Chương trình do UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức; Sở VHTT TP.HCM chỉ đạo nội dung, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện. Đây là hoạt động văn hóa, nghệ thuật ý nghĩa nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Với sự dàn dựng công phu, chương trình mang đến không gian nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện hình ảnh TP.HCM năng động, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa và nghĩa tình.

Chương trình nghệ thuật “Giữ gìn bản sắc – Gắn kết nghĩa tình” góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc

Mở đầu chương trình là tiết mục mashup “54 dân tộc Việt Nam – Rực rỡ Việt Nam tôi”, qua phần trình diễn của Trúc Lai, Phạm Đồng Diệu Ly cùng các nhóm múa và diễn viên thiếu nhi. Tiết mục mở màn đưa khán giả đến với bức tranh văn hóa đa dạng, giàu màu sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nơi mỗi nét đẹp riêng cùng hòa quyện trong bản sắc chung của dân tộc.

Thông điệp về sự thống nhất trong đa dạng cũng chính là tinh thần xuyên suốt chương trình, khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiết mục khai màn “54 dân tộc Việt Nam – Rực rỡ Việt Nam tôi” tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Chương trình được kết cấu thành hai phần: “Thành phố muôn sắc màu” và “Chung một tấm lòng – Chung một Việt Nam”. Mỗi phần là một lát cắt nghệ thuật, tái hiện những giá trị văn hóa, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển của Thành phố mang tên Bác.

Ở phần đầu “Thành phố muôn sắc màu”, các tiết mục tập trung khắc họa hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh – nơi hội tụ, giao thoa của nhiều vùng miền, dân tộc, tôn giáo và các dòng chảy văn hóa.

Qua các ca khúc “Non sông gấm vóc”, “Trọn đời một lòng tin yêu”, chương trình làm nổi bật vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đồng thuận xã hội.

hông gian nghệ thuật rực rỡ sắc màu tại chương trình chào mừng Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt TP.HCM lần thứ I năm 2026.

Một trong những điểm nhấn nghệ thuật của chương trình là sự kết hợp giữa các chất liệu văn hóa truyền thống với hơi thở âm nhạc đương đại. Tiết mục “Chạm ngũ cung” do Nghệ sĩ Nhân dân Quế Trân và rapper Tia Hải Châu thể hiện mang đến sự giao thoa giữa âm nhạc dân tộc và phong cách biểu diễn hiện đại. Hình ảnh năm cung bậc hò, xự, xang, xê, cống được khai thác như một nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, thể hiện tinh thần gìn giữ và sáng tạo của thế hệ trẻ trong việc phát huy giá trị di sản văn hóa.

Những tiết mục nghệ thuật giàu cảm xúc góp phần lan tỏa thông điệp về một TP.HCM năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và nghĩa tình.

Phần hai với chủ đề “Chung một tấm lòng – Chung một Việt Nam” mở rộng mạch cảm xúc đến tình yêu quê hương, đất nước, lòng tri ân và trách nhiệm của mỗi người dân đối với Tổ quốc.

Đặc biệt, nội dung chương trình nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa những người con đã hy sinh trở về với gia đình và quê hương.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình truyền tải thông điệp về gìn giữ bản sắc văn hóa, vun đắp tình đoàn kết và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Tiếp nối mạch cảm xúc ấy, ca khúc “Bay qua Biển Đông” do Nam Anh trình bày hướng đến tình yêu biển đảo, tinh thần gắn bó quân dân và ý chí bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Từ những giá trị lịch sử, truyền thống, chương trình tiếp tục khắc họa hình ảnh TP.HCM trong hành trình hội nhập và phát triển, với con người là trung tâm, đoàn kết là sức mạnh và đổi mới sáng tạo là động lực.

Chương trình khẳng định vai trò của văn hóa trong việc kết nối cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo động lực cho sự phát triển của TP.HCM.

Thông qua ngôn ngữ âm nhạc, múa và nghệ thuật trình diễn, chương trình khẳng định việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không tách rời quá trình đổi mới, hội nhập. Những giá trị truyền thống tiếp tục được trao truyền, tiếp nối và làm giàu thêm bằng tư duy sáng tạo của các thế hệ hôm nay.

Ngày hội Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc – Sắc màu văn hóa Việt TP. HCM lần thứ I năm 2026 vì thế mang ý nghĩa không chỉ ở việc tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức chung tay xây dựng Thành phố ngày càng phát triển.