Rùng mình nhớ lại những vụ cháy khủng khiếp nhất trong lịch sử

Ngọn lửa bùng lên từ tầng hầm chung cư Carina Plaza (quận 8, TP.HCM) lúc rạng sáng 23/3 đã khiến 13 người tử vong. Những hình ảnh tang thương khiến không ít người rùng mình nhớ về quá khứ…

Hình ảnh nhói lòng trong nhà tắm của xưởng bánh kẹo

Clip : Hiện trường khủng khiếp của vụ cháy xưởng bánh kẹo khiến 13 người chết (Clip: Việt Linh)

Cách đây chưa đầy 1 năm, vào trưa 29/7/2017, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại một xưởng sản xuất bánh kẹo ở xã Đức Thượng (Hoài Đức, Hà Nội).

8 người chết, 2 người bị bỏng nặng và toàn bộ tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi. Tại hiện trường, 7 trong số 8 người tử vong được phát hiện trong nhà tắm. Họ đã ôm nhau trong những giây cuối cùng khi không thể thoát được ra ngoài.

Nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do xưởng đang sửa chữa, khi hàn các thanh sắt vào khung giường trong phòng ngủ, muội hàn bắn vào các thùng xốp gây cháy.

Người dân cho biết, xưởng bánh kẹo này không có lối thoát hiểm. Cách duy nhất để thoát ra ngoài là lối cửa chính. Do vậy, khi đám cháy xảy ra, nhiều người đã bị kẹt lại bên trong.

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bắt khẩn cấp người trực tiếp hàn xì tại xưởng bánh kẹo hôm xảy ra hỏa hoạn.

Lửa thiêu rụi quán karaoke cùng 13 người

Ngọn lửa lớn thiêu rụi 4 ngôi nhà liên tiếp nhau. 13 người đã tử vong trong đám cháy.

Đầu giờ chiều 1/11/2016, có khách đến hát tại quán karaoke 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội). Mặc dù quán đang sửa chữa nhưng chủ quán là Nguyễn Diệu Linh vẫn mở phòng cho khách vào hát.

Khi khách đang hát, thợ mang theo máy hàn điện, máy cắt, khoan bê tông đến quán karaoke này để hàn các khung sắt ở trần để ốp gỗ.

Khi thợ đang làm thì lửa vảy hàn bắn vào phần ốp cách âm, gây cháy. Lửa nhanh chóng bao trùm quán karaoke và lan sang, thiêu rụi mặt tiền các nhà lân cận. Hàng chục người nháo nhào tháo chạy.

Sau 7 tiếng chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế. Trong quán karaoke cháy rụi là 13 thi thể.

10 ngày sau, 3 người liên quan đến vụ cháy bị khởi tố. Dự kiến, ngày 26/3/2018 tới, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy” khiến 13 người tử vong này.

Lửa đỏ bùng bùng cháy trong xưởng may, 13 người tử vong

Những gì còn sót lại sau vụ cháy kinh hoàng ở xưởng may khiến 13 người phải bỏ mạng

Đã 7 năm trôi qua, nhưng nhiều người vẫn nhớ như in ngày định mệnh 29/7/2011. Đó là ngày 13 công nhân cùng ra đi trong vụ cháy xưởng may ở xã Tân Dân, huyện An Lão, Hải Phòng.

Buổi chiều hôm đó, thợ hàn mang theo máy hàn, dây điện, cột thu lôi đến xưởng để hàn cột thu lôi. Tia lửa hàn bắn vào các sản phẩm đồ da khiến ngọn lửa bùng cháy.

Phát hiện đám khói lớn đùn ra từ cửa ra vào, toàn bộ số công nhân đang có mặt đều sợ hãi lui về phía cuối nhà xưởng kêu cứu. Tuy nhiên, ngôi nhà hình ống này chỉ có duy nhất một cửa ra vào, sau lưng họ là bức tường sau cùng.

Bị lửa dữ bủa vây, 13 người tử vong tại chỗ, 20 người khác bị bỏng nặng.

Chủ xưởng, người thợ hàn đã phải nhận những bản án nghiêm khắc, nhưng vết thương trên cơ thể cũng như nỗi ám ảnh trong tâm trí mãi bám theo những người bị nạn.

Tấn thảm kịch hỏa hoạn tại tòa nhà ITC cùng 60 sinh mệnh

Vụ cháy tòa nhà ITC đã khiến 60 người tử vong

16 năm trước, người dân Sài Gòn cũng như cả nước sững sờ khi tòa nhà Trung tâm Thương mại thế giới ITC ở Sài Gòn bốc cháy vào trưa 29/10/2002.

Chỉ trong vài chục phút, 60 người đã vĩnh viễn ra đi, trong khi 70 người khác bị thương.

Những đôi mắt tràn lệ ngước nhìn tòa nhà 6 tầng, chen vào đó là những tiếng kêu cứu. Hình ảnh những thân người rơi từ trên cao xuống mãi mãi ám ảnh những người chứng kiến.

Nguyên nhân của tấn thảm kịch này xuất phát từ việc hàn bulong định vị trên trần vũ trường Blue trong tòa nhà. Khi đó, xỉ hàn bắn vào xốp cách âm gây cháy. Khi đám cháy lan rộng, thợ hàn không kiểm soát được nên đã đóng cửa phòng xảy ra cháy và để mặc cho đám cháy tiếp tục phát triển.

“Điều làm day dứt cả cuộc đời tôi là vụ cháy ITC” – đại tá Lê Tấn Bửu, giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM khi đó nói mỗi lần hồi tưởng lại vụ việc đau lòng này.

Vụ cháy chợ ám ảnh nhất trong lịch sử

Vụ cháy chợ Đồng Xuân mãi ám ảnh những người dân Hà Nội

Trong ký ức của những tiểu thương tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội), vụ cháy xảy ra vào ngày 14/7/1994 đã để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng bởi con số thiệt hại quá kinh khủng: 300 tỷ đồng ở thời điểm cách đây 24 năm.

Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ chợ Đồng Xuân mới được xây dựng lại trước đó 3 năm.

Nguyên nhân được xác định là do một tiểu thương quên… tắt chiếc quạt tai voi cũ khiến chiếc quạt bị om nhiệt gây chập, cháy.

Khi đó, công tác PCCC tại đây rất kém: Không có nguồn nước dự trữ để chữa cháy, thiếu thiết bị chữa cháy. Xe chữa cháy liên tục phải chạy ra hồ Gươm để hút nước.

Dù không ai thiệt mạng trong vụ cháy này, nhưng khi đó, người Hà Nội đã rất đau buồn và hoang mang. Đến giờ, nhiều người vẫn nhớ mùi khét của vụ cháy chợ năm nào, nhớ đến những chiếc két bị hun nóng, khiến những đồng tiền trong đó bị mủn ra ra sao.

Sau vụ cháy, chợ Đồng Xuân được xây lại. Chợ gồm 3 tầng nhưng vẫn giữ một phần kiến trúc của chợ cũ. Cho đến nay, chợ Đồng Xuân vẫn là chợ đầu mối lớn nhất Miền Bắc.

Phương Hà tổng hợp