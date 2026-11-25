Sáng 23/11, tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang tổ chức diễu hành trang phục dân tộc với chủ đề “Sắc màu truyền thống - Tự hào phụ nữ An Giang”.

Sự kiện thu hút hơn 800 cán bộ, hội viên phụ nữ đến từ các xã, phường, đặc khu trong tỉnh. Trong trang phục truyền thống của đồng bào Kinh, Hoa, Chăm, Khmer, các đại biểu cùng tham gia diễu hành, giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa và đời sống của các cộng đồng dân tộc trên địa bàn An Giang.

Các đoàn trong trang phục các dân tộc thiểu số tham gia diễu hành. Ảnh: Nguyễn Huế

Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của trang phục truyền thống, hoạt động còn tạo dịp để phụ nữ các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu những nét văn hóa của nhau. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của di sản văn hóa, khuyến khích mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng cùng tham gia gìn giữ, trao truyền những giá trị truyền thống cho thế hệ sau.

Phát huy vai trò phụ nữ trong gìn giữ bản sắc văn hóa

Phát biểu tại sự kiện, bà Trương Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cho biết hoạt động diễu hành trang phục dân tộc được tổ chức nhằm chào mừng Festival “Dòng xanh An Giang” lần thứ I năm 2026, đồng thời hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức mong muốn tôn vinh vẻ đẹp và giá trị của trang phục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa trong cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình, cộng đồng và dân tộc.

Những bộ trang phục truyền thống rực rỡ tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu. Ảnh: Nguyễn Huế

Tại An Giang, nơi nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa đặc trưng được thể hiện qua trang phục, ngôn ngữ, tín ngưỡng, phong tục và sinh hoạt cộng đồng. Việc bảo tồn, phát huy những giá trị này không chỉ góp phần giữ gìn sự đa dạng văn hóa mà còn tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bên cạnh giá trị trong đời sống cộng đồng, bản sắc văn hóa các dân tộc còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, giới thiệu hình ảnh và con người An Giang đến du khách.

Lễ diễu hành khép lại bằng màn đồng diễn của các đại biểu tham gia. Những bộ trang phục truyền thống cùng hội tụ, tạo nên không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu, góp phần lan tỏa thông điệp chung tay bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống hiện đại.

Cùng với các hoạt động bảo tồn văn hóa, An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập trung vào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn gìn giữ bản sắc văn hóa với xây dựng đời sống văn minh tại địa phương.