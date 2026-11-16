Rủi ro khí hậu trở thành lực cản mới với dòng vốn FDI toàn cầu

Người dân di chuyển qua khu vực ngập nước tại một khu chợ ở Bangkok, Thái Lan, trong một trận mưa lớn. Ảnh: Athit Perawongmetha

Biến đổi khí hậu đang tạo ra một thách thức mới đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu. Khi các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, hạn hán và nắng nóng ngày càng gia tăng về tần suất và cường độ, doanh nghiệp không chỉ phải tính toán chi phí đầu tư, nhân công hay khả năng tiếp cận thị trường, mà còn phải đánh giá khả năng chống chịu của hạ tầng và môi trường tự nhiên tại địa điểm triển khai dự án.

Đường giao thông có thể bị ngập lụt, nguồn nước phục vụ sản xuất không được bảo đảm, lưới điện bị gián đoạn hoặc nhiệt độ quá cao ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Những rủi ro này có thể làm gián đoạn hoạt động sản xuất, gia tăng chi phí vận hành và kéo dài thời gian thu hồi vốn.

Trong bối cảnh đó, mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu đang dần trở thành một biến số quan trọng trong quyết định lựa chọn địa điểm đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia.

Rủi ro khí hậu đang trở thành một yếu tố ngày càng được các tập đoàn đa quốc gia cân nhắc trong quyết định đầu tư. Tại những thị trường có nguy cơ cao xảy ra thiên tai và thời tiết cực đoan, doanh nghiệp có thể phải tính đến chi phí khắc phục thiệt hại, gián đoạn hoạt động và những bất ổn đối với chuỗi cung ứng. Vì vậy, một số nhà đầu tư có xu hướng trì hoãn, điều chỉnh hoặc thậm chí từ bỏ kế hoạch triển khai dự án tại các quốc gia đang phát triển do lo ngại những tổn thất có thể phát sinh trong tương lai.

RỦI RO KHÍ HẬU LÀM THAY ĐỔI BẢN ĐỒ ĐẦU TƯ TOÀN CẦU

Nhiều nghiên cứu cho thấy mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của một quốc gia. Một nghiên cứu trên phạm vi 159 quốc gia đã chỉ ra mối liên hệ giữa rủi ro khí hậu và dòng vốn FDI.

Cụ thể, khi chỉ số dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu tăng thêm 1 điểm trên thang 100 điểm, dòng vốn FDI vào quốc gia đó được ước tính giảm khoảng 12%, nếu các yếu tố liên quan khác không thay đổi.

Chỉ số này không chỉ đo lường mức độ một quốc gia phải đối mặt với các hiểm họa khí hậu, mà còn đánh giá năng lực thích ứng và khả năng ứng phó trước những tác động đó. Vì vậy, một quốc gia có mức độ dễ bị tổn thương cao không chỉ đối mặt với nguy cơ thiệt hại lớn hơn do biến đổi khí hậu, mà còn có thể gặp bất lợi trong cạnh tranh thu hút đầu tư quốc tế.

Những kết quả trên cho thấy rủi ro khí hậu không còn chỉ là vấn đề môi trường hay trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mà đã trở thành một yếu tố kinh tế có ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định đầu tư. Nguy cơ thiệt hại tài sản, gián đoạn hoạt động và gia tăng chi phí vận hành có thể làm thay đổi bài toán hiệu quả, khả năng sinh lời cũng như triển vọng dài hạn của dự án. Một số quyết định đầu tư quy mô lớn trong thực tế đã phản ánh rõ xu hướng thận trọng này.

Google từng đình chỉ kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu trị giá 200 triệu USD tại Chile sau khi tòa án môi trường thu hồi giấy phép xây dựng do những quan ngại về tác động của dự án đối với nguồn cung nước và môi trường.

Tương tự, dự án trung tâm dữ liệu trị giá 1 tỷ USD do Microsoft và công ty trí tuệ nhân tạo G42 có trụ sở tại Abu Dhabi đề xuất tại Kenya đã bị trì hoãn và cuối cùng đình chỉ trong bối cảnh lo ngại về tình trạng căng thẳng nguồn nước tại khu vực triển khai dự án.

