Khoảng 49 GW nguồn điện chưa được cấp chủ trương đầu tư

Theo dự thảo Đề án điều chỉnh, cập nhật Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia (Điều chỉnh lần 2 Quy hoạch điện VIII) do Viện Năng lượng xây dựng, việc bảo đảm cung ứng điện trong giai đoạn 2027-2030 đang đối diện nhiều thách thức khi tiến độ triển khai các dự án nguồn và lưới điện chưa theo kịp yêu cầu.

Trong giai đoạn 2025-2030, hệ thống điện cần bổ sung khoảng 116 GW công suất nguồn mới, chưa tính các dự án trong quy hoạch cấp tỉnh, hệ thống pin lưu trữ và nguồn điện nhập khẩu từ Lào. Tuy nhiên, đến thời điểm đánh giá, mới có khoảng 4,6 GW đã đi vào vận hành, tương đương 4% tổng công suất cần bổ sung; hơn 11 GW đang xây dựng, chiếm khoảng 10%.

Về điện gió và điện mặt trời, các dự án đưa vào vận hành những năm gần đây chủ yếu là dự án chuyển tiếp, trong khi khoảng 60% công suất điện gió và 75% công suất điện mặt trời cần bổ sung đến năm 2030 chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư. Ảnh minh hoạ: Hoàng Anh.

Khoảng 51 GW đã được lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, tương đương 44%. Trong khi đó, khoảng 49 GW, chiếm 42%, vẫn chưa được cấp chủ trương đầu tư.

Tình trạng này diễn ra ở nhiều loại hình nguồn điện.

Với điện khí trong nước, tiến độ các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Ô Môn còn phụ thuộc vào quá trình hoàn thiện thủ tục, thu xếp vốn và đàm phán hợp đồng. Dự án Ô Môn IV đã ký hợp đồng EPC và khởi công xây dựng từ tháng 8/2025; Ô Môn III đang thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án vay vốn ODA của Nhật Bản, còn Ô Môn II tiếp tục đàm phán hợp đồng mua bán điện và hợp đồng cung cấp khí.

Bên cạnh đó, khả năng khai thác các nguồn khí mới như Bảo Vàng và Cá Voi Xanh vẫn chưa rõ về trữ lượng, nguồn cung và tiến độ đưa vào khai thác. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển các nhà máy điện khí trong nước.

Ở nhóm điện LNG, quy hoạch đặt ra 15 dự án với tổng công suất hơn 25,6 GW. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, tổng công suất 1.624 MW, đã vận hành; dự án LNG Hiệp Phước giai đoạn 1, công suất 1.200 MW, đang được xây dựng. Tuy nhiên, 13 dự án còn lại với tổng công suất khoảng 22,8 GW dù đã có nhà đầu tư hoặc được chấp thuận chủ trương đầu tư vẫn chưa khởi công.

Các vướng mắc chủ yếu nằm ở quá trình đàm phán hợp đồng mua bán điện và khó khăn trong thu xếp, đặt mua thiết bị tuabin khí. Với đặc thù vốn đầu tư lớn, thời gian chuẩn bị kéo dài và phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp thiết bị quốc tế, việc chậm hoàn tất các điều kiện đầu tư có thể ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ vận hành nguồn LNG.

Ở nhóm thủy điện truyền thống, trong tổng công suất dự kiến bổ sung khoảng 2.900 MW giai đoạn 2025-2030, các dự án mở rộng Thủy điện Hòa Bình và Ialy với tổng công suất 840 MW đã vận hành trong năm 2025. Hơn 800 MW khác đã khởi công hoặc được lựa chọn nhà đầu tư, nhưng vẫn còn hơn 1.390 MW chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Với thủy điện tích năng, dự thảo đề án thống kê 14 dự án với tổng công suất hơn 6.200 MW. Ngoài dự án Bắc Ái 1.200 MW đang xây dựng và Phước Hòa 1.200 MW đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, 12 dự án còn lại với tổng công suất khoảng 3.800 MW chưa được cấp chủ trương.

Một chi tiết đáng chú ý, trung tuần tháng 11 vừa qua đã ghi nhận chuyển động mới ở dự án thuỷ điện tích năng Đông Phù Yên (Sơn La) khi chủ đầu tư Tập đoàn Xuân Thiện đã tổ chức lễ khởi công chỉ sau khoảng 2 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 27.871 tỷ đồng, dự án giai đoạn 1 dự kiến khởi công xây dựng từ quý IV/2027, hoàn thành vào quý IV/2030; giai đoạn 2 khởi công từ quý I/2031, hoàn thành vào quý IV/2032.

Ở nhóm năng lượng tái tạo, quy hoạch dự kiến bổ sung khoảng 30 GW điện gió và 22 GW điện mặt trời, chưa tính các dự án trong quy hoạch cấp tỉnh. Tuy nhiên, khoảng 60% công suất điện gió và 75% công suất điện mặt trời cần phát triển đến năm 2030 vẫn chưa được cấp chủ trương đầu tư.

Một điểm nghẽn khác nằm ở nhóm dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp. Theo số liệu cập nhật trong tháng 9/2026, danh mục này gồm 85 dự án điện mặt trời, điện gió với tổng công suất khoảng 4.735 MW đã ký hợp đồng mua bán điện với EVN nhưng không đáp ứng điều kiện hưởng giá FIT.

Quá trình đàm phán giá điện cho nhóm dự án này vẫn gặp nhiều trở ngại. Đến tháng 9/2026, khoảng 13 dự án với tổng công suất hơn 984 MW đã đề nghị không tiếp tục hoặc tạm dừng đàm phán. Theo phản ánh của các nhà đầu tư, biến động chi phí đầu tư, chi phí bồi thường đất đai và những vướng mắc trong cơ chế xác định giá khiến phương án tài chính của nhiều dự án không còn phù hợp với khung giá hiện hành.

