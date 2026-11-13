Rủi ro quản trị nhìn từ sự ra đi của Jensen Huang

Ông Jensen Huang từ nhiệm toàn bộ các chức vụ gồm Chủ tịch, Giám đốc điều hành tại Nvidia. Ảnh: AFP

Trong suốt 33 năm qua, đế chế bán dẫn nghìn tỷ USD này đã vận hành theo một cấu trúc phẳng cực đoan với khoảng 60 lãnh đạo báo cáo trực tiếp cho một người đứng đầu duy nhất và hoàn toàn vắng bóng vị trí giám đốc vận hành.

Ngày 12/11/2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) tập đoàn bán dẫn Nvidia chính thức xác nhận ông Jensen Huang từ nhiệm toàn bộ các chức vụ gồm Chủ tịch, Giám đốc điều hành (CEO) và thành viên HĐQT với hiệu lực ngay lập tức, sau loạt bê bối đời tư.

Theo Reuters, cổ phiếu Nvidia kết thúc phiên giao dịch cùng ngày tại Mỹ với mức giảm khoảng 4,3%, sau khi có thời điểm bốc hơi gần 10% giá trị ngay lúc mở cửa, kéo vốn hóa thị trường từ mức gần 4.200 tỷ USD xuống còn 3.880 tỷ USD.

Giới quan sát phố Wall nhận định đà sụt giảm hơn 300 tỷ USD vốn hóa chỉ trong một phiên không đơn thuần là phản ứng tâm lý nhất thời trước bê bối cá nhân. Sự kiện này trực tiếp kích hoạt nỗi lo sợ lớn nhất mà các quỹ đầu tư đã cảnh báo suốt nhiều năm: Nvidia hoàn toàn không có kế hoạch kế nhiệm công khai và thiếu vắng một nhân vật số hai đủ tầm vóc để lấp đầy khoảng trống quyền lực mà nhà sáng lập 63 tuổi để lại.

Mức độ tập trung quyền lực tại Nvidia cao đến mức bất kỳ biến động nào ở vị trí cao nhất cũng lập tức chuyển hóa thành rủi ro hệ thống cho toàn bộ chuỗi cung ứng trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

Khi một doanh nghiệp chiếm vị thế độc tôn về hạ tầng tính toán AI phải bổ nhiệm Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress làm CEO tạm quyền và lần đầu tiên bầu ông Harvey C. Jones làm Chủ tịch HĐQT độc lập, cấu trúc vận hành từng được Thung lũng Silicon tôn sùng lập tức đứng trước bài kiểm tra sinh tử.

ông Huang từ chối bổ nhiệm vị trí Giám đốc vận hành (COO) và loại bỏ hoàn toàn các cuộc họp riêng 1-1 với cấp dưới suốt nhiều năm qua. Ản: The Times of India

Cấu trúc phẳng cực đoan

Khác với chuẩn mực quản trị phân tầng tại các tập đoàn đa quốc gia như Apple hay Microsoft, ông Jensen Huang duy trì một sơ đồ tổ chức phẳng đến mức cực đoan với khoảng 60 phó chủ tịch và giám đốc cấp cao báo cáo trực tiếp cho ông.

Theo tạp chí Entrepreneur, ông Huang từ chối bổ nhiệm vị trí Giám đốc vận hành (COO) và loại bỏ hoàn toàn các cuộc họp riêng 1-1 với cấp dưới suốt nhiều năm qua.

Mọi quyết định trọng yếu từ thiết kế kiến trúc chip, phân bổ nguồn cung cho đến định giá sản phẩm đều được đưa ra trong các cuộc họp nhóm lớn, nơi ông Huang ngồi ở vị trí trung tâm và trực tiếp chất vấn từng kỹ sư trưởng.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Mỹ hồi tháng 3/2026, cựu CEO Nvidia giải thích rằng cách làm này ngăn chặn đặc quyền thông tin, triệt tiêu bộ máy quan liêu trung gian và tạo ra cơ chế đồng thiết kế cực hạn giúp tập đoàn phản ứng nhanh trước biến động thị trường.

Tuy nhiên, dưới góc độ kinh tế học tổ chức, cấu trúc này biến người đứng đầu thành điểm nghẽn duy nhất của toàn bộ hệ thống.

Tạp chí Inc. phân tích rằng việc 60 nhân sự cấp cao cùng hướng về một trục xoay duy nhất khiến dòng chảy thông tin và quyền quyết định phụ thuộc tuyệt đối vào năng lực xử lý của một cá nhân. Khi ông Huang rời ghế, Nvidia lập tức đối mặt với bài toán hóc búa là làm thế nào tái cấu trúc tầng quản lý trung gian cho 60 lãnh đạo này mà không làm đứt gãy nhịp độ ra mắt sản phẩm vốn đang duy trì ở chu kỳ một năm một lần.