Đối với những dự án có nhu cầu sử dụng nước và năng lượng lớn như trung tâm dữ liệu, khả năng tiếp cận nguồn nước ổn định, hệ thống điện tin cậy và điều kiện khí hậu phù hợp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu những yếu tố này không được bảo đảm, chi phí đầu tư ban đầu có thể tăng lên đáng kể, trong khi nguy cơ gián đoạn hoạt động cũng lớn hơn.

Những tổn thất do thiên tai gây ra cũng cho thấy rủi ro khí hậu có thể nhanh chóng chuyển hóa thành thiệt hại tài chính.

Đối với các tập đoàn đa quốc gia, những rủi ro này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ phương án đầu tư, từ lựa chọn địa điểm xây dựng nhà máy, thiết kế hệ thống hạ tầng, tổ chức chuỗi cung ứng đến tính toán chi phí bảo hiểm và dự phòng tài chính.

Một nghiên cứu phân tích 71 doanh nghiệp lớn niêm yết trên thị trường chứng khoán cho thấy những công ty ghi nhận tổn thất lớn do lũ lụt đã chứng kiến giá trị dành cho cổ đông giảm trung bình 5% trong năm tiếp theo, sau khi loại trừ tác động từ những biến động chung của thị trường.

Tại Việt Nam, bão và lũ lụt gây thiệt hại ước tính 475 triệu USD đối với cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông trong năm 2022. Tình trạng hạ tầng thiếu tin cậy cũng khiến doanh nghiệp thiệt hại khoảng 280 triệu USD.

Ở Thái Lan, trận lũ lụt nghiêm trọng năm 2011 đã khiến nhiều doanh nghiệp, trong đó có Toyota, Nissan và Honda, phải tạm ngừng sản xuất do nhà máy bị ngập. Việc các cơ sở sản xuất linh kiện và phương tiện bị đình trệ không chỉ gây tổn thất cho từng doanh nghiệp mà còn tạo hiệu ứng dây chuyền đối với chuỗi cung ứng.

Vì vậy, một địa điểm có chi phí nhân công thấp, ưu đãi thuế hấp dẫn và thị trường tiêu thụ tiềm năng chưa chắc đã là lựa chọn tối ưu nếu phải đối mặt với nguy cơ thiên tai cao và năng lực phục hồi hạ tầng hạn chế.

Điều đáng chú ý là rủi ro khí hậu không nhất thiết khiến dòng vốn đầu tư rời khỏi tất cả các thị trường dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, nó có thể khiến các dự án tại những quốc gia này trở nên đắt đỏ hơn, kém hấp dẫn hơn và khó tiếp cận nguồn tài chính hơn so với những địa điểm có khả năng chống chịu tốt.

NGHỊCH LÝ KHÍ HẬU: CÁC NƯỚC NGHÈO VỪA CHỊU THIỆT HẠI, VỪA MẤT CƠ HỘI ĐÓN VỐN

Hệ quả của xu hướng né tránh đầu tư không chỉ dừng lại ở những thiệt hại trực tiếp do thiên tai gây ra. Đối với các quốc gia đang phát triển, việc dòng vốn FDI suy giảm còn có thể tạo ra những hệ lụy lâu dài đối với tăng trưởng, việc làm và năng lực công nghệ.

FDI không chỉ mang đến nguồn vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn góp phần tạo việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, cải thiện kỹ năng lao động và kết nối doanh nghiệp trong nước với chuỗi giá trị toàn cầu.

Khi các tập đoàn đa quốc gia quyết định không đầu tư hoặc chuyển hướng sang những thị trường ít rủi ro hơn, các quốc gia đang phát triển có thể mất đi cơ hội tiếp cận những nguồn lực quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa.

