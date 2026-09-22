Run For Love 2026 'Chạm Thu Hà Nội' mở đăng ký, đánh dấu mùa thứ 5 chạy vì cộng đồng

Run For Love đã dần trở thành điểm hẹn thể thao quen thuộc của Hà Nội khi mùa thu về. Ảnh: VNA.

Đây là hoạt động thuộc chiến dịch thường niên “Chạm Thu Hà Nội 2026” do Vietnam Airlines đồng hành cùng UBND thành phố Hà Nội triển khai, với thông điệp “Chạm Hà Nội. Chạm 5 giác quan”.

Với chủ đề “Autumn in Motion, Love in Action – Bước chạy mùa thu, lan tỏa yêu thương”, Run For Love 2026 là mùa giải thứ 5, đưa người tham gia trải nghiệm cung đường quanh Hồ Tây trong mùa thu Hà Nội. Cự ly 1,5km dành cho trẻ em và gia đình; các cự ly 5km và 10km dành cho người chạy phong trào và vận động viên muốn thử sức, cải thiện thành tích cá nhân.

Theo ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines, Run For Love được hãng duy trì như một hoạt động thường niên gắn với mùa thu Hà Nội. Sau 5 mùa, giải chạy trở thành dịp để các gia đình, bạn bè và những người yêu Hà Nội gặp gỡ, vận động và trải nghiệm thành phố theo cách gần gũi.

Một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự tham gia của các vận động viên khiếm thị ở cự ly 5km và 10km, với hạng mục giải thưởng riêng. Mỗi vận động viên khiếm thị sẽ có một người đồng hành chạy cùng để hỗ trợ trong suốt hành trình.

Bên cạnh đường chạy, ban tổ chức bố trí khu vực triển lãm ảnh và hoạt động tương tác QR Journey, giới thiệu những dấu mốc của Run For Love qua các mùa, hình ảnh vận động viên và những câu chuyện trên hành trình.

Sau 5 mùa tổ chức, giải chạy hướng tới việc kết hợp hoạt động thể thao với trải nghiệm mùa thu Hà Nội, đồng thời góp phần giới thiệu hình ảnh Thủ đô tới người dân, du khách trong nước và quốc tế.