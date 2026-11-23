Hàng nghìn vận động viên cùng đông đảo người dân, du khách hội tụ, tạo nên bức tranh văn hoá, thể thao đặc sắc của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Tất cả 84 đội tham gia giải tập trung về khán đài tham gia lễ khai mạc Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026.

Đến trưa cùng ngày, hai bên bờ sông Maspéro đã đông kín người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ các đội. Những chiếc ghe Ngo được trang trí rực rỡ với nhiều màu sắc, hoạ tiết độc đáo, nổi bật trên dòng sông, tạo nên khung cảnh lễ hội ấn tượng.

Đông đảo người dân và du khách tập trung hai bên bờ sông Maspéro để hoà mình vào không khí lễ hội.

Tiếng trống, tiếng nhạc truyền thống hoà cùng tiếng reo hò cổ vũ của hàng nghìn khán giả khiến không khí ngày khai mạc thêm sôi động. Trong sắc màu rực rỡ của lễ hội, các vận động viên trong trang phục thi đấu đồng bộ, gương mặt rạng rỡ, thể hiện quyết tâm và tinh thần đoàn kết trước khi bước vào các cuộc tranh tài.

Tất cả các VĐV cởi nón thực hiện nghi thức chào cờ trước lễ khai mạc, trong bức tranh rực rỡ sắc màu.

Du khách, các nghệ sĩ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc tại Giải ghe Ngo 2026.

Những chiếc ghe Ngo được trang trí rực rỡ sắc màu, mang đậm nét văn hoá truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Giải đua ghe Ngo thành phố Cần Thơ năm 2026 thu hút 84 đội ghe với gần 7.000 vận động viên tham gia, trong đó có 67 đội nam và 17 đội nữ, tranh tài trong hai ngày 23 và 24/11.

Riêng tỉnh Cà Mau có 15 đội tham gia, gồm 9 đội nam và 6 đội nữ.

Những nhịp chèo mạnh mẽ, đồng đều thể hiện sự phối hợp ăn ý và sức mạnh tập thể của các vận động viên trên đường đua.

Đội nữ Khbal Kropơ CM 16 (tỉnh Cà Mau) quyết liệt trên đường đua với đội bạn.

Đây là sự kiện văn hoá, thể thao có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ./.