Rủi ro an ninh mạng thời AI: Khi 'điểm nghẽn' lớn nhất của doanh nghiệp nằm ở quy trình vận hành

Sự bùng nổ của Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm đảo lộn hoàn toàn cuộc chơi an ninh mạng. Trong khi các tác nhân AI tấn công có thể tự động hóa quy trình xâm nhập chỉ trong vài giây, rào cản từ quy trình phê duyệt phức tạp, dữ liệu phân tán và sự thiếu phối hợp liên bộ phận lại đang khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam hụt hơi trong cuộc đua tốc độ bảo mật.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã nhanh chóng bước ra khỏi các phòng thí nghiệm để trở thành động lực tăng trưởng cốt lõi cho cộng đồng doanh nghiệp. Nhưng ở chiều ngược lại, công nghệ này cũng mở ra một "mặt trận" rủi ro hoàn toàn mới. Báo cáo Relentless Defense 2026 vừa được Tập đoàn Cisco công bố dựa trên khảo sát 8.000 chuyên gia bảo mật tại 30 thị trường đã mang đến những số liệu rất đáng suy ngẫm: Có tới 95% tổ chức tại Việt Nam cho biết đã trải qua ít nhất một sự cố an ninh mạng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong 12 tháng qua, và hơn 40% trong số đó có sự can thiệp trực tiếp từ AI.

Cuộc chiến bảo mật thời bùng nổ AI mang tính nhị diện rõ nét. Một mặt, tội phạm mạng sử dụng AI (Security BY AI) để tự động hóa các đợt quét lỗ hổng và khởi tạo đòn tấn công diện rộng với tốc độ tính bằng giây. Mặt khác, khi doanh nghiệp tích hợp các công cụ AI vào quy trình vận hành, chính hạ tầng và mô hình AI đó (Security OF AI) trở thành mục tiêu bị xâm nhập, thao túng dữ liệu hoặc đánh cắp bí mật kinh doanh. Dù gần 50% doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai các giải pháp bảo mật tích hợp AI, chỉ 50% tổ chức hoàn toàn tự tin có thể phát hiện và xử lý sự cố khi hệ thống AI cốt lõi bị can thiệp.

"ĐIỂM NGHẼN" KHÔNG NẰM Ở CÔNG NGHỆ, MÀ Ở QUY TRÌNH VẬN HÀNH

Một phát hiện mang tính bước ngoặt từ nghiên cứu của Cisco chỉ ra rằng: Thách thức lớn nhất kìm hãm năng lực phòng vệ của doanh nghiệp không xuất phát từ sự thiếu hụt công nghệ hay ngân sách, mà đến từ các rào cản trong vận hành và quản trị nội bộ. Khoảng 60% chuyên gia an ninh mạng toàn cầu đồng thuận rằng năng lực tổ chức – bao gồm sự phối hợp liên bộ phận, tốc độ phê duyệt và khả năng làm sạch dữ liệu – mới là yếu tố quyết định hiệu quả phòng thủ.

Tại Việt Nam, "điểm nghẽn" vận hành đang bộc lộ rõ nét qua ba rào cản mang tính hệ thống. Trước hết là áp lực nặng nề từ các "ốc đảo dữ liệu", khi có tới 45% chuyên gia bảo mật thừa nhận phải tiêu tốn quá nhiều thời gian chỉ để thu thập và đối chiếu dữ liệu phân tán giữa các hệ thống, thay vì tập trung ứng phó với các sự cố thực tế. Những vùng dữ liệu nằm ngoài tầm truy cập này vô tình tạo ra các "điểm mờ" nguy hiểm để tội phạm mạng âm thầm khai thác.

Bên cạnh đó, rào cản còn xuất phát từ sự đứt gãy ngôn ngữ giữa đội ngũ chuyên môn và cấp quản trị. Dù sự phối hợp giữa bộ phận an ninh mạng và CNTT tại Việt Nam đạt tỷ lệ khá cao lên tới 80% (vượt xa mức 41% trung bình toàn cầu), khoảng cách kết nối với cấp lãnh đạo chiến lược vẫn còn rất lớn. Khảo sát chỉ ra 35% tổ chức gặp khó khăn do chỉ số an ninh mạng quá thiên về thuật ngữ kỹ thuật khiến HĐQT hay Ban Giám đốc khó nắm bắt, trong khi 51% doanh nghiệp loay hoay vì không thể quy đổi rủi ro bảo mật thành các chỉ số kinh doanh định lượng nhằm hỗ trợ ra quyết định đầu tư.

