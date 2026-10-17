Rủi ro an ninh kéo theo thiệt hại kinh tế

Tác động mạnh

Ngày 15-10, Liên minh châu Âu (EU) và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) thông báo hoãn hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 24-10 tại Riyadh.

Theo GCC, quyết định nhằm bảo đảm an toàn cho các đoàn đại biểu, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của lực lượng Houthi làm gia tăng rủi ro an ninh, trong khi hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid bị đình chỉ kéo dài. Gián đoạn hàng không kéo theo những thay đổi trong lịch trình của doanh nghiệp và sự kiện quốc tế.

Hoạt động hàng không tại UAE bị gián đoạn nghiêm trọng do tình trạng hủy và hoãn chuyến ﻿trên diện rộng ở Saudi Arabia. Ảnh: GULF NEWS

Theo Financial Express, hãng hàng không Ấn Độ IndiGo thông báo hủy các chuyến bay tới Saudi Arabia đến ngày 24-10, một số hãng khác cũng kéo dài thời gian tạm dừng khai thác. FIFA và Liên đoàn Thể thao điện tử Saudi Arabia thông báo hoãn FIFAe Finals 2026, dự kiến diễn ra tại Jeddah từ ngày 16 đến 25-10. Giải quần vợt biểu diễn Six Kings Slam cũng được dời sang ngày 27 đến 30-12.

Hiện hội nghị Future Investment Initiative (FII), sự kiện đầu tư hàng đầu của Saudi Arabia, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 29-10, vẫn nằm trong kế hoạch tổ chức. Tuy nhiên, tình hình an ninh có thể ảnh hưởng đến việc đi lại và sự tham gia trực tiếp của giới đầu tư quốc tế.

Các tổ chức tài chính cũng điều chỉnh hoạt động để bảo đảm an toàn cho nhân viên. Theo Reuters, JPMorgan, Deutsche Bank và Citi cho phép nhân viên tại Saudi Arabia làm việc tại nhà. Tập đoàn quản lý đầu tư Franklin Templeton tạm đóng văn phòng ở Riyadh, chưa ấn định ngày mở cửa trở lại.

Kinh tế đối mặt thách thức

Việc hoãn hội nghị EU-GCC làm gián đoạn các kế hoạch thúc đẩy đối thoại thương mại và hợp tác kinh tế giữa hai khu vực. Đồng thời, sự kiện cho thấy an ninh vẫn là trở ngại đối với mục tiêu đưa Saudi Arabia thành điểm đến đầu tư và tổ chức sự kiện quốc tế.

Trong khuôn khổ Tầm nhìn 2030, Riyadh đẩy mạnh đầu tư vào du lịch, thể thao, giải trí và dịch vụ tài chính nhằm đa dạng hóa nền kinh tế, thu hút vốn ngoại và giảm phụ thuộc dầu mỏ.

Tuy nhiên, việc gián đoạn chuyến bay, doanh nghiệp rút khỏi sự kiện và nhiều chương trình quốc tế phải đổi lịch đang gây sức ép lên các mục tiêu này. Financial Times nhận định tình hình an ninh làm tăng bất ổn đối với kế hoạch tổ chức các sự kiện kinh tế lớn của Saudi Arabia.

Tình hình khiến cộng đồng quốc tế quan ngại. Ngày 15-10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua tuyên bố lên án các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ đối với dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, năng lượng.

Tác động của xung đột đã vượt ra ngoài Saudi Arabia và khu vực. Hơn 7 tháng kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, giá nhiên liệu hàng hải vẫn cao hơn 70% so với trước chiến sự.

Từ cuối tháng 2-2026, giá khí đốt tại châu Âu tăng 140%, trong khi giá dầu diesel tăng gấp đôi. Các nước EU phải chi thêm hơn 100 tỷ EUR cho nhập khẩu năng lượng, chủ yếu do gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz.