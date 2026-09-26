Rừng tre Sagano ở Kyoto và bản hòa âm đặc biệt từ những thân tre

Rừng tre Sagano nằm ở khu vực Arashiyama, phía tây bắc Kyoto, Nhật Bản, gần chùa Tenryu-ji, là một trong những điểm đến thiên nhiên nổi tiếng của xứ sở hoa anh đào.

Ảnh: JNTO

Nơi đây đặc biệt không chỉ bởi những thân tre cao vút tạo thành mái vòm xanh ấn tượng, mà còn bởi âm thanh tự nhiên được tạo ra khi gió len qua rừng tre.

Tiếng lá xào xạc, thân tre kẽo kẹt và những cây tre va nhẹ vào nhau tạo nên một bản hòa âm đặc trưng, đến mức được Bộ Môi trường Nhật Bản đưa vào danh sách “100 Cảnh quan Âm thanh của Nhật Bản”, sáng kiến nhằm khuyến khích người dân khám phá và trân trọng những âm thanh tự nhiên đặc sắc trên khắp đất nước.

Ảnh: arashiyamabambooforest.com

Rừng tre Sagano chỉ cách trung tâm Kyoto khoảng 30 phút. Rừng tre Sagano mang đến sự tương phản rõ rệt với không gian đô thị xung quanh.

Đường mòn xuyên qua rừng tre ở Kyoto. Ảnh: arashiyamabambooforest.com

Những lối đi uốn lượn xuyên qua các bụi tre dày, nơi những thân cây cao hàng chục mét vươn lên tạo thành một tán xanh phủ kín phía trên.

Khi gió thổi qua, các thân tre đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt nhẹ; lá tre xào xạc và những thân cây va vào nhau, tạo nên âm thanh êm dịu đặc trưng của khu rừng.

Rừng tre lung linh ánh đèn đêm. Ảnh: arashiyamabambooforest.com

Từng được biết đến như một không gian thiên nhiên yên tĩnh, rừng tre Sagano ngày nay thu hút lượng lớn du khách, khiến những con đường trong rừng thường xuyên đông đúc.

Tiếng trò chuyện, chụp ảnh và dòng người qua lại đôi khi khiến du khách khó cảm nhận trọn vẹn âm thanh tự nhiên vốn là điểm đặc biệt của nơi này.

Những thời điểm ít khách có thể mang đến trải nghiệm khác biệt, khi tiếng gió và tiếng tre trở thành âm thanh chủ đạo giữa không gian xanh.

Tham gia tour xe kéo tham quan rừng. Ảnh: arashiyamabambooforest.com

Vì vậy, mọi người có thể đi vào sáng sớm (Từ 7:00 AM – 8:30 AM): Đây là thời điểm "vàng".

Lúc này con đường vắng vẻ, ánh nắng xiên qua các tán tre rất đẹp và bạn có thể nghe rõ tiếng gió lùa, tiếng thân tre cọ xát vào nhau. Và đặc biệt có thể đi vào những ngày trong tuần sẽ vắng hơn.

Ảnh: Trey Ratcliff trên Flickr

Khu vực này có khí hậu thay đổi theo mùa, với mùa hè nóng và nhiều mây, mùa đông lạnh và nhiều gió, trong khi lượng mưa xuất hiện quanh năm.

Chính điều kiện tự nhiên này góp phần tạo nên những khoảnh khắc khác nhau trong rừng tre. Từ tiếng lá rung nhẹ trong gió đến âm thanh rõ hơn của những thân tre khi thời tiết thay đổi.

Ảnh: Antti T. Nissinen trên Flickr

Với sự kết hợp giữa cảnh quan xanh mát và âm thanh tự nhiên đặc trưng, rừng tre Sagano mang đến một trải nghiệm khác với những điểm tham quan chỉ chú trọng vào vẻ đẹp thị giác.

Đến đây vào thời điểm thích hợp, du khách có thể tạm rời xa sự ồn ào của thành phố để lắng nghe một trong những “cảnh quan âm thanh” đặc biệt của Nhật Bản.