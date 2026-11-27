Những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu bay trên bầu trời Thành Cổ Quảng Trị, tạo điểm nhấn ấn tượng trong ngày khai mạc Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026. (Ảnh: H.M)

Lễ hội là hoạt động điểm nhấn nằm trong chuỗi các sự kiện của Lễ hội Vì hòa bình 2026.

Điểm nhấn của sự kiện là màn trình diễn đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² được khinh khí cầu kéo lên bầu trời Thành Cổ Quảng Trị. Cùng với đó, 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng loạt bay ở độ cao khoảng 50m xung quanh lá cờ.

Lá cờ Tổ quốc rộng 2.025m² được chuẩn bị để khinh khí cầu kéo lên trong lễ chào cờ tại Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng khổng lồ trên bầu trời Thành Cổ Quảng Trị, nơi diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ vào mùa hè năm 1972 tạo nên khung cảnh ấn tượng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong lòng người dân và du khách.

Hai khinh khí cầu kéo đại kỳ Tổ quốc rộng hơn 2.000m² tung bay trên Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị-năm 2026 mang đến một không gian lễ hội đặc sắc, kết nối lịch sử, văn hóa và du lịch.

Những khinh khí cầu nhiều màu sắc xuất hiện trên bầu trời Thành Cổ Quảng Trị không chỉ tạo nên cảnh quan ấn tượng mà còn truyền tải thông điệp về một Quảng Trị yêu chuộng hòa bình, năng động và hội nhập.

34 khinh khí cầu rực rỡ sắc màu tại không gian Thành Cổ Quảng Trị. (Ảnh: H.M)

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các hoạt động ý nghĩa như: Đêm hoa đăng tri ân các Anh hùng liệt sĩ; chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng hằng đêm và không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc, góp phần mang đến bầu không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của mọi lứa tuổi.

Lễ khai mạc thu hút đông đảo người dân, đoàn viên, thanh niên tham gia. (Ảnh: H.M)

Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ hội khinh khí cầu quốc tế và xác định sự kiện này là một trong những hoạt động góp phần làm mới hình ảnh điểm đến, đưa Quảng Trị đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.