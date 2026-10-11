Rủi ro hàng không sau vụ tấn công vào sân bay ở Saudi Arabia

Khói dày đặc bốc lên gần sân bay quốc tế King Khalid ở phía Đông Bắc thủ đô Riyadh, Saudi Arabia ngày 19/9/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Đây là vụ việc mới nhất trong chuỗi tấn công nhằm vào sân bay này kể từ đầu tuần, gây xáo trộn mạng lưới hàng không khu vực và khiến nhiều nước phát đi cảnh báo hạn chế đi lại.

Tính tới trưa 11/10 (giờ Việt Nam), Tổng cục Hàng không dân dụng Saudi Arabia (GACA) thống kê đã có 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương. Trong số người thiệt mạng có 4 công dân Saudi Arabia và 2 công dân Bangladesh. Số còn lại là công dân Mỹ, Ai Cập, Jordan, Syria, Sudan, Palestine. Một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo hãng tin AFP, đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất trên lãnh thổ Saudi Arabia trong hơn một thập kỷ và nước này tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt. Mỹ cũng phát tín hiệu nước này có thể tham gia hành động quân sự đáp trả nói trên, làm dấy lên nguy cơ xung đột lan rộng tại khu vực.

Vụ việc làm gián đoạn nghiêm trọng các đường bay giữa Riyadh và các nước vùng Vịnh. Emirates, Etihad Airways, flydubai và Air Arabia đồng loạt hủy chuyến trên các đường bay nối Dubai, Abu Dhabi và Sharjah với Riyadh. Qatar Airways hủy các chuyến Doha - Riyadh trong hai ngày 9 - 10/10 và lên kế hoạch hủy tiếp trong ngày 11/10. Kuwait Airways cũng hủy các chuyến khứ hồi giữa Kuwait và Riyadh.

Ngoài khu vực, hãng Akasa Air của Ấn Độ ngừng toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Riyadh tới hết ngày 13/10. EgyptAir cũng tạm dừng các chuyến từ Ai Cập tới Riyadh.

Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Saudi Arabia khuyến cáo công dân tránh xa sân bay King Khalid. Phái đoàn Mỹ cảnh báo nguy cơ hủy chuyến, đóng cửa không phận và gián đoạn đi lại. Phái đoàn này cũng yêu cầu nhân viên chính phủ Mỹ phải được cấp phép đặc biệt mới được quá cảnh qua sân bay. Bộ Ngoại giao Anh đề nghị hành khách không sử dụng sân bay cho tới khi an ninh được bảo đảm.

Đức, Ireland và Canada cũng phát đi khuyến cáo tương tự, còn Tây Ban Nha kêu gọi công dân hạn chế các chuyến đi không thiết yếu. Đại sứ quán Nhật Bản lên án các cuộc tấn công lặp đi lặp lại nhằm vào sân bay và cơ sở dân sự tại Saudi Arabia.

Vụ việc diễn ra chỉ hai ngày sau khi hai đợt tấn công ngày 8/10 vào sân bay King Khalid làm ba công dân Saudi Arabia thiệt mạng. Lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này.

Rủi ro đối với hàng không dân dụng được dự báo chưa sớm hạ nhiệt. Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã mở rộng khuyến cáo đối với không phận Saudi Arabia. Cơ quan này nêu lý do là Houthi có khả năng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ nước này và ngày càng nhắm vào hạ tầng hàng không.

EASA khuyến nghị các hãng bay tránh hoàn toàn hoạt động tại Saudi Arabia, kể cả việc dùng sân bay nước này làm điểm hạ cánh dự phòng. Cơ quan này cảnh báo các đợt tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái cùng hoạt động đánh chặn làm tăng nguy cơ máy bay dân sự bị nhận diện nhầm.