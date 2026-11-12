Rụng sạch lá trong vòng 1 giờ, cây bạch quả hơn 1.300 năm tuổi này bỗng chốc trở thành 'hiện tượng mạng'

“Tôi đưa các con đến đây để ngắm cây bạch quả vàng rực, nhưng chẳng còn thấy lá vàng đâu nữa, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi", anh Kim (43 tuổi, đến từ Seoul), người đã ghé thăm “Cây bạch quả Bangye-ri” tại Munmak-eup, Wonju, tỉnh Gangwon, bày tỏ sự tiếc nuối. Anh cùng các con lên kế hoạch đi ngắm lá vàng vào cuối tuần, nhưng tất cả lá cây đã rụng sạch chỉ trong vòng một giờ vào buổi sáng hôm đó, thậm chí còn trước cả khi lễ hội bạch quả tại địa phương kịp kết thúc.

Một du khách khác là anh Kang (44 tuổi, đến từ Seoul), người có mặt từ sáng sớm, kể lại: “Khi gió thổi qua, lá bạch quả rơi xuống như mưa. Mọi người xung quanh đều thốt lên đầy tiếc nuối: ‘Ôi không, đừng mà!".

Trong khi, vào lúc 7h sáng cùng ngày, cả cây vẫn còn khoác lên mình sắc vàng rực rỡ, thì đến 8h sáng, chỉ còn lại những cành cây trơ trọi, còn dưới gốc thì lá vàng đã phủ kín thành một lớp dày. Ngay cả người dân địa phương cũng phải thốt lên: “Chúng tôi chưa từng thấy lá rụng nhanh đến thế bao giờ”.

Cây bạch quả ở Bangye-ri được công nhận là Di tích Thiên nhiên vào năm 1964. Theo ước tính của Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia, cây đã 1.317 năm tuổi (tính đến năm 2024). Cây cao 26m, với chu vi thân lên tới 16m, rộng đến mức cần khoảng mười người đàn ông trưởng thành dang rộng vòng tay mới có thể ôm trọn lấy thân cây. Mỗi độ Thu về, các tán cây vươn rộng ra mọi hướng lại chuyển sang sắc vàng rực rỡ, thu hút du khách từ khắp nơi trên cả nước đổ về chiêm ngưỡng. Do xung quanh không có các tòa nhà cao tầng hay cây cối lớn khác, nên dù đứng từ xa, người ta vẫn có thể nhìn thấy cây bạch quả này. Người dân địa phương từ lâu vẫn tin rằng, có một con rắn trắng lớn trú ngụ trong thân cây, vì vậy, họ luôn chăm sóc cây rất cẩn thận và tránh gây ảnh hưởng đến nó.

Ngoài ra, còn có một truyền thuyết địa phương cho rằng, nếu lá cây bạch quả đồng loạt chuyển sang màu vàng, đó là điềm báo về một vụ mùa bội thu. Vào ngày mùng 7/11, tức ngày 'Ipdong' (lập Đông) theo lịch tiết khí truyền thống, nhiệt độ buổi sáng tại Munmak-eup đã giảm xuống -1°C. Trong khoảng thời gian từ 7h đến 8h sáng, khi lá cây bạch quả rụng xuống, tốc độ gió được ghi nhận là 2m/s. Du khách quan sát thấy "lá cây rủ xuống, phủ một lớp sương giá" và "cây bạch quả đứng đơn độc giữa khoảng đất trống, nên phải hứng trọn những luồng gió thổi qua". Vào mùa Thu, một lớp tế bào gọi là "tầng rời" (abscission layer) hình thành giữa cuống lá và cành cây. Khi lớp này phát triển, lá sẽ dễ dàng tách khỏi cành. Một quan chức từ thành phố Wonju cho biết: "Nhiệt độ xuống dưới 0°C gần đây có thể đã đẩy nhanh quá trình hình thành tầng rời", đồng thời khẳng định "không có dấu hiệu bất thường nào khác". Vì đây là một cây cổ thụ đã hơn 1.300 năm tuổi, một số ý kiến ​​cho rằng, việc rụng lá có thể đơn giản chỉ là dấu hiệu của sự lão hóa.

Người dân địa phương bày tỏ sự tiếc nuối: "Thông thường, cây vẫn giữ được sắc vàng rực rỡ cho đến giữa tháng Mười Một, nhưng năm nay, lá lại rụng sớm hơn dự kiến ​​khoảng một tuần".