Khoảng trống quyền lực

Hệ lụy trực tiếp nhất của mô hình "không COO, không họp riêng" là sự triệt tiêu môi trường đào tạo người kế cận. Trong một tập đoàn phân cấp truyền thống, các giám đốc mảng hoặc COO sẽ được trao quyền tự quyết ở các đơn vị kinh doanh độc lập để rèn luyện bản lĩnh điều hành toàn diện trước khi tiếp quản ghế CEO.

Tại Nvidia, 60 phó chủ tịch dù được ông Huang đánh giá là đủ năng lực làm CEO ở các công ty khác nhưng thực chất chỉ đóng vai trò chuyên gia kỹ thuật hoặc điều phối từng mảng hẹp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà sáng lập.

Chuyên gia phân tích chứng khoán Cody Acree tại tổ chức tài chính StoneX nhận định với trang Investing rằng lộ trình sản phẩm của Nvidia đã được định hình rõ nét đến năm 2028 với các dòng chip Blackwell, Rubin và Feynman cùng đơn đặt hàng trị giá hàng nghìn tỷ USD.

Dẫu vậy, ông Acree cảnh báo rủi ro thực sự nằm ở giai đoạn sau năm 2028, khi thị trường đặt dấu hỏi liệu có cá nhân nào đủ sức thay thế mạng lưới quan hệ đối tác sâu rộng và tầm nhìn công nghệ của ông Huang hay không.

Đồng quan điểm, chuyên gia phân tích công nghệ Dan Ives chia sẻ với đài CBS News rằng sự ra đi của ông Huang là một tổn thất nặng nề cho ngành công nghệ Mỹ bởi Nvidia hiện không có bất kỳ phương án thay thế tương xứng nào.

Ngay cả trong báo cáo ủy quyền gửi cổ đông trước đó, chính Nvidia cũng từng thừa nhận tập đoàn phụ thuộc rất lớn vào đội ngũ lãnh đạo kỳ cựu, trong khi ông Huang nhiều lần công khai quan điểm không tin vào các kế hoạch kế nhiệm truyền thống.

Bên cạnh yếu tố vận hành, cấu trúc quyền lực tại Nvidia còn chịu tác động bởi sự hiện diện của nhiều thành viên gia đình nhà sáng lập ở các vị trí quản lý. Theo dữ liệu từ Business Today, hai người con của ông Huang là Spencer và Madison hiện giữ các vai trò quản lý sản phẩm và tiếp thị tại Nvidia, trong khi con rể Nico Caprez giữ chức Phó chủ tịch phụ trách quan hệ với các nhà vận hành trung tâm dữ liệu đám mây mới.

Sự đan xen giữa quyền lực cá nhân của nhà sáng lập nắm giữ 3,6% cổ phần tập đoàn và các mối quan hệ gia đình càng khiến bài toán tìm kiếm một CEO độc lập từ bên ngoài trở nên phức tạp hơn.

Jensen Huang không chỉ bán chip mà còn trực tiếp thuyết phục các tỷ phú công nghệ rót hàng chục tỷ USD xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Esgdive

Tập trung khách hàng

Áp lực lên người kế nhiệm mới tại Nvidia càng trở nên nặng nề khi đặt cạnh bức tranh tài chính có độ tập trung cao. Theo báo cáo tài chính quý II năm tài chính 2027 của Nvidia, chỉ riêng một khách hàng trực tiếp lớn nhất đã đóng góp tới 16% tổng doanh thu của tập đoàn. Tính chung trong nửa đầu năm tài chính, ba khách hàng trực tiếp hàng đầu chiếm lần lượt 16%, 15% và 13% doanh thu, tương đương 44% tổng nguồn thu của gã khổng lồ bán dẫn này.

Giới phân tích chỉ ra rằng việc duy trì hợp đồng với nhóm khách hàng siêu quy mô như Microsoft, Meta, Google hay Amazon trước đây phụ thuộc rất lớn vào vai trò "nhà ngoại giao trưởng" của ông Jensen Huang. Ông không chỉ bán chip mà còn trực tiếp thuyết phục các tỷ phú công nghệ rót hàng chục tỷ USD xây dựng các siêu trung tâm dữ liệu AI.

Khi người cầm lái này rời đi, quyền thương lượng và sự gắn kết chiến lược giữa Nvidia với nhóm khách hàng cốt lõi chắc chắn sẽ bị các đối thủ cạnh tranh như AMD hay các dòng chip tự thiết kế của chính các hãng công nghệ lớn khai thác triệt để.