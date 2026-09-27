Rực rỡ sắc màu Lễ hội Nghinh Ông TPHCM
Diễn ra từ ngày 24 đến 26-9, Lễ hội Nghinh Ông TPHCM năm 2026 tại xã Cần Giờ có nhiều hoạt động đặc sắc, phong phú.
Điểm mới của lễ hội năm nay là mở rộng không gian tổ chức, kết nối khi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam (phường Vũng Tàu) diễn ra gần như cùng thời điểm.
Việc mở rộng không gian lễ hội được kỳ vọng góp phần đưa các giá trị văn hóa biển đến gần hơn với người dân và du khách.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ruc-ro-sac-mau-le-hoi-nghinh-ong-tphcm-post873636.html