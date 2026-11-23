Đoàn diễu diễn xuất phát từ Km4 đường Điện Biên, di chuyển đến khu vực Quảng trường 19/8. Tham gia chương trình là các nghệ nhân, diễn viên đại diện cho 8 dân tộc: Kinh, Cao Lan, Mông, Thái, Pa Dí, Tày, Khơ Mú, Dao. Mỗi khối mang đến một sắc thái riêng qua trang phục truyền thống, âm nhạc dân gian, đạo cụ và những điệu múa đặc trưng, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tham quan các tiết mục diễu diễn đường phố.

Mở đầu đoàn diễu diễn là khối đại diện dân tộc Kinh trong những tà áo dài thướt tha, duyên dáng. Trên nền giai điệu ca khúc “Việt Nam quê hương tôi”, các thành viên bước đi nhịp nhàng, tự tin, tạo nên bức tranh văn hóa đậm đà bản sắc. Sắc áo dài truyền thống cùng những bước chân uyển chuyển tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam, gợi lên hình ảnh quê hương thân thuộc, gần gũi, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc.

Đoàn diễu diễn khối dân tộc Kinh đến từ Phường Yên Bái.

Đến từ xã Yên Bình, khối dân tộc Cao Lan mang đến không gian văn hóa đậm đà bản sắc với những bộ trang phục truyền thống mộc mạc, duyên dáng. Trong nhịp bước diễu diễn, những làn điệu Sình ca ngân vang, tái hiện nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng của đồng bào. Qua đó, khối diễu diễn góp phần giới thiệu vẻ đẹp đời sống tinh thần, phong tục tập quán và truyền thống văn hóa được người Cao Lan gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Các cô gái người Cao Lan đến từ xã Yên Bình.

Đoàn diễu diễn là sắc màu văn hóa dân tộc Mông với những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, tiếng khèn, tiếng sáo và các điệu múa mang đậm hơi thở núi rừng. Tiếng khèn ngân vang cùng nhịp bước sôi nổi không chỉ thể hiện tài nghệ, tâm hồn của đồng bào mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Những thiếu nữ Mông đến từ xã Bắc Hà.

Khối dân tộc Thái mang đến không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc với màn múa quạt duyên dáng, mềm mại. Trong nhịp điệu rộn ràng, những chiếc quạt xòe mở, khép lại nhịp nhàng theo từng bước chân, lúc nhẹ nhàng, uyển chuyển, lúc sôi nổi, say đắm. Sự kết hợp hài hòa giữa động tác múa, âm nhạc và trang phục truyền thống tạo nên bức tranh văn hóa đầy màu sắc, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Thái. Qua đó, nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng đất Mường Lò được lan tỏa và tỏa sáng.

Các cô gái Thái trong trang phục áo cỏm đến từ phường Trung Tâm.

Trong sắc màu văn hóa các dân tộc, người Pa Dí nổi bật với giá trị văn hóa mang đậm bản sắc riêng. Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, hoa văn thêu tinh xảo thể hiện sự khéo léo, gửi gắm quan niệm thẩm mỹ và đời sống tinh thần của cộng đồng. Cùng với đó, các phong tục, nghi lễ truyền thống và điệu múa dân gian độc đáo đã tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu, góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa các dân tộc nơi miền biên cương.

Đoàn diễu diễn dân tộc Pa Dí đến từ xã Mường Khương.

Khối dân tộc Tày góp thêm sắc màu độc đáo vào không gian văn hóa Mường Lò thông qua những giá trị nghệ thuật truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tiếng đàn tính ngân vang hòa cùng điệu hát then mượt mà, sâu lắng và những làn điệu giao duyên ngọt ngào, tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào. Mỗi lời ca, tiếng đàn không chỉ thể hiện tâm hồn, tình cảm mà còn gửi gắm tình yêu quê hương, bản làng và niềm tự hào về bản sắc dân tộc Tày.

Những thiếu nữ Tày đến từ xã Chấn Thịnh.

Sắc màu văn hóa Khơ Mú nổi bật với trang phục rực rỡ, tiếng trống, tiếng chiêng và những điệu múa khỏe khoắn, giàu nhịp điệu. Mỗi bước chân nối dài vòng múa không chỉ tạo không khí vui tươi mà còn thể hiện sự gắn kết cộng đồng, tình yêu bản làng và khát vọng về cuộc sống bình yên.

Điệu múa của người Khơ Mú (Phường Nghĩa Lộ).

Khối dân tộc Dao gây ấn tượng với những bộ trang phục thêu tay tinh xảo, sắc đỏ nổi bật cùng các họa tiết mang ý nghĩa văn hóa, tín ngưỡng. Những giá trị truyền thống như: lễ cấp sắc, Tết nhảy, dân ca và nghệ thuật múa tiếp tục được giới thiệu, góp phần khắc họa bản sắc riêng của cộng đồng người Dao trên vùng đất Lào Cai.

Đoàn diễu diễn của người Dao đến từ xã Hợp Thành.

Khán giả phấn khích và cổ vũ nhiệt tình cho các đội diễu diễn đường phố.

Những thanh âm và vũ điệu của núi rừng không chỉ làm nên đêm hội rộn ràng mà còn nối dài mạch nguồn văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, để bản sắc các dân tộc Lào Cai mãi ngân vang, tỏa sáng trong nhịp sống hôm nay và mai sau.