Tình trạng này làm chậm khả năng đưa một phần nguồn điện tái tạo đã đầu tư vào vận hành, trong khi hệ thống điện cần bổ sung công suất lớn trong những năm tới. Tuy nhiên, 4.735 MW là tổng công suất của toàn bộ danh mục chuyển tiếp, không đồng nghĩa toàn bộ công suất này đang nằm ngoài hệ thống, bởi một số dự án đã vận hành hoặc đạt được thỏa thuận giá điện.

Với điện gió ngoài khơi, thách thức còn lớn hơn khi chưa có dự án nào được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc bước vào triển khai. Trong khi đó, Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu phát triển 6.000 MW điện gió ngoài khơi đến năm 2030. Việc thiếu khung pháp lý, cơ chế giá và lộ trình thực hiện rõ ràng, cùng yêu cầu vốn lớn và công nghệ phức tạp, đang khiến mục tiêu này đối diện nhiều rủi ro về tiến độ.

Chưa xem xét dừng nhiệt điện Ninh Bình, Phả Lại 1

Không chỉ các dự án nguồn điện, tiến độ đầu tư lưới truyền tải cũng đang chậm đáng kể so với nhu cầu. Trong giai đoạn 2025-2030, hệ thống cần đầu tư khoảng 121.350 MVA công suất trạm biến áp 500 kV, hơn 14.700 km đường dây 500 kV, 120.550 MVA công suất trạm biến áp 220 kV và 24.400 km đường dây 220 kV.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 9/2026, khối lượng thực hiện mới đạt khoảng 11% đối với trạm biến áp 500 kV, 4% đối với đường dây 500 kV, 8% đối với trạm biến áp 220 kV và 7% đối với đường dây 220 kV.

Nhiệt điện Ninh Bình có khả năng sẽ tiếp tục giữ lại từ nay đến 2030. Ảnh: Hoàng Anh.

Theo Viện Năng lượng, các dự án lưới điện có quy mô lớn, thời gian chuẩn bị và triển khai ngắn, trong khi phải trải qua nhiều thủ tục liên quan đến địa điểm, hướng tuyến, đất đai và bồi thường giải phóng mặt bằng.

Khả năng thu xếp vốn cũng là một trở ngại, khi Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) phải cân đối nhu cầu đầu tư lớn với khả năng vay vốn và nguồn lực tài chính hiện có.

Trong bối cảnh tiến độ nguồn và lưới điện đều chịu sức ép, dự thảo đề án lựa chọn kịch bản KB2A làm kịch bản chính để định hướng phát triển nguồn điện. Kịch bản này đáp ứng yêu cầu cung cấp điện trong điều kiện phụ tải cao, có chi phí hệ thống thấp hơn các kịch bản chính khác và giữ tỷ lệ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu dưới 50% đến năm 2050.

Theo đó, đến năm 2030, tổng công suất điện mặt trời dự kiến đạt khoảng 62-82 GW; điện gió trên bờ và gần bờ đạt 15-38,6 GW; thủy điện đạt 29,4-33,1 GW; nhiệt điện than, LNG và nguồn điện linh hoạt đạt 47,2-47,8 GW. Công suất các nguồn lưu trữ dự kiến đạt 13,3-25,1 GW, trong khi công suất nhập khẩu điện từ Lào và Trung Quốc khoảng 9,9-12 GW.

Đối với nhiệt điện than, dự thảo đề án đề xuất tiếp tục triển khai các dự án đã có cam kết, đồng thời đưa các nhà máy đang xây dựng với tổng công suất khoảng 1.960 MW vào vận hành. Đáng chú ý, đề án nêu phương án chưa xem xét dừng vận hành hai nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình và Phả Lại 1 trong giai đoạn đến năm 2030.

Áp lực đầu tư cũng là một bài toán lớn đối với việc hiện thực hóa kịch bản phát triển nguồn và lưới điện. Theo tính toán của Viện Năng lượng, tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2026-2030 khoảng 134,9 tỷ USD, trong đó 114,5 tỷ USD dành cho nguồn điện và 20,4 tỷ USD cho lưới truyền tải. Bình quân mỗi năm cần khoảng 27 tỷ USD, gồm 22,9 tỷ USD cho nguồn điện và 4,1 tỷ USD cho lưới điện.

Riêng nhu cầu đầu tư lưới truyền tải tương đương khoảng 536.200 tỷ đồng trong 5 năm, bình quân hơn 107.000 tỷ đồng mỗi năm. Quy mô này đặt ra áp lực lớn đối với khả năng thu xếp vốn của các đơn vị truyền tải điện, nhất là khi nhu cầu đầu tư đồng thời gia tăng ở nhiều khu vực và cấp điện áp.

Trước nguy cơ thiếu điện hiện hữu trong giai đoạn 2027-2030, Viện Năng lượng cho rằng cần rà soát, cập nhật và bổ sung toàn bộ cơ chế, chính sách phát triển điện lực. Hai tháng trước, cập nhật tính toán khả năng cung ứng điện giai đoạn 2027-2030, Bộ Công thương cũng dự báo tình trạng thiếu điện có xu hướng gia tăng qua từng năm.

Khi đó, Bộ Công thương đề nghị rà soát nhu cầu phụ tải của các trung tâm dữ liệu, trung tâm AI, hạ tầng trạm sạc xe điện và các phụ tải mới, đồng bộ với không gian phát triển của 34 địa phương.

Trong khi đó, tiến độ triển khai các dự án nguồn điện theo quy hoạch còn chậm, tiềm ẩn rủi ro đối với an ninh cung ứng điện khi nhiều dự án lớn khó kịp vận hành trước năm 2030.