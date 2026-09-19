Rực rỡ sắc màu lễ khai mạc ASIAD 20 tại Nhật Bản

Lễ khai mạc mở màn bằng chương trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc hiện đại, ánh sáng và hệ thống đèn LED. Các vũ công xuất hiện trong trang phục có hình trái tim phía trước, truyền tải thông điệp chủ đạo “Hòa chung nhịp đập trái tim”.

Tiếp nối chương trình là phần trình diễn violin của nghệ sĩ Taro Hakase, người từng hợp tác với danh ca Canada Celine Dion. Trước đó, khán giả tại sân vận động được thưởng thức các tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc nam Nhật Bản INI cùng những màn trình diễn võ thuật truyền thống do người dân địa phương thực hiện.

Toàn cảnh lễ khai mạc ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: Quốc Việt

Đài đuốc ASIAD 20 chính thức được thắp sáng. Ảnh: Quốc Việt

Ban tổ chức sau đó tiến hành nghi thức rước Quốc kỳ Nhật Bản và cử hành Quốc ca trong không khí trang trọng. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai Đại hội Thể thao châu Á, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994.

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức giới thiệu các môn thể thao tranh tài tại ASIAD 20. Đáng chú ý, hình ảnh xạ thủ Phạm Quang Huy của Việt Nam xuất hiện trong video giới thiệu môn bắn súng. Anh là đương kim vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi nam.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn diễu hành của các đoàn thể thao tham dự. Nước chủ nhà thiết kế sân khấu khổng lồ hình trái tim, bố trí hai làn diễu hành theo hai hướng trước khi hội tụ tại khu vực trung tâm khán đài A, tạo nên hình ảnh tượng trưng cho sự kết nối và đồng điệu.

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất hiện trong bộ đồng phục lịch sự, thể hiện tinh thần đoàn kết, tự tin và quyết tâm. Hai vận động viên Lê Thanh Thúy (bóng chuyền) và Đinh Quang Kiệt (bóng đá) đảm nhận vai trò cầm cờ cho đoàn.

ASIAD 20 quy tụ 498 thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam, tranh tài ở 33 môn thể thao. Đoàn đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên tại Đại hội.

Đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASIAD 20 tại Nhật Bản. Ảnh: Quốc Việt

Trung vệ Đinh Quang Kiệt cùng chủ công Lê Thanh Thuý đại diện thể thao Việt Nam cầm cờ lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Việt

Phần kết của Lễ khai mạc ASIAD 20. Ảnh: Quốc Việt

Phát biểu khai mạc, ông Ohmura Hideaki - Thống đốc tỉnh Aichi, Chủ tịch Ủy ban tổ chức ASIAD và Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á 2026, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và gắn kết thông qua thể thao.

Theo ông, với khẩu hiệu “Nơi đây châu Á hòa là một”, Đại hội hướng tới việc đưa mọi người xích lại gần nhau, bất chấp những khác biệt về văn hóa. Ông đồng thời khích lệ các vận động viên thi đấu hết mình, phát huy nỗ lực và tinh thần thể thao, góp phần lan tỏa thông điệp về một thế giới đoàn kết hơn.

Trong khi đó, ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á, bày tỏ sự trân trọng đối với Nhật Bản trong vai trò nước chủ nhà. Ông đánh giá cao tinh thần kỷ luật, sự tận tâm và truyền thống thể thao của đất nước mặt trời mọc, đồng thời nhắc lại dấu ấn của Olympic và Paralympic Tokyo 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới hàng nghìn tình nguyện viên và người dân Aichi, Nagoya đã góp sức tổ chức Đại hội, đồng thời kỳ vọng ASIAD 20 sẽ tiếp tục truyền cảm hứng, thúc đẩy sự gắn kết giữa các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10/2026, quy tụ khoảng 17.000 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các đoàn tranh tài ở 469 nội dung thuộc 43 môn thể thao.