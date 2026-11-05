'Rung chuông vàng' tìm hiểu pháp luật tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Tham gia cuộc thi có 100 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên và hơn 400 học sinh tham dự, cổ vũ. Các thí sinh trải qua 30 câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào những kiến thức pháp luật thiết thực, gắn với lứa tuổi học đường như: phòng, chống tác hại của thuốc lá, hôn nhân và gia đình, tư pháp người chưa thành niên, an ninh mạng, phòng, chống tham nhũng và các quy định pháp luật liên quan đến học tập, sinh hoạt.

100 thí sinh tham gia cuộc thi rung chuông vàng.

Với hình thức thi trực tiếp, mỗi câu hỏi có 20 giây suy nghĩ và trả lời, cuộc thi tạo không khí sôi nổi, hồi hộp qua từng lượt thi. Thí sinh trả lời đúng được tiếp tục ở lại sàn đấu, thí sinh trả lời sai phải dừng cuộc chơi. Bên cạnh phần thi chính, chương trình còn tổ chức các hoạt động cứu trợ thí sinh thông qua thử thách nhảy dây tập thể của đội giáo viên và giao lưu kiến thức pháp luật với khán giả, góp phần tăng tính tương tác, tạo không khí hào hứng cho chương trình.

Kết thúc cuộc thi, em Đinh Ngọc Hiệp, học sinh lớp 11A1 xuất sắc vượt qua các câu hỏi, trở thành thí sinh giành chiến thắng và rung chuông vàng. Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải 3 cho các thí sinh xuất sắc.

Thí sinh xuất sắc giành giải nhất chung cuộc.

Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội củng cố kiến thức, nâng cao khả năng nhận diện và xử lý các tình huống pháp luật thường gặp trong học tập, sinh hoạt và đời sống; từ đó hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành cùng thanh thiếu niên.