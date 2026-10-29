Rừng mưng trăm tuổi kể chuyện làng cổ xứ Huế

Theo lời kể của các bậc cao niên, rừng cây có từ thuở khai canh lập làng, khoảng thế kỷ XIV-XV. Trải qua bao mùa mưa bão, lũ lụt, những hàng cây vẫn được người dân gìn giữ như di sản chung của cộng đồng.

Rừng lộc vừng trăm tuổi tại làng cổ bên dòng Ô Lâu. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Hàng lộc vừng cổ thụ hàng trăm năm tuổi bên dòng sông Ô Lâu. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Việc bảo vệ cây được đưa vào hương ước, quy ước của làng Siêu Quần. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Những hàng cây cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan riêng mà còn gắn với ký ức và ý thức gìn giữ quê hương của nhiều thế hệ làng Siêu Quần. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Dù lộc vừng cổ thụ được hỏi mua với mức giá lên đến hàng tỷ đồng nhưng người dân làng Siêu Quần vẫn giữ nguyên quan điểm không bán rừng cây. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Theo các bậc cao niên, những hàng cây này có từ thuở khai canh lập làng, khoảng thế kỷ XIV-XV. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Giữa những đổi thay của cuộc sống, những hàng lộc vừng ở Siêu Quần vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Giữa những đổi thay của cuộc sống, những hàng lộc vừng ở Siêu Quần vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Khả năng thích nghi với môi trường ngập nước giúp cây lộc vừng phù hợp với điều kiện tự nhiên vùng hạ lưu sông Ô Lâu. Ảnh: Mai Trang - TTXVN