Rủi ro pháp lý việc livestream vụ chặn ô tô ở Thái Nguyên

Trước đó, khoảng 22h ngày 23.9, tại khu vực chân cầu vượt Bắc Sơn (tổ 41, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên), một phụ nữ chặn chiếc ô tô có 1 nam và 1 nữ bên trong, thu hút sự chú ý của người đi đường.

Nhiều người dân hiếu kỳ sau đó kéo đến hiện trường, đứng kín quanh chiếc ô tô, dùng điện thoại quay clip và livestream gây ách tắc, cản trở phương tiện lưu thông.

Video vụ việc đám đông vây kín ô tô để quay phim, livestream

Theo một người chứng kiến cho biết, lượng người tập trung khi đó tại hiện trường rất đông, nhiều người liên tục dùng điện thoại ghi hình, phát tán hình ảnh những người bên trong chiếc ô tô và theo dõi diễn biến vụ việc.

Thông tin từ ông Mai Trọng Tấn - Chủ tịch UBND phường Phan Đình Phùng, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và giải tán đám đông.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc là do “đánh ghen”, tuy nhiên thông tin này mới dừng ở nhận định ban đầu, nội dung cụ thể vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Sau vụ việc, nhiều hình ảnh ghi tại hiện trường tiếp tục được đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Tiktok... mỗi bài đăng thu hút hàng hàng nghìn đến chục nghìn lượt thích và bình luận khiến thông tin nhanh chóng lan rộng.

Lượng lớn người dân vây kín xe ô tô khiến tuyến đường bị ách tắc, cản trở giao thông khu vực

Đáng chú ý, không ít bình luận mang nội dung tiêu cực, thậm chí có những tài khoản tìm kiếm, truy hỏi danh tính những người xuất hiện bên trong chiếc ô tô.

Việc từ một người chứng kiến trở thành người quay phim rồi tiếp tục đăng tải hình ảnh lên mạng đang tạo ra một chuỗi phát tán kéo theo thông tin cá nhân của người liên quan.

Khi hình ảnh đã được đưa lên mạng, người xuất hiện trong video có thể trở thành đối tượng bị chú ý, bình luận và tìm kiếm thông tin cá nhân bởi số lượng người dùng rất lớn.

Trước tình hình trên, ngày 24.9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân không tụ tập quay phim, livestream, không chia sẻ hoặc bình luận theo những thông tin chưa được kiểm chứng.

Việc quay phim, phát tán thông tin người khác có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý theo quy định

Đặc biệt không đăng tải, phát tán hình ảnh, video, thông tin nhận diện hoặc dữ liệu cá nhân của người liên quan khi chưa được phép.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo việc tự ý đăng tải hình ảnh, địa chỉ, tài khoản mạng xã hội hoặc thông tin cá nhân của người khác có thể phát sinh trách nhiệm pháp lý theo quy định, tùy tính chất và mức độ.

Khi gặp vụ việc, người dân cần báo cơ quan chức năng, không tụ tập gây mất an ninh trật tự và không tự ý chia sẻ hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác.