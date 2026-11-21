Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm vi phạm tại cơ sở khám chữa bệnh của ông Phí Văn Chung, ở xã Dương Hòa, Hà Nội.

Động thái này được đưa ra sau phóng sự của Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam) ngày 20/11, phản ánh cơ sở tiếp nhận hàng trăm người bệnh mỗi ngày, thực hiện tiêm thuốc khi chưa thăm khám đầy đủ, sử dụng thuốc không nhãn mác, bảo quản trong điều kiện không bảo đảm.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất, làm rõ giấy phép hành nghề của người trực tiếp khám chữa bệnh, nguồn gốc thuốc, vật tư y tế và điều kiện bảo quản. Các hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm; kiên quyết đình chỉ hoạt động khám chữa bệnh trái phép, thu giữ thuốc không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm chất lượng.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý cơ sở khám chữa bệnh không phép của ông Phí Văn Chung tại xã Dương Hòa, Hà Nội. Ảnh: Công an Hà Nội

Đáng chú ý, cơ quan này yêu cầu phối hợp với Công an TP Hà Nội và UBND xã Dương Hòa rà soát hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trước đây đối với ông Chung, làm rõ dấu hiệu tái phạm, quy mô hoạt động và hậu quả nếu có. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, cần xem xét chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra.

Sở Y tế Hà Nội phải báo cáo kết quả về Bộ Y tế trước ngày 27/11.

Liên quan vụ việc, ngày 21/11, Công an TP Hà Nội thông tin về kết quả kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh tại nhà riêng ông Phí Văn Chung.

Trước đó, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp các đơn vị chức năng kiểm tra đột xuất, phát hiện cơ sở vẫn tổ chức khám bệnh, kê đơn và tiêm truyền cho người dân.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận 24 loại thuốc và thiết bị y tế chưa xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó có nhiều thuốc kê đơn như kháng sinh, thuốc gây tê, thuốc giảm đau và dung dịch tiêm truyền. Một số thuốc được chia liều, đóng gói sẵn nhưng không có nhãn mác.

Bơm kim tiêm đã qua sử dụng, chưa được thu gom, xử lý theo quy định về chất thải y tế. Ảnh: Công an Hà Nội

Đáng lo ngại, tại cơ sở còn có khoảng 200 bơm kim tiêm và 500 vỏ thuốc đã qua sử dụng chưa được thu gom, xử lý theo quy định về chất thải y tế.

Theo cơ quan chức năng, ông Chung và con gái cùng tham gia hoạt động khám chữa bệnh tại đây. Người bệnh chỉ cần mô tả triệu chứng đã được chỉ định tiêm thuốc, không qua quy trình thăm khám đầy đủ. Cơ sở tổ chức khám chữa bệnh trái phép và thu tiền của người dân.

Lực lượng chức năng đã đình chỉ toàn bộ hoạt động khám chữa bệnh, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Việc tiêm thuốc, đặc biệt là kháng sinh, thuốc gây tê và thuốc giảm đau, phải có chỉ định chuyên môn phù hợp. Người bệnh có thể gặp phản ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ, đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời.

Khu vực cất giữ thuốc, vật tư y tế tại cơ sở khám chữa bệnh của ông Phí Văn Chung. Ảnh: Công an Hà Nội

Nguy cơ càng lớn khi tiêm truyền tại cơ sở không bảo đảm điều kiện chuyên môn, trang thiết bị và phương tiện cấp cứu. Bên cạnh đó, thuốc không rõ nguồn gốc, bảo quản không đúng cách và chất thải y tế không được xử lý an toàn cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khuyến cáo người dân lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, không sử dụng dịch vụ tiêm truyền tùy tiện hoặc thuốc không rõ nguồn gốc để tránh những hậu quả đáng tiếc.