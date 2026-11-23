Trong suốt ngày hội, sân Trường THPT Trần Phú trở thành không gian văn hóa rực rỡ sắc màu với chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu và tranh tài sôi nổi của học sinh cả ba khối lớp.

Tại không gian triển lãm chung mang chủ đề “Dấu ấn non sông”, học sinh toàn trường đã giới thiệu nhiều mô hình thủ công được chế tác công phu, tái hiện các công trình kiến trúc tiêu biểu, danh lam thắng cảnh và trang phục đặc trưng của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mỗi khối lớp mang đến những sắc màu trải nghiệm riêng. Học sinh khối 10 khuấy động ngày hội bằng các tiết mục dân vũ đồng đều, khỏe khoắn, đồng thời thể hiện sức sáng tạo qua phần thi vẽ tranh quạt mang chủ đề văn hóa ba miền Bắc - Trung - Nam.

Trong khi đó, khối 11 tạo điểm nhấn bằng phần thi nhảy sạp rộn ràng cùng những chiếc nón lá được trang trí công phu, tôn vinh hình ảnh bản đồ Tổ quốc, các cột mốc chủ quyền biển đảo và những anh hùng dân tộc.

Đối với khối 12, 18 chi đoàn đã đầu tư xây dựng 18 gian hàng tái hiện nét đặc trưng trong ẩm thực và văn hóa các vùng miền Bắc, Trung, Nam và Tây Nguyên, bảo đảm tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Bên cạnh đó, sân chơi trí tuệ “Rung chuông vàng” thu hút 90 thí sinh tham gia tranh tài, thử thách kiến thức về lịch sử, văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam.

Không khí ngày hội thêm phong phú với không gian trưng bày sách của thư viện, gian hàng Đoàn trường, khu vực tư vấn tuyển sinh đại học và hoạt động giao lưu Random dance sôi động vào cuối buổi chiều. Chuỗi hoạt động không chỉ tạo sân chơi bổ ích mà còn mở ra cơ hội để học sinh giao lưu, kết nối, thể hiện năng khiếu và phát huy tinh thần tập thể.

Ngày hội “Việt Nam Tinh hoa” năm 2026 không chỉ là dịp để học sinh khám phá, trải nghiệm các giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần đưa lịch sử, văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống học.