Rủi ro an ninh tại Biển Đen đẩy cước vận tải dầu tăng 'thẳng đứng'

Chi phí bảo hiểm đối với các tàu vận chuyển dầu qua Biển Đen đã tăng vọt từ khoảng 200.000 USD lên 2,5 triệu USD mỗi tàu trong những tháng gần đây, làm gia tăng chi phí vận chuyển dầu thô và gây thêm áp lực lên giá nhiên liệu tại Bulgaria. Truyền thông địa phương dẫn lời người phụ trách hoạt động của Lukoil tại quốc gia này cho biết.

Hôm thứ Hai, ông Evgeni Simeonov, Giám đốc thương mại đặc biệt của Lukoil tại Bulgaria, nói với Đài Truyền hình Quốc gia Bulgaria rằng mức tăng này phản ánh những rủi ro ngày càng lớn đối với hoạt động vận tải biển thương mại sau nhiều cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng biển.

Theo số liệu ông Simeonov công bố, chi phí bảo hiểm được báo giá đã tăng gấp 12,5 lần, tương đương mức tăng thêm 2,3 triệu USD cho mỗi tàu.

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, thị trường bảo hiểm hàng hải London đã mở rộng phạm vi yêu cầu khai báo đối với các chuyến đi qua khu vực có rủi ro cao tại Biển Đen, bao trùm toàn bộ vùng biển này. Tuy nhiên, các chuyến đi trong lãnh hải của những quốc gia lân cận, gồm Bulgaria, Romania, Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn được miễn yêu cầu thông báo.

Theo Reuters, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đang làm tăng thêm hàng trăm nghìn USD chi phí vận tải đối với các chuyến đi kéo dài 7 ngày.

Mối đe dọa cũng đang lan rộng sang vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Ngày 6/10, các thiết bị bay không người lái (UAV) đã tấn công hai tàu thương mại tại khu vực Biển Đen thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước này, đánh chìm tàu Alfa Watan treo cờ Togo và làm hư hại tàu Able treo cờ Palau. Theo hãng tin AP, toàn bộ 18 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Able đã được giải cứu.

Nhà chức trách Bulgaria chưa xác định được bên thực hiện các cuộc tấn công. Vụ chìm tàu đã khiến Syria yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra độc lập, sau khi 10 thành viên thủy thủ đoàn mất tích, trong đó có 9 công dân Syria.

Chi phí vận tải biển đã tăng trước khi xảy ra các cuộc tấn công trong tháng 10. Hãng Bloomberg hồi tháng 8 đưa tin, thu nhập bình quân ngày của tàu chở dầu trên tuyến Novorossiysk - Augusta đã lập kỷ lục 440.948 USD, tính theo các chuyến vận chuyển dầu thô với khối lượng 135.000 tấn. Mức này tăng 140% so với đầu tháng 7.

Nhà máy lọc dầu Burgas của Bulgaria vẫn tiếp tục tiếp nhận các chuyến hàng dầu thô. Ông Simeonov cho biết cơ sở này chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp giao hàng nào bị hủy và đã bảo đảm nguồn cung cho đến đầu tháng 12.

Ông cũng bảo vệ quyết định của Bulgaria về việc dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel, lập luận rằng nếu ngăn nhà máy lọc dầu bán lượng sản phẩm dư thừa ra nước ngoài, cơ sở này có thể buộc phải cắt giảm hoạt động chế biến dầu thô khi các kho chứa dần đầy.

Theo ông Simeonov, nhà máy lọc dầu Burgas sản xuất lượng dầu diesel vượt nhu cầu tiêu thụ của Bulgaria. Do đó, việc hạn chế xuất khẩu dầu diesel có thể kéo theo sự sụt giảm sản lượng xăng, nhiên liệu hàng không và các sản phẩm dầu mỏ khác.