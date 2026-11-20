UNICEF và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng rung chuông vì Quyền trẻ em tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 20/11, UNICEF Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đồng tổ chức sự kiện Rung chuông nhân Ngày Trẻ em Thế giới 2026 với chủ đề “Ngày của trẻ em. Quyền của mọi trẻ em. Tương lai của mọi trẻ em.”

Là một phần của chiến dịch toàn cầu do Sáng kiến Các Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SSE) và UNICEF khởi xướng, sự kiện làm nổi bật vai trò quan trọng của thị trường vốn và khu vực tư nhân trong việc thúc đẩy quyền trẻ em và kiến tạo một tương lai bền vững hơn.

Bà Michaela Bauer - Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam nhấn mạnh: “Hồi chuông chúng ta rung hôm nay là lời kêu gọi nhìn nhận trẻ em là một nhóm liên quan riêng biệt, gắn kết tài chính bền vững với một tương lai bền vững, đồng thời bảo đảm tăng trưởng kinh tế mang lại cơ hội cho mọi trẻ em. Khi trẻ em khỏe mạnh hơn, an toàn hơn, được học tập tốt hơn và có sự chuẩn bị tốt hơn cho tương lai, toàn xã hội sẽ thịnh vượng hơn, thị trường sẽ vững mạnh hơn và doanh nghiệp cũng có thêm điều kiện thuận lợi hơn để phát triển.”

Trẻ em chiếm gần một phần ba dân số thế giới, nhưng quyền và lợi ích của các em vẫn chưa được quan tâm đúng mực trong nhiều quyết định kinh doanh và đầu tư. Từ việc thiết kế sản phẩm, dịch vụ dành cho trẻ em và các hoạt động tiếp thị hướng tới trẻ em, đến điều kiện làm việc của cha mẹ, hoạt động của chuỗi cung ứng và tác động môi trường từ hoạt động kinh doanh, các quyết định của doanh nghiệp đều có thể ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của trẻ em. Tuy nhiên, tiếng nói và lợi ích của trẻ em lại thường chưa được quan tâm đúng mức trong quá trình ra quyết định.

Bà Michaela Bauer - Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư và thanh thiếu niên, sự kiện thể hiện cam kết chung trong việc đưa quyền và phúc lợi của trẻ em trở thành một nội dung không thể thiếu trong các quyết định kinh doanh và đầu tư có trách nhiệm. Điểm nhấn của chương trình là nghi thức rung chuông khai mạc phiên giao dịch lúc 9 giờ sáng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhằm truyền tải thông điệp mạnh mẽ: Đầu tư cho trẻ em không chỉ là đầu tư cho tương lai của các em, mà còn là đầu tư cho tương lai của nền kinh tế và xã hội Việt Nam.

Ông Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, cho biết sự kiện sẽ mở ra thêm cơ hội trao đổi giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, UNICEF, Sáng kiến UN SSE và các đối tác liên quan. Thông qua đó, các bên cùng tìm hiểu những nội dung có thể phối hợp trong thời gian tới, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của thị trường chứng khoán Việt Nam, thể hiện sự quan tâm của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của các thế hệ mai sau.

Ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chiến dịch được triển khai đồng thời với việc chuẩn bị ra mắt Hướng dẫn về Áp dụng Lăng kính Trẻ em trong Thực tiễn Kinh doanh và Đầu tư do Sáng kiến Các Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững của Liên Hợp Quốc (UN SSE) xây dựng với sự phối hợp của UNICEF. Tài liệu cung cấp các khuyến nghị thiết thực và nội dung tập huấn dành cho các sở giao dịch chứng khoán và doanh nghiệp niêm yết, nhằm hỗ trợ họ nhận diện, quản lý và công bố thông tin về các tác động, rủi ro và cơ hội liên quan đến trẻ em trong hoạt động quản trị, hoạch định chiến lược, vận hành và toàn bộ chuỗi giá trị.

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Ngày Trẻ em Thế giới tại Việt Nam, UNICEF cũng kêu gọi trẻ em và thanh thiếu niên gửi các video ngắn chia sẻ góc nhìn của mình về quyền của các em và tương lai mà các em mong muốn. Sáng kiến này tạo cơ hội để trẻ em trực tiếp bày tỏ quan điểm, đồng thời góp phần đưa tiếng nói của các em vào các cuộc thảo luận công khai về những quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống và cộng đồng nơi các em sinh sống.

Rung chuông vì trẻ em là một phần của chuỗi sự kiện Rung chuông thuộc Sáng kiến Các Sở Giao dịch Chứng khoán Bền vững của Liên Hợp Quốc. Chiến dịch đưa thị trường vốn vào hoạt động hưởng ứng Ngày Trẻ em Thế giới trên toàn cầu và làm nổi bật cách các quyết định kinh doanh và đầu tư có thể góp phần thúc đẩy quyền và phúc lợi của trẻ em.

Ngày Trẻ em Thế giới được tổ chức hằng năm vào ngày 20/11, đánh dấu ngày thông qua Công ước về Quyền trẻ em. Năm nay, các sở giao dịch chứng khoán trên khắp thế giới tổ chức lễ rung chuông trong tuần gần nhất và đúng vào Ngày Trẻ em Thế giới./.