Trên những triền đồi xanh mướt ở xã Châu Sơn, gần 15 ha rừng keo và thông của gia đình anh Nguyễn Văn Giáp những năm gần đây không còn được chăm sóc theo thói quen "trồng rồi chờ ngày thu hoạch" như trước. Mỗi đợt phát thực bì, tỉa cành hay kiểm tra sâu bệnh đều được anh ghi chép cẩn thận vào sổ theo dõi. Đó là yêu cầu bắt buộc kể từ khi diện tích rừng của gia đình anh được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.

Lực lượng kiểm lâm kiểm tra mô hình ươm cây giống trên địa bàn xã Tuấn Sơn Ảnh: ĐÌNH QUYẾT

Anh Giáp chia sẻ: Ban đầu nghe đến các tiêu chuẩn chứng chỉ rừng, tôi cũng không khỏi bỡ ngỡ. Sau khi được cán bộ kiểm lâm và chính quyền địa phương tuyên truyền, cầm tay chỉ việc từ cách ghi chép nhật ký chăm sóc đến quy trình khai thác bảo vệ môi trường sinh thái, tôi đã nhận ra lợi ích thiết thực. Thực hiện các biện pháp để cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, rừng không chỉ sinh trưởng tốt hơn, giảm thiểu rủi ro cháy rừng, dịch bệnh mà đầu ra cho gỗ nguyên liệu cũng rộng mở, giá trị kinh tế nâng lên rõ rệt.

Câu chuyện của gia đình anh Giáp cũng là chuyển biến chung của nhiều hộ trồng rừng tại khu vực Đình Lập - nơi có diện tích rừng lớn của tỉnh. Ông Phạm Công Phong, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm khu vực Đình Lập cho biết: Thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2020 - 2030, đơn vị đã chỉ đạo kiểm lâm địa bàn bám sát cơ sở, phối hợp với UBND các xã đưa nội dung quản lý rừng bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Cùng với việc hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ phục vụ đánh giá định kỳ, đến nay, khu vực Đình Lập đã có trên 19.249 ha rừng được cấp chứng chỉ, tạo nên vùng nguyên liệu tập trung đầy triển vọng.

Tại xã Tân Tri, phong trào làm rừng theo tiêu chuẩn bền vững cũng đang có những tín hiệu vui. Dù diện tích chưa lớn nhưng đến nay, toàn xã đã có 4 hộ gia đình tại các thôn: Bản Khuông, Bản Cầm, Bản Soong được cấp chứng chỉ với tổng diện tích 32,2 ha keo, bạch đàn và mỡ. Bà Dương Thị Huyền, Trưởng Phòng Kinh tế xã Tân Tri cho hay: Để người dân hiểu và tự nguyện tham gia, xã đã lồng ghép tuyên truyền các quy định của Luật Lâm nghiệp và lợi ích của chứng chỉ rừng ngay trong các buổi họp thôn, hội nghị tập huấn. Khi người dân thấy rõ lợi ích lâu dài, việc tiếp cận các tiêu chuẩn quản lý rừng có trách nhiệm trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Đình Lập sử dụng thiết bị bay không người lái phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng Ảnh: ĐÌNH QUYẾT

Thực tế cho thấy, chứng chỉ quản lý rừng bền vững giống như một "tấm hộ chiếu xanh" xác nhận cho giá trị và nguồn gốc của gỗ rừng trồng, tạo lợi thế khi tiếp cận các thị trường khó tính.

Theo Đề án Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2020 - 2030, tỉnh đặt ra mục tiêu giai đoạn 2020 - 2025 có 5.000 ha rừng được cấp chứng chỉ và giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10.000 ha. Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành chuyên môn và sự đồng thuận của doanh nghiệp, người dân, kết quả đạt được đã vượt xa kỳ vọng. Toàn tỉnh hiện có hơn 22.361 ha rừng được cấp chứng chỉ, trải rộng tại nhiều địa bàn như: Kiên Mộc, Châu Sơn, Đình Lập, Thái Bình, Nhất Hòa, Vũ Lễ, Tân Tri... Hằng năm, các diện tích đã được cấp chứng chỉ đều được cơ quan chuyên môn kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm duy trì các tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm khu vực Lộc Bình kiểm tra hiện trạng rừng

Từ thực tế triển khai tại các địa bàn, việc cấp chứng chỉ rừng đang từng bước góp phần thay đổi cách quản lý, phát triển rừng trồng. Người dân có thêm kiến thức, được hướng dẫn thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ rừng; các diện tích được cấp chứng chỉ cũng tạo cơ sở để hình thành vùng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đáp ứng truy xuất nguồn gốc. Qua đó, gỗ rừng trồng có thêm cơ hội đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao lợi thế trong liên kết sản xuất, thu mua và tiêu thụ.

“Việc xây dựng và phát triển rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững là hướng đi quan trọng, phù hợp xu thế thị trường, đòi hỏi các sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và bảo đảm các tiêu chí về môi trường, xã hội. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm gỗ, tạo thuận lợi cho tiêu thụ mà còn thúc đẩy người trồng rừng thay đổi tư duy, từ trồng rừng lấy sản lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả kinh tế gắn với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng. Năm 2027, toàn tỉnh phấn đấu có thêm từ 5.000 - 8.000 ha rừng được cấp chứng chỉ.”

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Đánh giá về bước chuyển này, ông Nguyễn Hữu Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh đánh giá: Việc xây dựng và phát triển rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững là hướng đi quan trọng, phù hợp xu thế thị trường, đòi hỏi các sản phẩm có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp và bảo đảm các tiêu chí về môi trường, xã hội. Qua đó, không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm gỗ, tạo thuận lợi cho tiêu thụ mà còn thúc đẩy người trồng rừng thay đổi tư duy, từ trồng rừng lấy sản lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả kinh tế gắn với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên rừng. Thời gian tới, ngành kiểm lâm sẽ tiếp tục phối hợp với các xã, phường và các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ chủ rừng tiếp cận chứng chỉ quản lý rừng bền vững, từng bước mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ, góp phần phát triển kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững. Năm 2027, toàn tỉnh phấn đấu có thêm từ 5.000 - 8.000 ha rừng được cấp chứng chỉ.

Việc xây dựng và cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đang từng bước mở ra cơ hội để gỗ rừng trồng vươn xa, nâng cao giá trị trên thị trường. Đây cũng là hướng đi để người dân thêm yên tâm đầu tư, gắn bó với rừng, từng bước biến lợi thế đất rừng thành sinh kế bền vững, đóng góp vào phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh.