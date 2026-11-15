Rừng bản Nhọt rộn ràng sắc màu văn hóa các dân tộc

Dự khai mạc có ông Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số xã khu vực Phù Yên, Bắc Yên cùng đại diện các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật “Gia Phù – Bản hòa ca khát vọng”, quy tụ hơn 200 diễn viên quần chúng đến từ các bản và trường học trên địa bàn.

Với những tiết mục ca, múa, nhạc được dàn dựng công phu, chương trình đã khắc họa sinh động vẻ đẹp quê hương, con người và bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La nói chung, Gia Phù nói riêng.

Những sắc màu trang phục truyền thống hòa cùng lời ca, điệu múa đã tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các cộng đồng dân tộc.

Không chỉ là không gian hội tụ sắc màu văn hóa, Rừng bản Nhọt nơi tổ chức ngày hội còn mang dấu ấn lịch sử đặc biệt. Nơi đây, năm 1954, trên đường hành quân từ Nghĩa Lộ (Yên Bái) lên Điện Biên tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Đoàn quân giải phóng đã dừng chân, đóng quân tại đây.

Từ dấu mốc ấy, người dân địa phương gọi nơi này bằng cái tên thân thương “Rừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, thể hiện tình cảm và lòng kính trọng đối với vị Tổng tư lệnh cùng những người lính đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đến nay, Khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp – Khu rừng bản Nhọt đã trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống cách mạng, nơi người dân và du khách tưởng nhớ, tri ân những thế hệ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Giữa không gian rừng xanh thanh bình, Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp là điểm đến ý nghĩa trong hành trình về nguồn, góp phần bồi đắp niềm tự hào và ý thức gìn giữ lịch sử cho các thế hệ hôm nay.

Trong không gian giàu giá trị lịch sử và văn hóa ấy, Ngày hội Văn hóa Gia Phù không chỉ góp phần tôn vinh bản sắc các dân tộc mà còn tạo dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn bó trong cộng đồng.

Nhân dịp này, UBND xã Gia Phù biểu dương 19 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2026, ghi nhận những đóng góp thiết thực trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Tiếp nối các hoạt động khai mạc, ngày 15.11, ngày hội tiếp tục diễn ra với các hoạt động giới thiệu nông sản đặc trưng, biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian và trải nghiệm văn hóa.

Đây cũng là dịp để Gia Phù giới thiệu những sản vật địa phương, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống và quảng bá hình ảnh quê hương đến với du khách gần xa.