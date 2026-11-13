Rực rỡ sắc vàng tại cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất Việt Nam

Những ngày này, dòng người nườm nượp đổ về cánh đồng hoa hướng dương quy mô "khủng" tại xã Nghĩa Lâm, tỉnh Nghệ An chiêm ngưỡng, chụp ảnh check-in giữa bạt ngàn sắc vàng rực rỡ.

Cánh đồng hoa hướng dương trải một màu vàng tưởng như bất tận

Đồng hoa phủ rộng trên diện tích hơn 150 ha, quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Thông tin từ Tập đoàn TH, cánh đồng hoa hướng dương được đơn vị này trồng từ năm 2017, trở thành điểm hẹn thân thuộc hàng năm của du khách thập phương mỗi mùa hoa đua nhau khoe sắc.

Đồng hoa hướng dương đang vào thời điểm đẹp nhất trong năm

Cánh đồng hoa hướng dương trải dài khoảng 2km dọc tuyến đường 48E, trên diện tích hơn 150 ha, lớn nhất từ trước đến nay.

Sắc vàng xen lẫn giữa màu xanh đồi núi

Tại những triền đồi hoa hướng dương quy mô lớn nhất Việt Nam, người dân và du khách sẽ có dịp hòa mình vào không gian thiên nhiên rực rỡ độ thu về.

Du khách tạo dáng check-in

Sự phá cách trong bố trí các luống hoa qua mỗi đợt trồng mang đến những trải nghiệm mới níu chân du khách, khiến họ ngóng đợi mỗi năm rồi háo hức tìm về.

Các luống hoa được bố trí phá cách qua mỗi đợt trồng mang lại trải nghiệm mới

Dòng người nườm nượp đổ về cánh đồng hoa chiêm ngưỡng sắc vàng mùa thu

Những ngày này, hoa hướng dương đang nở rộ, phủ sắc vàng giữa màu xanh đồi núi. Năm nay tiết trời thuận lợi, hoa nở đều, bông to, sắc vàng đậm đà.

Cánh đồng hoa hướng dương trở thành điểm hẹn hàng năm của du khách mỗi độ thu về

Trước thời điểm mở cửa chính thức, một số khách hàng may mắn còn được trải nghiệm bay khinh khí cầu, ngắm toàn cảnh cánh đồng hướng dương từ trên cao.

Nhiều du khách được bay khinh khí cầu trải nghiệm