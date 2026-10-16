Rùng mình 'công xưởng' hô biến thịt lợn nhiễm dịch tả Châu Phi thành thịt trâu sấy, lạp sườn tại Phú Thọ

Trước đó, ngày 28/7, từ nguồn tin phản ánh của quần chúng nhân dân, Công an xã Vĩnh Hưng tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh của Chu Văn Đoàn (SN 1983, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm thịt sấy, lạp sườn.

Ảnh minh họa - Ảnh: ITN.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hồ sơ tự công bố sản phẩm thuộc diện phải thực hiện và giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của một số hàng hóa. Nhiều sản phẩm không có tem, nhãn theo quy định.

Quá trình điều tra xác định, trong tháng 7/2026, Chu Văn Đoàn đã thu mua khoảng 750kg thịt lợn có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi từ Bùi Thị Hiền (SN 1976, trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ), để chế biến thành thịt lợn sấy, lạp sườn.

Kết quả xét nghiệm mẫu thịt nguyên liệu cho thấy dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi. Ngoài ra, mẫu bột nghi là phụ gia thực phẩm thu giữ tại cơ sở có chứa một số chất màu không thuộc danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã tạm giữ 225kg thịt lợn sấy, 165kg thịt nguyên liệu cùng nhiều sản phẩm thịt trâu sấy, thịt gà sấy, lạp sườn và các đồ vật, tài liệu liên quan. Tổng giá trị tài sản được định giá hơn 96,2 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật