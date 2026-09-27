Rực rỡ sắc màu Lễ hội Nghinh Ông TPHCM

Điểm mới của lễ hội năm nay là mở rộng không gian tổ chức, kết nối khi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam (phường Vũng Tàu) diễn ra gần như cùng thời điểm.

Việc mở rộng không gian lễ hội được kỳ vọng góp phần đưa các giá trị văn hóa biển đến gần hơn với người dân và du khách.

Đoàn rước lễ hội Nghinh Ông với trang phục truyền thống, trống chiêng và cờ xí rực rỡ

Nghi thức thượng đại kỳ, mở đầu chuỗi hoạt động kéo dài 3 ngày tại xã Cần Giờ

Trò chơi dân gian leo cột mỡ thu hút đông đảo thanh niên và người dân tham gia, cổ vũ

Ngay sau sự kiện ở Cần Giờ, lễ hội được tiếp nối tại Vũng Tàu vào ngày 26 và 27-9

Không khí vui tươi, rộn ràng bao trùm các ghe thuyền của ngư dân khi tham gia lễ rước Nghinh Ông

Các em thiếu nhi tham gia trò chơi "Bịt mắt bắt vịt"