Thiếu nữ bốn dân tộc Kinh, Chăm, Hoa và Khmer trong trang phục truyền thống của dân tộc mình.

Chương trình mang đến không gian văn hóa đa sắc màu, tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống, phong tục, tập quán và bản sắc riêng của mỗi dân tộc; đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương (hàng đầu, bìa phải); Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy (hàng đầu, giữa) trong trang phục áo dài truyền thống tham gia diễu hành.

Lãnh đạo tỉnh An Giang, các sở, ban, ngành, đoàn thể và người dân đại diện các dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer tham gia diễu hành trong trang phục truyền thống.

Thướt tha tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Thanh thiếu niên đại diện khối dân tộc Kinh rạng rỡ trong trang phục áo dài, nón lá.

Sắc màu trang phục truyền thống của đồng bào Hoa.

Đồng bào Khmer trong trang phục truyền thống tham gia diễu hành.

Đồng bào Chăm duyên dáng trong trang phục truyền thống.

Thiếu nữ Chăm nổi bật với sắc phục dân tộc.

Các bạn trẻ trong trang phục áo dài tham gia diễu hành.

Thanh niên Chăm hào hứng tham gia chương trình.

Trang phục truyền thống mang nét đặc trưng của dân tộc Hoa.

Đồng bào các dân tộc biểu diễn những điệu múa truyền thống tại chương trình.

Trang phục truyền thống của 4 dân tộc Kinh, Chăm, Hoa, Khmer cùng hội tụ, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc tại phường Rạch Giá.