Đây là một nghịch lý đáng chú ý của biến đổi khí hậu. Những quốc gia có năng lực tài chính và hạ tầng hạn chế thường dễ bị tổn thương hơn trước các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhưng chính những yếu tố này lại khiến họ khó thu hút đầu tư, trong khi nguồn vốn đầu tư nước ngoài có thể giúp cải thiện hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao năng lực thích ứng.

Nói cách khác, rủi ro khí hậu có thể tạo ra một vòng xoáy bất lợi: thiên tai làm suy yếu cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất; những hạn chế này khiến nhà đầu tư e ngại; dòng vốn FDI suy giảm lại làm giảm nguồn lực dành cho phát triển và nâng cấp hạ tầng chống chịu khí hậu.

Các quốc gia đang phát triển đặc biệt dễ bị tổn thương do phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, có đặc điểm địa lý bất lợi hoặc sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng còn thiếu đồng bộ.

Theo dự báo của Phòng thí nghiệm Tác động Khí hậu (Climate Impact Lab) thuộc Đại học Chicago, khoảng 90% số ca tử vong liên quan đến nắng nóng trong những thập kỷ tới sẽ xảy ra tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Đáng chú ý, sự bất bình đẳng trong phân bổ thiệt hại khí hậu còn thể hiện ở khoảng cách giữa mức độ phát thải và mức độ chịu tác động. Các quốc gia châu Phi chỉ đóng góp chưa đến 4% tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, nhưng lại thuộc nhóm khu vực phải đối mặt với những tác động tiêu cực nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu.

Không chỉ các quốc gia đang phát triển chịu thiệt hại, chính những tập đoàn đa quốc gia cũng có thể bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh đáng kể khi lựa chọn né tránh những thị trường có rủi ro khí hậu cao.

Nhiều quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu lại sở hữu những nguồn tài nguyên chiến lược, khoáng sản thiết yếu và thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh.

Chẳng hạn, Cộng hòa Dân chủ Congo cung cấp phần lớn nguồn cobalt của thế giới, trong khi Indonesia đã trở thành nhà sản xuất nickel hàng đầu toàn cầu. Đây đều là những nguồn cung có vai trò quan trọng đối với các ngành công nghiệp pin, xe điện và công nghệ năng lượng sạch.

Việc các doanh nghiệp quá thận trọng trước rủi ro khí hậu có thể khiến họ đánh mất cơ hội tiếp cận những nguồn nguyên liệu quan trọng và thị trường giàu tiềm năng này. Trong khi đó, những doanh nghiệp có khả năng chấp nhận và quản trị rủi ro tốt hơn có thể xây dựng được vị thế cạnh tranh đáng kể.

Điều này cho thấy bài toán đầu tư trong bối cảnh biến đổi khí hậu không đơn giản là lựa chọn giữa thị trường an toàn và thị trường rủi ro. Vấn đề quan trọng hơn là doanh nghiệp có khả năng nhận diện, định lượng và quản trị rủi ro đến đâu, cũng như mức độ sẵn sàng của quốc gia tiếp nhận đầu tư trong việc bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định cho các dự án dài hạn.

TĂNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU ĐỂ GIỮ SỨC HÚT ĐẦU TƯ

Để hạn chế xu hướng né tránh đầu tư, các quốc gia đang phát triển cần chuyển từ cách tiếp cận ứng phó sau thiên tai sang chủ động nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước rủi ro khí hậu.

Một trong những giải pháp quan trọng là tăng đầu tư cho hạ tầng có khả năng chống chịu. Hệ thống đường bộ, cảng biển, lưới điện và cấp nước cần được thiết kế, nâng cấp để có thể duy trì hoạt động trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Đối với các nhà đầu tư, chất lượng hạ tầng không chỉ quyết định chi phí logistics và hiệu quả sản xuất mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì hoạt động liên tục của dự án. Một khu công nghiệp có hệ thống thoát nước tốt, nguồn điện ổn định và phương án ứng phó thiên tai rõ ràng sẽ có lợi thế hơn trong thu hút những dự án đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian hoàn vốn dài.

