Video: Lễ chào cờ và nghi thức cất cánh, mở màn Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026

Lễ chào cờ và nghi thức cất cánh, mở màn cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế diễn ra sáng 27/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Lê Trường

Lá cờ Tổ quốc rộng 2.025 m² được chuẩn bị để khinh khí cầu kéo lên trong lễ chào cờ sáng nay 27/11 tại Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Lê Trường

Cùng với đó, 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đồng loạt bay ở độ cao khoảng 50m xung quanh lá cờ - Ảnh: Lê Trường

Các đại biểu tham dự tại lễ chào cờ và nghi thức cất cánh, mở màn cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị năm 2026 - Ảnh: Lê Trường

Đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025m² được khinh khí cầu kéo bay trên bầu trời, nơi diễn ra cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị - Ảnh: Lê Trường

Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn, giàu tính trải nghiệm và thu hút du khách trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 27 đến 29/11/2026 tại hai địa điểm mang giá trị lịch sử đặc biệt là Thành Cổ Quảng Trị, Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị (ngày 27/11) và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (ngày 28-29/11).

Lễ hội Khinh khí cầu lần đầu được tổ chức tại Quảng Trị thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm - Ảnh: Lê Trường

Lễ hội Khinh khí cầu được kỳ vọng sẽ tạo thêm sản phẩm du lịch mới, gia tăng trải nghiệm cho du khách và tăng cường kết nối văn hóa với du lịch, thương mại, dịch vụ tại Quảng Trị - Ảnh: Lê Trường

Với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế. Sự kiện được kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị, phát huy giá trị di sản lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch - Ảnh: Lê Trường

Lê Trường (thực hiện)