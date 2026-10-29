Rực sáng cùng CLB CAHN, HLV Mano Polking đã sẵn sàng ngồi vào 'ghế nóng' ĐT Việt Nam?

Chính thức nắm quyền tại CLB CAHN từ tháng 5/2024, HLV Mano Polking từng bước khẳng định đẳng cấp để vươn tầm trở thành một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất V.League. Không dừng lại ở việc đưa đội bóng ngành công an liên tiếp gặt hái danh hiệu, nhà cầm quân mang 2 quốc tịch Brazil và Đức còn thổi vào lối chơi một làn gió tấn công hiện đại, giàu sức sống cùng tính tổ chức cao.

Thành công của HLV Mano Polking được thể hiện rõ qua những danh hiệu mà CLB CAHN giành được trong hơn 2 năm qua. Đội bóng này đã vô địch Cúp Quốc gia 2024/2025, đăng quang Siêu cúp Quốc gia 2025 và đặc biệt là chức vô địch V.League 2025/2026 đầy thuyết phục.

Mano Polking đang tạo dựng được uy tín mạnh mẽ tại CLB CAHN. Ảnh: CAHN FC

Sức mạnh của CLB CAHN ở V.League 2025/2026 được khẳng định với 64 điểm sau 26 trận, san bằng kỷ lục điểm số lịch sử của Hà Nội FC lập ra ở mùa giải 2018 và nâng cao cúp vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Bước sang tháng 8, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking tiếp tục bảo vệ thành công Siêu cúp Quốc gia bằng thắng lợi cách biệt 5-0 trước CLB Công an TP.HCM.

Không chỉ thành công ở đấu trường quốc nội, HLV Mano Polking còn đưa CLB CAHN giành ngôi á quân ASEAN Club Championship 2024/2025. Hôm qua (27/10), CLB CAHN gây tiếng vang khi đánh bại Shanghai Port 3-2 ngay trên sân khách tại AFC Champions League Elite 2026/2027. Chiến thắng này tiếp tục chứng minh khả năng tổ chức chiến thuật và bản lĩnh của nhà cầm quân 50 tuổi.

Đưa ra góc nhìn về HLV Mano Polking, cựu danh thủ Nguyễn Xuân Thành nhận định: “HLV Mano Polking không chỉ gặt hái thành tựu ở cấp độ CLB mà còn nắm giữ hồ sơ kinh nghiệm rất đáng nể khi cầm quân ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Thời gian dẫn dắt ĐT Thái Lan từ năm 2021 đến 2023, vị chiến lược gia này đã chèo lái đội bóng xứ chùa vàng đăng quang 2 kỳ AFF Cup liên tiếp vào các năm 2020 và 2022.

HLV Mano Polking hoàn toàn đủ khả năng dẫn dắt ĐT Việt Nam nếu có cơ hội. Ảnh: CAHN FC

Ở cả 2 chiến dịch này, ĐT Thái Lan đều vượt qua ĐT Việt Nam trên hành trình đăng quang. Đặc biệt, tại AFF Cup 2022, đội bóng của HLV Mano Polking đánh bại đoàn quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt với tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận chung kết. Những kết quả đó phản ánh năng lực xây dựng chiến thuật, quản lý phòng thay đồ và khả năng ứng biến của chiến lược gia sinh năm 1976”.

Đánh giá cao vị thế và dấu ấn của HLV Mano Polking, cựu cầu thủ Nguyễn Xuân Thành phân tích thêm: “Sự am hiểu tường tận nền bóng đá Việt Nam chính là một điểm cộng rất lớn của HLV Mano Polking. Trước ngày cập bến CLB CAHN, ông đã từng có thời gian làm việc trong màu áo CLB TP.HCM. Mối duyên nhiều năm làm công tác huấn luyện lẫn thi đấu tại khu vực Đông Nam Á giúp nhà cầm quân này nắm rất rõ thể chất, nền tảng kỹ thuật cũng như tâm lý thi đấu của dàn cầu thủ trong khu vực.

Đặc biệt, tại CLB CAHN, HLV Mano Polking đang trực tiếp làm việc với nhiều tuyển thủ Việt Nam như Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh hay thủ môn Nguyễn Filip. Đây là điều kiện thuận lợi để ông nắm bắt năng lực của các trụ cột, đồng thời đánh giá chính xác những điểm mạnh, điểm yếu của bóng đá Việt Nam.

HLV Mano Polking hoàn toàn đủ năng lực đảm nhận vai trò HLV trưởng ĐT Việt Nam nếu có cơ hội trong tương lai.

Dĩ nhiên, môi trường đội tuyển quốc gia luôn mang những áp lực và đặc thù rất riêng so với CLB, do quỹ thời gian tập trung ngắn hạn cùng giới hạn trong việc tuyển chọn nhân sự. Dẫu vậy, xét trên tiêu chí kinh nghiệm, chuỗi thành tích thực tế cùng sự thấu hiểu bóng đá bản địa, HLV Mano Polking hoàn toàn là một phương án rất đáng cân nhắc.

Nếu một ngày ĐT Việt Nam cần tìm kiếm nhà cầm quân mới, HLV Mano Polking hoàn toàn xứng đáng được đưa vào danh sách ứng viên. Những gì ông đã và đang thể hiện cho thấy chiến lược gia này đủ năng lực để tiếp nhận thử thách và hướng tới những mục tiêu lớn hơn cùng bóng đá Việt Nam.