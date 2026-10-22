Rụng tóc bao nhiêu khi gội đầu là bình thường? 5 cách hạn chế rụng tóc

Mỗi ngày, một người có thể rụng khoảng 50-100 sợi tóc do các sợi tóc già kết thúc chu kỳ phát triển và được thay thế bằng tóc mới. Vì vậy, nhìn thấy tóc rụng khi gội đầu chưa chắc là dấu hiệu rụng tóc bất thường. Điều đáng lưu ý là lượng tóc nhìn thấy sau mỗi lần tắm gội còn phụ thuộc vào tần suất gội đầu, độ dài và đặc điểm của mái tóc.

1. Rụng tóc sinh lý và rụng tóc bất thường khác nhau thế nào?

Bình thường, tóc trải qua các giai đoạn phát triển, nghỉ và rụng. Ở bất kỳ thời điểm nào, phần lớn tóc trên da đầu đang trong giai đoạn phát triển, trong khi một tỷ lệ nhỏ bước vào giai đoạn nghỉ rồi rụng tự nhiên.

Rụng tóc sinh lý là quá trình những sợi tóc đã kết thúc vòng đời rời khỏi nang tóc. Nang tóc vẫn còn nguyên vẹn và có khả năng tạo ra sợi tóc mới. Trong khi đó, rụng tóc bất thường có thể biểu hiện bằng tình trạng tóc thưa dần, đường ngôi rộng hơn, đường chân tóc lùi, xuất hiện vùng hói hoặc tóc rụng thành từng mảng. Một số trường hợp nang tóc bị tổn thương hoặc phá hủy khiến tóc khó mọc lại.

Nếu nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường và kéo dài, cần đi khám để được tư vấn. Ảnh minh họa AI.

Vì vậy, việc tóc rơi trên gối, quần áo hoặc trong khi tắm gội là một phần của chu kỳ tóc bình thường. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận thấy số lượng tóc rụng giống nhau. Người gội đầu mỗi ngày có thể thấy ít tóc rụng trong mỗi lần gội. Ngược lại, nếu vài ngày mới gội đầu một lần, lượng tóc đã đến cuối chu kỳ sẽ tích tụ và rơi ra cùng lúc, khiến người đó có cảm giác tóc rụng nhiều hơn.

Tóc dài cũng dễ tạo cảm giác rụng nhiều bởi mỗi sợi tóc nhìn thấy rõ hơn. Do đó, thay vì cố đếm từng sợi tóc sau khi gội, nên chú ý sự thay đổi kéo dài của mật độ tóc và da đầu. Nếu nhận thấy tóc rụng nhiều hơn bình thường trong 4-6 tuần, tình trạng không cải thiện hoặc đi kèm ngứa, đỏ, bong vảy, đau da đầu, nên đi khám bác sĩ da liễu.

2. Cách hỗ trợ hạn chế tóc gãy rụng

Gội đầu phù hợp với loại tóc: Gội đầu giúp loại bỏ dầu thừa, tế bào chết và bụi bẩn trên da đầu. Tuy nhiên, gội quá thường xuyên với sản phẩm làm sạch mạnh có thể khiến tóc và da đầu khô, đặc biệt ở người có tóc xoăn hoặc tóc vốn khô; nên lựa chọn tần suất gội phù hợp với tình trạng da đầu và mái tóc thay vì áp dụng một lịch cố định cho tất cả mọi người.

Nhẹ nhàng khi xử lý tóc ướt: Tóc ướt dễ bị kéo giãn và gãy hơn. Sau khi gội, không nên vò hoặc chà tóc mạnh bằng khăn; có thể dùng khăn mềm thấm nước nhẹ nhàng. Khi cần gỡ rối, nên bắt đầu từ phần đuôi tóc rồi từ từ di chuyển lên phía chân tóc để giảm lực kéo.

Hạn chế nhiệt độ cao: Nhiệt từ máy sấy, máy duỗi hoặc máy uốn có thể làm tổn thương cấu trúc keratin, khiến tóc khô, giòn và dễ gãy. Bạn nên để máy sấy ở mức nhiệt vừa hoặc thấp, giữ khoảng cách phù hợp với tóc và hạn chế sử dụng các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt quá thường xuyên.

Tránh kiểu tóc gây kéo căng: Buộc tóc quá chặt, tết tóc hoặc sử dụng kiểu tóc tạo lực kéo liên tục lên chân tóc có thể gây rụng tóc do lực kéo. Tình trạng này kéo dài có thể làm tổn thương nang tóc.

Nên thay đổi kiểu tóc, tránh kéo căng tóc trong thời gian dài. Nếu đường chân tóc ngày càng thưa hoặc tóc rụng ở những vùng thường xuyên chịu lực kéo, cần khám bác sĩ da liễu.

Chăm sóc tóc nhẹ nhàng khi ngủ: Ma sát giữa tóc và gối có thể góp phần làm tóc rối và gãy, đặc biệt ở những người có tóc khô, xoăn hoặc dễ tổn thương. Bạn có thể sử dụng vỏ gối bằng chất liệu trơn, mềm để giảm ma sát. Quan trọng hơn, không nên đi ngủ khi tóc còn ướt vì tóc lúc này dễ bị kéo giãn và gãy.

Bạn không cần quá lo lắng nếu chỉ nhìn thấy một lượng tóc rụng trên giường hay khi tắm gội. Điều quan trọng là theo dõi xu hướng rụng tóc và mật độ tóc theo thời gian. Nên đi khám nếu tóc rụng nhiều kéo dài, tóc thưa nhanh, đường ngôi rộng hơn, xuất hiện vùng hói hoặc rụng tóc thành từng mảng. Các dấu hiệu như ngứa, đỏ, đau, bong vảy hoặc tổn thương da đầu cũng cần được kiểm tra. Xác định đúng nguyên nhân giúp lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và tăng khả năng bảo tồn nang tóc. Với một số dạng rụng tóc, can thiệp sớm có ý nghĩa quan trọng vì tóc đã mất lâu ngày có thể khó phục hồi hơn.