Nguồn viện trợ quốc tế cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Theo nghiên cứu, những quốc gia dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu nhận được nhiều viện trợ hơn dành cho các hoạt động thích ứng khí hậu cũng có xu hướng thu hút FDI cao hơn so với những nước nhận ít viện trợ.

Kết quả này cho thấy nguồn vốn hỗ trợ không chỉ giúp cải thiện năng lực ứng phó thiên tai mà còn có thể tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư về cam kết và khả năng quản trị rủi ro của quốc gia tiếp nhận vốn.

Một hướng khác là phát triển các công cụ bảo hiểm và chia sẻ rủi ro. Các ngân hàng phát triển quốc tế có thể tham gia cung cấp bảo hiểm rủi ro khí hậu cho doanh nghiệp đa quốc gia, giúp bù đắp một phần tổn thất nếu thiên tai hoặc những sự kiện gián đoạn thuộc phạm vi bảo hiểm khiến dự án không thể vận hành theo kế hoạch.

Ngân hàng Thế giới hiện đã triển khai các hình thức bảo hiểm tương tự đối với rủi ro chính trị, qua đó góp phần củng cố niềm tin của doanh nghiệp khi đầu tư vào những thị trường như Kenya, Mozambique và Nigeria.

Nếu được mở rộng phù hợp sang các rủi ro khí hậu, những công cụ tài chính này có thể giúp giảm mức độ bất định của dự án, cải thiện khả năng tiếp cận vốn và tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn hơn khi đầu tư vào những quốc gia có mức độ dễ bị tổn thương cao.

Bên cạnh đó, chất lượng dữ liệu khí hậu cũng cần được cải thiện. Hiện nay, nhiều hệ thống đánh giá rủi ro thường xếp hạng mức độ dễ bị tổn thương theo phạm vi quốc gia, trong khi điều kiện thực tế có thể rất khác nhau giữa các địa phương, thành phố và địa điểm triển khai dự án.

Một quốc gia có thể có những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ lụt, nhưng cũng có những địa bàn sở hữu điều kiện hạ tầng và khả năng chống chịu tốt hơn. Nếu chỉ dựa vào đánh giá rủi ro ở cấp quốc gia, doanh nghiệp có thể bỏ qua cả những địa điểm đầu tư có tiềm năng.

Vì vậy, cần xây dựng hệ thống dữ liệu chi tiết về nguy cơ ngập lụt, khả năng tiếp cận nguồn nước, mức độ nắng nóng, chất lượng hạ tầng và năng lực thích ứng tại từng địa phương. Những dữ liệu này sẽ giúp nhà đầu tư đánh giá chính xác hơn mức độ rủi ro, thay vì đưa ra quyết định dựa trên những nhận định khái quát về toàn bộ thị trường.

Nhìn rộng hơn, khả năng chống chịu khí hậu đang trở thành một bộ phận quan trọng trong năng lực cạnh tranh quốc gia và sức hấp dẫn của môi trường đầu tư. Những quốc gia chủ động nâng cấp hạ tầng, minh bạch hóa dữ liệu rủi ro, phát triển các công cụ tài chính và xây dựng cơ chế ứng phó hiệu quả sẽ có nhiều lợi thế hơn trong thu hút dòng vốn dài hạn.

Đối với các nền kinh tế đang phát triển, trong đó có Việt Nam, yêu cầu này càng có ý nghĩa khi các quyết định đầu tư ngày càng gắn với khả năng bảo đảm hoạt động liên tục của dự án trước những biến động khí hậu.

Thay vì để rủi ro khí hậu trở thành yếu tố khiến nhà đầu tư rời bỏ thị trường, việc nâng cao khả năng chống chịu cần được xem là một phần của chiến lược thu hút FDI thế hệ mới. Đây không chỉ là giải pháp bảo vệ tài sản và hoạt động sản xuất trước thiên tai, mà còn là điều kiện để duy trì sức hấp dẫn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh và bảo đảm triển vọng phát triển dài hạn.