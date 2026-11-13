Rủi ro nguồn cung chi phối thị trường dầu châu Á

Bể chứa dầu tại cảng New York và New Jersey ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Vào lúc 14 giờ 41 ngày 13/11 giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng 25 xu (0,26%) lên 96,04 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 16 xu (0,20%) xuống 88,59 USD/thùng. Tính từ đầu tuần, giá dầu Brent đang trên đà giảm 2,3%, sau khi lao dốc 16% trong tuần trước. Giá dầu WTI dự kiến giảm 2,4%, sau khi giảm 13% tuần trước.

Chuyên gia Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập công ty nghiên cứu SS WealthStreet có trụ sở tại New Delhi (Ấn Độ), cho rằng việc Tổng thống Donald Trump phát tín hiệu có thể không cần leo thang quân sự thêm với Iran đã làm tăng kỳ vọng Washington sẽ ngày càng dựa vào các lệnh trừng phạt kinh tế và hạn chế vận chuyển dầu, thay vì đẩy mạnh các chiến dịch quân sự.

Theo chuyên gia này, đà suy yếu của giá dầu còn chủ yếu do các dấu hiệu nhu cầu tại Mỹ giảm, khi lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu cho thấy triển vọng tiêu thụ tương đối trầm lắng. Ngày 12/11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô và nhiên liệu của Mỹ tăng trong tuần trước, do nhu cầu sản phẩm lọc dầu yếu đi và lượng dầu nhập khẩu tăng mạnh.

Dù giá dầu hạ nhiệt, rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường xuất khẩu dầu thô then chốt của các nhà sản xuất lớn tại Trung Đông, vẫn hiện hữu. Chuyên gia Sachdeva nhận định rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, và bất kỳ sự gián đoạn mới nào đối với nguồn cung dầu đều có thể nhanh chóng đẩy giá đi lên trở lại.