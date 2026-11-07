Rực rỡ sắc màu văn hoá hội tụ tại phố đi bộ Thái Nguyên

Vừa qua, tại phố đi bộ trung tâm tỉnh Thái Nguyên diễn ra "Đêm hội thưởng trà" trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026, kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh (1831 - 2026)

Không gian diễu hành nghệ thuật với chủ đề “Trà Việt ngàn năm tinh hoa” thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm

Những tiết mục nghệ thuật tạo nên sắc màu duyên dáng

Mô hình ấm trà khổng lồ kết hợp hình ảnh hoa trà và lá trà xanh cùng dòng người lan toả thông điệp “Thái Nguyên – Đệ nhất danh trà”

Đoàn diễu hành xuống phố với trang phục truyền thống đặc trưng của xứ Trà

Nét đẹp duyên dáng tôn vinh vẻ đẹp trang phục và bản sắc văn hóa các dân tộc Việt

Các thiếu nữ trong trang phục truyền thống rạng rỡ tham gia diễu hành giữa lòng phố đi bộ Thái Nguyên

Người dân và du khách hào hứng theo dõi các màn trình diễn diễu phố

Người dân lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong không khí lễ hội sôi động