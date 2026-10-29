Rulli hóa người hùng, Man City đánh bại Brighton trên chấm luân lưu

Man City bước vào cuộc tiếp đón Brighton với nhiều xáo trộn trong đội hình khi HLV Enzo Maresca quyết định cho một số trụ cột nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đội chủ nhà sớm phải trả giá trước lối chơi pressing quyết liệt và khả năng chuyển trạng thái nhanh của đối thủ.

Brighton tạo ra thế trận không hề lép vế, thậm chí có những thời điểm khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng. Phút 30, Malick Yalcouyé đưa đội khách vượt lên dẫn trước sau tình huống dứt điểm cận thành.

Các cầu thủ Brighton ăn mừng bàn mở tỷ số trước Man City.

Cú sút của tiền vệ này chạm người thủ môn Rulli rồi đi vào lưới. Pha lập công cũng gây tranh cãi khi Yalcouyé dường như đã đứng ở vị trí việt vị, nhưng do Cúp Liên đoàn Anh không áp dụng VAR ở trận đấu này, bàn thắng vẫn được công nhận.

Dù vậy, Man City không mất quá nhiều thời gian để tìm được bàn gỡ. Phút 40, Phil Foden kiến tạo để Mateo Kovacic tung cú sút từ sát vòng cấm, đưa bóng đi chìm vào góc xa, đánh bại thủ thành Jason Steele.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát, nhưng chưa thể giải quyết những vấn đề trong cách vận hành lối chơi. Ngay đầu hiệp hai, Brighton một lần nữa khiến Man City choáng váng.

Phút 47, Jaouen Hadjam thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Georginio Rutter băng vào dứt điểm, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. Brighton tiếp tục khai thác khoảng trống giữa các tuyến của đối phương, trong khi những đợt lên bóng của Man City thiếu tốc độ và sự kết nối cần thiết.

HLV Maresca lần lượt đưa Rayan Aït-Nouri và Ryan McAidoo vào sân ngay sau giờ nghỉ, trước khi tung Jérémy Doku vào thay Allan ở phút 61. Sự xuất hiện của tiền vệ người Bỉ lập tức tạo ra khác biệt. Với tốc độ và khả năng đi bóng trực diện, Doku liên tục xuyên phá hàng phòng ngự Brighton, giúp Man City có thêm phương án tấn công thay vì phụ thuộc vào những đường chuyền thiếu đột biến.

Cherki (số 10) đã giúp Man City cân bằng tỷ số 2-2 và đưa trận đấu tới loạt luân lưu.

Sức ép của đội chủ nhà tăng dần, buộc Brighton phải lùi sâu phòng ngự. Phút 72, từ một tình huống đá phạt của Rayan Cherki, Vitor Reis đưa chân chạm bóng trong vòng cấm, khiến bóng đổi hướng đánh bại thủ thành Steele. Bàn thắng đưa tỷ số về 2-2, mở ra hy vọng về một thắng lợi ngược dòng cho Man City.

Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội đều có cơ hội tìm kiếm bàn quyết định nhưng không thể tận dụng thành công. Brighton từng có những pha lên bóng nguy hiểm, trong khi Man City duy trì sức ép nhờ khả năng khuấy đảo của Doku. Hòa 2-2 sau 90 phút, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu.

Tại đây, Rulli trở thành nhân vật quyết định. Thủ môn người Argentina lần lượt cản phá cú sút của Yasin Ayari và Lewis Dunk, trong đó pha cứu thua trước lượt sút thứ năm của Dunk trực tiếp chấm dứt hy vọng của Brighton.

Thủ môn Rulli đã cản được 2 lượt sút luân lưu của Brighton.

Bên phía Man City, Kovacic cũng không thể đánh bại Steele, nhưng các đồng đội của anh thực hiện thành công 4 lượt sút, với Rayan Cherki là người đá quả quyết định. Chung cuộc, Man City thắng 4-3 trong loạt luân lưu, qua đó giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn. Thầy trò HLV Maresca sẽ gặp đội bóng League One là Bradford ở vòng đấu tiếp theo.

Sau trận, Maresca thừa nhận Man City đã trải qua một buổi tối không dễ dàng trước Brighton. Nhà cầm quân người Italy cũng dành lời khen cho những cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, đặc biệt là Doku, người đã tạo ra bước ngoặt trong hiệp hai.

Ở chiều ngược lại, HLV Fabian Hürzeler tỏ ra rất tiếc nuối khi cho rằng Brighton có đủ cơ hội để giành chiến thắng và chỉ thiếu may mắn trong loạt luân lưu. Hai đội sẽ không phải chờ lâu để tái đấu khi tiếp tục gặp nhau tại Ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, cũng trên sân của Man City.