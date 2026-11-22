Các tiết mục biểu diễn đầy sắc màu văn hóa tại Carnival. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Trong khuôn khổ Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026, chiều 22/11, tại phường Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Carnival “Con đường di sản - Đại ngàn xuống phố.”

Với sự tham gia của 2.800 nghệ nhân và 600 diễn viên, Carnival “Con đường di sản - Đại ngàn xuống phố” đã mang đến cho công chúng những phần trình diễn đầy màu sắc. Carnival gồm 5 khối: Đại đoàn kết; Hồn thiêng đại ngàn; Sắc màu thổ cẩm; Thanh âm đại ngàn; Tây Nguyên được mùa, mỗi khối mang một màu sắc văn hóa đặc trưng riêng của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên.

Ở khối “Đại đoàn kết,” khán giả được đắm mình trong tiếng cồng chiêng, theo sau là những cây nêu vươn cao, sắc phục truyền thống của các dân tộc, những dải thổ cẩm đại diện cho cuộc gặp gỡ giữa đại ngàn và biển đảo Quảng Ngãi.

Khối “Hồn thiêng đại ngàn” có sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê cùng xe biểu tượng Nhà rông mang đến cho Kon Tum một không gian của những ngôi làng thu nhỏ.

Các tiết mục biểu diễn đầy sắc màu văn hóa tại Carnival. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Khối “Sắc màu thổ cẩm” được dẫn dắt bởi tiếng cồng chiêng, theo sau là những dải vải thổ cẩm với họa tiết dệt tinh xảo, tỉ mỉ, từng đường nét hoa văn kể câu chuyện về đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của cộng đồng.

Khối “Thanh âm đại ngàn” với tù và, các nghệ nhân cồng chiêng và đội hình biểu diễn chuông gió, mõ đôi, tạo nên một bản hòa âm giữa phố. Mỗi tiếng gõ, tiếng ngân đều mang hơi thở của núi rừng.

Khối “Tây Nguyên được mùa” được tạo hình thành những người phụ nữ trong mùa gặt. Phía sau, tiếng cồng chiêng nâng nhịp cho các lớp múa gùi, múa mừng mùa; mỗi động tác nâng, trao, chào đều gửi gắm mong ước bản làng được no ấm.

Qua mỗi tuyến đường, mỗi con phố, đoàn Carnival đều nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân và du khách. Không chỉ mang đến không khí lễ hội, Carnival còn tạo ra một bữa tiệc màu sắc, kết hợp âm thanh mang đậm bản sắc của núi rừng Tây Nguyên.

Các tiết mục biểu diễn đầy sắc màu văn hóa tại Carnival. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Ông Nguyễn Thái Hoàng Anh, người dân ở phường Kon Tum cho biết, đã rất lâu ông mới thấy được không khí lễ hội trên các tuyến đường. Mọi người trong gia đình ông đều háo hức chờ đón từng đoàn nghệ nhân biểu diễn đi qua.

Mỗi đoàn nghệ nhân mang đến một sắc thái riêng biệt, đại diện cho từng dân tộc trên địa bàn tỉnh. Carnival đã mang đến cho người xem một “bữa tiệc” thực sự về âm nhạc, trang phục, phong thái biểu diễn của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Người dân rất phấn khởi khi có một chương trình như thế này, không chỉ giúp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn đưa hình ảnh con người, văn hóa của vùng đất Quảng Ngãi đến với mọi miền của Tổ quốc”./.