Rực rỡ sắc màu Lễ hội Khinh khí cầu 'Bay trên quê hương thanh bình'
Lá cờ Tổ quốc rộng 2.025 m² được khinh khí cầu kéo lên trong lễ chào cờ sáng nay, 27/11, tại Thành Cổ Quảng Trị (phường Quảng Trị), mở đầu cho Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế lần đầu tiên được tổ chức trên quê hương đất lửa. Với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”, lễ hội là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn, giàu tính trải nghiệm và thu hút du khách trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026.
Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình” là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn, giàu tính trải nghiệm và thu hút du khách trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026. Lễ hội diễn ra từ ngày 27 đến 29/11/2026 tại hai địa điểm mang giá trị lịch sử đặc biệt là Thành Cổ Quảng Trị, Quảng trường Giải phóng, phường Quảng Trị (ngày 27/11) và Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải (ngày 28-29/11).
Lê Trường (thực hiện)
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/du-lich/202611/ruc-ro-sac-mau-le-hoi-khinh-khi-cau-bay-tren-que-huong-thanh-binh-e3b5c8f/