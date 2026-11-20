Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cồng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Sự kiện nằm trong chiến dịch toàn cầu Sáng kiến các sở giao dịch chứng khoán bền vững của Liên hợp quốc (UN SSE), UNICEF khởi xướng, nhằm đưa quyền và phúc lợi của trẻ em vào chương trình nghị sự về kinh doanh, đầu tư và thị trường vốn bền vững thông qua cách tiếp cận "lăng kính trẻ em".

Theo UNICEF, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương tham gia cùng các sở giao dịch chứng khoán trên thế giới tổ chức hoạt động "Rung chuông vì trẻ em" lần đầu tiên.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch lúc 9 giờ tại HNX, với thông điệp đầu tư cho trẻ em không chỉ là đầu tư cho tương lai của các em mà còn là đầu tư cho tương lai của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhấn mạnh, một thị trường thực sự trưởng thành cần phải là một thị trường phát triển có chiều sâu, chất lượng và dài hạn. Quyền trẻ em không phải chủ đề bên lề của kinh doanh mà gắn liền với chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro và định hướng phát triển dài hạn, bền vững của doanh nghiệp.

Ông Hà Duy Tùng bày tỏ hy vọng sự kiện sẽ mở ra thêm cơ hội trao đổi giữa với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, UNICEF, Sáng kiến UN SSE và các đối tác liên quan để cùng tìm hiểu những nội dung có thể phối hợp trong thời gian tới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các đại biểu tham gia tuyên truyền hưởng ứng Ngày Trẻ em Thế giới tại Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: TTXVN phát

Về phía UNICEF, bà Michaela Bauer, Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam cho rằng thị trường vốn và trẻ em có mối liên hệ chặt chẽ: trẻ em là người tiêu dùng, là thành viên trong gia đình người lao động và sống trong các cộng đồng nơi doanh nghiệp hoạt động. Sản phẩm, dịch vụ, hoạt động tiếp thị, chính sách tại nơi làm việc, chuỗi cung ứng hay các quyết định về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đều tác động đến các em. Những trẻ em bước vào mẫu giáo, tiểu học hôm nay sẽ là lực lượng vận hành nền kinh tế và xã hội vào năm 2045.

Bà Michaela Bauer ghi nhận những bước tiến của Việt Nam trong đầu tư cho sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em; nhấn mạnh rằng 28,5 triệu trẻ em Việt Nam chính là nguồn vốn con người của đất nước. Trong bối cảnh tỷ suất sinh giảm và dân số già hóa, lực lượng lao động tương lai sẽ nhỏ hơn, vì vậy sức khỏe, giáo dục, sự bảo vệ và kỹ năng của mỗi trẻ em càng có giá trị. Đầu tư cho trẻ em hôm nay sẽ củng cố nguồn nhân lực, năng suất, niềm tin tiêu dùng và sức chống chịu của thị trường - những yếu tố quyết định mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Bà Michaela Bauer nhấn mạnh, các sở giao dịch chứng khoán, cơ quan quản lý, doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư tại Việt Nam đưa các tác động và cơ hội liên quan đến trẻ em vào chiến lược phát triển bền vững, quản trị và báo cáo; xem xét trẻ em trong toàn bộ hoạt động kinh doanh, từ sản phẩm, nơi làm việc, chuỗi cung ứng, tiếp thị đến thực tiễn, chứ không chỉ trong các chương trình cộng đồng và lắng nghe trẻ em, thanh thiếu niên trong các quyết định liên quan đến tương lai của các em.