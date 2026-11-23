Rực rỡ sắc màu trong ngày khai mạc Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026
Ngày 23/11, không khí lễ hội náo nhiệt, rực rỡ sắc màu bao trùm khu vực sông Maspéro (phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ) trong ngày khai mạc Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026, tranh Cúp Nhựa Bình Minh.
Hàng nghìn vận động viên cùng đông đảo người dân, du khách hội tụ, tạo nên bức tranh văn hoá, thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.
Đến trưa cùng ngày, hai bên bờ sông Maspéro đã đông kín người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ các đội. Những chiếc ghe Ngo được trang trí rực rỡ với nhiều màu sắc, hoạ tiết độc đáo, nổi bật trên dòng sông, tạo nên khung cảnh lễ hội ấn tượng.
Tiếng trống, tiếng nhạc truyền thống hoà cùng tiếng reo hò cổ vũ của hàng nghìn khán giả khiến không khí ngày khai mạc thêm sôi động. Trong sắc màu rực rỡ của lễ hội, các vận động viên trong trang phục thi đấu đồng bộ, gương mặt rạng rỡ, thể hiện quyết tâm và tinh thần đoàn kết trước khi bước vào các cuộc tranh tài.
Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 thu hút 84 đội ghe với gần 7.000 vận động viên tham gia, trong đó có 67 đội nam và 17 đội nữ, tranh tài trong hai ngày 23 và 24/11.
Riêng tỉnh Cà Mau có 15 đội tham gia, gồm 9 đội nam và 6 đội nữ.
Đây là sự kiện văn hoá, thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ruc-ro-sac-mau-trong-ngay-khai-mac-giai-dua-ghe-ngo-thanh-pho-can-tho-nam-2026-a134649.html