 người tham gia chạy đồng hành.

Các vận động viên khởi động trước khi chạy. Ảnh: Lê Duy

Tham gia giải lần này, Câu lạc bộ Xe đạp Phước Long có 24 thành viên. Anh Trương Thành Sầu đăng ký cự ly 21km cho biết: Anh tham gia với tâm thế vui vẻ, mong muốn trải nghiệm đường chạy và tận hưởng không khí ngày hội cùng các thành viên trong câu lạc bộ.

Các vận động viên chuẩn bị đồng hồ thông minh để bước vào cuộc đua một cách thuận lợi nhất. Ảnh: Lê Duy

Câu lạc bộ CNRC là người nước ngoài có 38 thành viên tham gia, trong đó có các vận động viên Zeng Yuzhen và Huang Ming Juan đăng ký cự ly 42km. Trong khi đó, Câu lạc bộ Bình Phước Runners có gần 50 thành viên, với 5 người trực tiếp tranh tài ở các cự ly 42km và 1 thành viên tham gia cự ly 21km.

Các vận động viên thuộc các câu lạc bộ cùng tinh thần quyết tâm cao độ, tự tin chiến thắng giải chạy bộ. Ảnh: An Nhơn

Anh Phạm Văn Đảng, thành viên Câu lạc bộ Bình Phước Runners, đăng ký cự ly 42km chia sẻ: Bản thân rất phấn khởi khi thời tiết ngày thi đấu thuận lợi. Dù ngày trước đó có mưa, bầu trời quang đãng trong sáng nay giúp tôi thêm tự tin, quyết tâm cải thiện tốc độ chạy trung bình (pace) so với mùa giải năm trước.

Những "chiến binh" chụp hình check-in trước thời gian xuất phát. Ảnh: An Nhơn

Bên cạnh đó, các nhóm chạy Orbit và cùng nhiều câu lạc bộ khác cũng góp mặt, tạo nên bức tranh đa sắc màu của cộng đồng yêu chạy bộ. Với các cự ly từ 2km đến 42km, giải không chỉ là dịp để vận động viên thử sức, chinh phục giới hạn bản thân mà còn tạo cơ hội giao lưu, kết nối những người có chung niềm đam mê thể thao.

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn, Trưởng Ban tổ chức giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026 chụp hình lưu niệm cùng các vận động viên trước khi xuất phát. Ảnh: An Nhơn

Trước đó, Tối 28-11, tại Quảng trường phường Bình Phước, Lễ khai mạc và chương trình văn nghệ chào mừng Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai diễn ra trong không khí sôi động, thu hút hàng ngàn vận động viên, người dân và du khách tham dự.

Khoảnh khắc chuẩn bị hạ băng xuất phát phần chạy đầu tiên khiến khán giả háo hức. Ảnh: An Nhơn