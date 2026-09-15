Rực rỡ sắc màu ngày hội nhập học của tân sinh viên Trường Đại học Kiểm sát

Cổng chào tân sinh viên Trường Đại học Kiểm sát năm 2026.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là không gian gian hàng được thiết kế trẻ trung, giàu tính tương tác, mang đến nhiều hoạt động đa dạng, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên, đặc biệt là các tân sinh viên trong những ngày đầu nhập học.

Tại đây, hoạt động tô màu banner “Góp màu thanh xuân - Dệt sắc ngày hội” đã tạo nên một không gian sáng tạo, nơi mỗi người có thể tự tay góp một nét màu để cùng hoàn thiện bức tranh chung mang đậm dấu ấn tuổi trẻ.

Mỗi gam màu được thêm vào không chỉ làm nên diện mạo rực rỡ cho ngày hội, mà còn trở thành một dấu ấn riêng của những tân sinh viên trong ngày đầu tiên hòa mình vào đời sống của mái trường mới.

TS. Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát tham gia trải nghiệm hoạt động photobooth cùng các sinh viên.

Em Hứa Đức Chính, sinh viên K11B, Trường Đại học Kiểm sát chia sẻ: "Điều khiến em ấn tượng nhất về các gian hàng năm nay là sự đầu tư và đa dạng trong các hoạt động. Mỗi gian hàng đều có một cách thể hiện riêng, vừa đẹp mắt vừa sinh động nên không khí chào tân rất sôi nổi. Em đặc biệt thích hoạt động tô màu banner "Góp màu thanh xuân - Dệt sắc ngày hội" vì em thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa. Mỗi người góp một màu sắc, một nét vẽ để cùng tạo nên một bức tranh chung, giống như việc mỗi sinh viên đều góp một phần vào thanh xuân và vào tập thể của mình".

Với thông điệp “Hò vui hết mình - Hình đẹp hết nấc”, photobooth đã ghi nhận hơn 300 lượt chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc vui tươi của sinh viên.

Bên cạnh đó, khu vực photobooth nhanh chóng trở thành một trong những điểm đến được yêu thích. Với thông điệp “Hò vui hết mình - Hình đẹp hết nấc”, photobooth đã ghi nhận hơn 300 lượt chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc vui tươi, tự nhiên của sinh viên trong những ngày đầu năm học.

Từ những người bạn vừa mới gặp, những nhóm lớp đầu tiên cho đến các thế hệ sinh viên cùng nhau xuất hiện trong một khung hình, mỗi bức ảnh đều góp phần lưu lại một mảnh ký ức của mùa tựu trường năm 2026.

Đồng chí Trần Sỹ Dương - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên VKSND tối cao, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát tham gia ký tên, tô màu.

Sinh viên Trường Đại học Kiểm sát tham gia ký tên, tô màu.

Không chỉ sinh viên, TS. Nguyễn Văn Khoát - Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát cũng trực tiếp tham gia trải nghiệm các hoạt động tại gian hàng và hòa mình vào không khí sôi nổi của ngày hội.

"Em thấy các gian hàng năm nay được chuẩn bị khá chỉn chu, bố trí hợp lý nên đi vào là thấy không khí rất sôi động. Có nhiều hoạt động trải nghiệm, trò chơi và khu chụp ảnh nên chúng em vừa đi vừa tham gia khá vui. Em cũng cảm nhận được sự quan tâm của Ban Giám hiệu trong việc tạo môi trường gần gũi để tân sinh viên dễ hòa nhập. Ấn tượng nhất với em là quầy photobooth luôn đông, sinh viên và phụ huynh đều xếp hàng chụp ảnh lưu niệm, khoảnh khắc đó rất đáng nhớ", em Phan Thị Minh Thư, sinh viên K11E, Trường Đại học Kiểm sát chia sẻ.

Các gian hàng được thiết kế trẻ trung, năng động.

Không dừng lại ở các hoạt động trải nghiệm, gian hàng còn trở thành không gian giới thiệu và kết nối sinh viên với các hoạt động của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát.

Thông qua việc giới thiệu các chương trình, phong trào, hoạt động Đoàn và các câu lạc bộ, tân sinh viên có thêm cơ hội tìm hiểu về đời sống ngoại khóa tại Nhà trường, khám phá những sân chơi phù hợp với sở thích và chủ động tìm kiếm cơ hội rèn luyện, cống hiến trong những năm tháng đại học.

Các hoạt động chào tân sinh sinh của Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kiểm sát.

Không khí sôi nổi tại gian hàng cũng tạo nên những cuộc gặp gỡ rất tự nhiên giữa các thế hệ sinh viên. Từ những bước chân đầu tiên còn đôi chút ngại ngùng, những cuộc trò chuyện, hướng dẫn và chia sẻ của sinh viên khóa trên dành cho các bạn tân sinh viên đã dần tạo nên sự gần gũi, thân thiện trong cộng đồng sinh viên.

Các tân sinh viên tiến hành làm các thủ tục nhập học.

Đặc biệt, không khí ấy không chỉ được cảm nhận bởi những người trực tiếp tham gia chương trình. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng không khí nhập học náo nhiệt, cởi mở và gần gũi đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ sinh viên, để các bạn tân sinh viên nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, đồng thời giúp phụ huynh thêm yên tâm khi chứng kiến con em mình được chào đón trong một môi trường học tập năng động, đoàn kết và giàu tinh thần cộng đồng.