Sau cùng, quy trình phê duyệt hành chính chậm chạp đang trở thành điểm yếu chí mạng trước tốc độ bùng nổ của AI. Khi các tác nhân AI của đối phương có thể khởi chạy một đợt tấn công phức tạp chỉ trong vài giây, việc quy trình phản ứng nội bộ vẫn phải kinh qua nhiều tầng nấc phê duyệt giữa CNTT, Pháp chế, Mua sắm và Bảo mật sẽ vô tình biến doanh nghiệp thành một "mục tiêu di động" chậm chạp và dễ bị tổn thương.

BÀI HỌC TỪ NHÓM DẪN ĐẦU VÀ LỜI GIẢI CHO DOANH NGHIỆP VIỆT

Giữa bối cảnh nhiều thách thức, báo cáo của Cisco ghi nhận 9% tổ chức tại Việt Nam (và 8% trên toàn cầu) thuộc nhóm Relentless Defenders (Nhóm Ứng phó Kiên cường) – những đơn vị đạt kết quả vượt trội về khả năng bảo vệ toàn diện và tốc độ xử lý sự cố.

Điểm khác biệt cốt lõi của nhóm này không nằm ở việc họ đầu tư tài chính vượt trội, mà xuất phát từ tư duy tái cấu trúc vận hành. Thay vì hoạt động riêng rẽ, 83% tổ chức nhóm này vận hành như một khối thống nhất bằng việc chia sẻ chung khả năng quan sát hệ thống và hạ tầng công cụ giữa các bộ phận Bảo mật, Mạng và Hạ tầng. Đồng thời, 86% đơn vị chủ động thiết lập rào chắn kiểm soát chặt chẽ đối với các tác nhân AI và danh tính phi-con-người, giúp 77% trong số họ hoàn toàn tự tin ứng phó khi sự cố xảy ra. Kết quả là trong số các doanh nghiệp tăng chi tiêu cho bảo mật, có tới 71% tổ chức nhóm này ghi nhận số lượng sự cố thực tế giảm đi – đạt hiệu quả gấp đôi so với các doanh nghiệp thông thường.

Các doanh nghiệp cần đưa an ninh mạng trở thành một phần trong cách vận hành. Ảnh: baochinhphu.vn

Nhìn nhận về chiến lược an ninh mạng trong kỷ nguyên mới, ông Nguyễn Như Dũng, Tổng Giám đốc Cisco Việt Nam, Campuchia và Lào, nhấn mạnh:

“AI đang làm thay đổi cách các tổ chức ứng phó với rủi ro an ninh mạng. Khi các mối đe dọa ngày càng được AI hỗ trợ và tự động hóa, công nghệ chỉ là một phần; khả năng vận hành linh hoạt mới quyết định tốc độ ứng phó. Các tổ chức cần đưa an ninh mạng trở thành một phần trong cách vận hành, thay vì chỉ xem đây là yêu cầu cần tuân thủ. Đồng thời, cần phá bỏ những rào cản giữa các bộ phận để quyết định được đưa ra nhanh chóng và đúng thời điểm”.

Để không bị tụt lại trong cuộc đua công nghệ thời AI, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần thay đổi tư duy: Tinh gọn quy trình phê duyệt khẩn cấp, xóa bỏ các "ốc đảo dữ liệu" để tạo khả năng quan sát toàn diện, và coi an ninh mạng là một năng lực cạnh tranh cốt lõi giúp bảo vệ dòng tiền cùng uy tín thương hiệu. An ninh mạng thời AI không còn là bài toán riêng của các kỹ sư CNTT, mà chính là bản lĩnh quản trị và tầm nhìn chiến lược của bộ máy lãnh đạo doanh nghiệp.