Rủi ro lớn khi dùng vụ nổ hạt nhân chặn thiên thạch rơi vào Trái Đất

Vụ nổ hạt nhân giải phóng tia X cực mạnh có thể nung nóng bề mặt và đẩy tiểu hành tinh lệch khỏi quỹ đạo va chạm Trái Đất. Dù vậy, nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Quốc gia Sandia (Mỹ) cho thấy thành công phụ thuộc lớn vào vị trí nổ. Do các tiểu hành tinh có hình thái lồi lõm bất định, hướng chiếu bức xạ sẽ quyết định trực tiếp hiệu quả chuyển hướng.

Hình minh họa tiểu hành tinh lao đến Trái Đất.

Thử nghiệm mô phỏng cho thấy vận tốc chệch hướng của tiểu hành tinh đạt 3,9 mm/giây khi chiếu từ một hướng, nhưng chỉ đạt 0,8 mm/giây từ góc khác — chênh lệch gần 5 lần. Tốc độ tự quay của thiên thể cũng biến thiên tới 17 lần tùy góc chiếu. Trưởng nhóm Nathan Moore cảnh báo việc nhắm bắn sai mặt mục tiêu có thể khiến toàn bộ nỗ lực phòng thủ thất bại.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển thuật toán nhanh hơn 1.600 lần bằng cách kết hợp mã ALEGRA và SPARTA để xử lý dữ liệu phức tạp. Hệ thống cho phép tái tạo hình dạng 3D của tiểu hành tinh, tính lượng vật chất bốc hơi và lập bản đồ nhiệt để dự báo lực đẩy cùng mức độ hư hại bề mặt, chấm dứt việc phải giả định thiên thể là hình cầu.

Tuy nhiên, mô hình hiện mới đánh giá sự vỡ vụn của đá bề mặt chứ chưa thể dự đoán nguy cơ tan rã toàn bộ thiên thể. Mục tiêu lý tưởng là chuyển hướng khối thiên thạch nguyên vẹn để tránh tạo ra các mảnh vỡ nguy hiểm. Bên cạnh đó, việc thu thập dữ liệu 3D kịp thời và đưa đầu đạn hạt nhân tới vị trí chính xác tuyệt đối vẫn là bài toán nan giải.

Vụ nổ bởi tên lửa hạt nhân được cho là giải pháp bảo vệ Trái Đất trước thiên thạch.

Dẫu vậy, bước đột phá này giúp giảm bớt sự thiếu chắc chắn trong phương pháp dùng vũ khí hạt nhân bảo vệ Trái Đất. Việc thấu hiểu cơ chế tương tác giữa tia X và bề mặt tiểu hành tinh gồ ghề là bước tiến then chốt, mang lại cơ hội tốt hơn để nhân loại ngăn chặn thảm họa va chạm trong tương lai.