Rực rỡ sắc màu 'phố đầu lân' lâu đời nhất xứ Huế

Đoạn đường Trần Hưng Đạo, từ khu vực đầu cầu Phú Xuân đến đoạn giao với đường Đinh Tiên Hoàng, từ lâu được nhiều người gọi bằng cái tên thân thuộc “phố đầu lân”ở cố đô Huế.

Nơi đây thường bán những chiếc đầu lân nhỏ dành cho trẻ em đến những sản phẩm cầu kỳ, có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Tất cả tạo nên một không gian đặc trưng Tết Trung thu ở vùng đất Cố đô.

Mỗi độ Trung thu về, con phố này được khoác lên một "chiếc áo mới". Hai bên đường, những chiếc đầu lân đỏ, vàng, xanh, cam, hồng, tím… nối tiếp nhau, nổi bật giữa phố phường.

Giá mỗi chiếc đầu lân tại đây tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và độ cầu kỳ. Những sản phẩm phổ thông có giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng

Những bộ trang phục múa lân, đuôi lân, trống, mặt nạ và nhiều loại đồ chơi truyền thống cũng được bày bán

Nếu trước đây đầu lân Huế chủ yếu mang hai màu đỏ và vàng, tượng trưng cho may mắn, tài lộc và thịnh vượng, thì ngày nay màu sắc đã phong phú hơn rất nhiều.

Đằng sau vẻ ngoài rực rỡ của những chiếc đầu lân là một nghề thủ công được nhiều gia đình ở Huế gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong đó, đôi mắt được xem là một trong những chi tiết quan trọng nhất. Theo các nghệ nhân, đây cũng là nét tạo nên thần thái riêng của đầu lân xứ Huế.

Công đoạn vẽ và tạo hình đôi mắt thường do những người thợ có tay nghề đảm nhận, bởi chỉ một đường nét khác biệt cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn biểu cảm của con lân đặc trưng xứ Huế.

Trải qua nhiều năm, những chiếc đầu lân xứ Huế vẫn giữ nét đặc trưng ở đôi mắt và bộ râu, tạo cảm giác uy nghi, mạnh mẽ. Phần trang trí cũng ngày càng cầu kỳ.

Những sản phẩm đầu lân làm ra tại các cơ sở trên đường Trần Hưng Đạo không chỉ được tiêu thụ tại Huế mà còn được đưa đến nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Trị, Đắk Lắk, TP.HCM… Một số sản phẩm còn được đưa ra nước ngoài để phục vụ cộng đồng người Việt trong các dịp lễ, Tết.

Ông Trương Như Rem, một nghệ nhân làm đầu lân tại số 11 Trần Hưng Đạo, TP Huế, cho biết ông từng làm nhiều nghề trước khi gắn bó với nghề này.

“Tôi từng làm rất nhiều nghề, nhưng sau này lại gắn bó với nghề làm đầu lân vì đam mê nghệ thuật và cũng bởi nghề mang lại thu nhập. Hiện tại, cơ sở của tôi cũng tạo công ăn việc làm cho nhiều người”, ông Rem chia sẻ.

Cũng theo ông Rem, nỗi trăn trở lớn nhất đối với những người thợ làm đầu lân nơi đây, chính là mong nghề làm lân được công nhận là nghề truyền thống của Huế, để thế hệ trẻ tiếp tục bảo tồn, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa của vùng đất cố đô.

Những chiếc đầu lân vẫn được người thợ ở Huế tỉ mẩn làm nên bằng đôi bàn tay và sự kiên trì. Mỗi mùa Trung thu, khi những chiếc đầu lân rực rỡ xuất hiện trên phố Trần Hưng Đạo, con phố không chỉ trở thành điểm mua sắm quen thuộc mà còn gợi nhắc về một nghề thủ công truyền thống đang được tiếp nối qua từng thế hệ ở miền núi Ngự, sông Hương.

Xen kẽ những đầu lân đầy màu sắc là những chiếc đèn ông sao cũng được bày bán để phục vụ những khách hàng "nhí".