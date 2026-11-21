Tối 21/11, tại Công viên 30/4 (phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ), chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và khai mạc Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Sắc màu di sản Phương Nam” chính thức diễn ra, thu hút đông đảo nhân dân, đồng bào Khmer và du khách gần xa.

Chương trình nhằm tôn vinh nét đẹp văn hóa-tín ngưỡng đặc sắc gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer Nam Bộ; đồng thời chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên được tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh sau khi Cần Thơ được mở rộng, không gian phát triển và không gian văn hóa của thành phố càng thêm phong phú, hội tụ những giá trị đặc sắc của các vùng đất và cộng đồng dân tộc; trong đó, văn hóa Khmer Nam Bộ là tài sản văn hóa chung quý báu và Lễ hội Ok Om Bok ngày nay đã trở thành ngày hội chung của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa trên địa bàn.

Khẳng định việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống là nhiệm vụ lâu dài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cam kết, địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo, đồng thời gắn kết di sản với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng và du lịch sông nước nhằm tạo sinh kế cho người dân và quảng bá hình ảnh Cần Thơ thân thiện, năng động, giàu bản sắc.

Với chủ đề chính “Sắc màu di sản Phương Nam," đêm nghệ thuật mở ra không gian văn hóa giàu bản sắc xuyên suốt 3 chương:“Sông trăng mở hội," “Sắc màu Phương Nam - Hội tụ di sản” và “Cần Thơ bừng sáng tương lai”. Chương trình dẫn dắt khán giả đi từ những giá trị truyền thống đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ như điệu múa cổ, nhịp giã cốm dẹp, thanh âm nhạc ngũ âm và không khí đua ghe Ngo, đến bức tranh giao thoa văn hóa Kinh-Khmer-Hoa trên vùng đất "Chín Rồng." Hành trình nghệ thuật khép lại bằng nguồn năng lượng trẻ trung, khắc họa tinh thần đổi mới, hội nhập và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của Cần Thơ trong kỷ nguyên mới.

Sức hút của đêm diễn còn đến từ sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng cùng Đoàn Nghệ thuật Khmer Sóc Trăng, dàn nhạc ngũ âm và đông đảo nghệ nhân. Đêm khai mạc khép lại trong không khí ấm áp với màn múa Rom Vông kết đoàn, nơi lãnh đạo, đại biểu, nghệ sỹ và người dân cùng hòa nhịp, biểu trưng cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc anh em trên mảnh đất Cần Thơ.

Trước đó, vào cùng ngày, không khí Lễ hội Ok Om Bok đã sớm trở nên rộn ràng trên dòng sông Maspero qua hoạt động trình diễn thả đèn nước và ghe Cà Hâu. Theo đó, 23 chiếc đèn nước cùng 4 ghe Cà Hâu đến từ các chùa Khmer trên địa bàn thành phố đã đồng loạt tỏa sáng dọc tuyến sông Maspero (từ cầu C247 đến cầu 30/4). Hoạt động nhằm bảo tồn và giới thiệu nghi lễ, phong tục truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer đến công chúng. Toàn bộ đèn nước và ghe Cà Hâu sẽ tiếp tục lưu lại trên sông phục vụ nhân dân, du khách tham quan, chiêm ngưỡng đến 22 giờ ngày 23/11/2026.

Lễ hội Ok Om Bok - Đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi trong những ngày tới với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn. Trọng tâm của lễ hội là giải đua ghe Ngo diễn ra từ ngày 23-24/11./.