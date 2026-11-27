Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Đặc biệt, lá đại kỳ Tổ quốc rộng hơn 2.000 m2 được kéo lên độ cao 50 m trong nghi thức chào cờ, tạo nên hình ảnh giàu ý nghĩa tại vùng đất từng ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc.

Chương trình lễ chào cờ và nghi thức cất cánh được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, mở màn cho lễ hội với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026.

Nghi thức chào cờ mở màn Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế - Quảng Trị 2026 với chủ đề “Bay trên quê hương thanh bình”. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Lễ hội diễn ra từ ngày 27/11 đến 29/11 tại ba địa điểm gồm Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Quảng trường Giải phóng (phường Quảng Trị) và Di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Với quy mô 34 khinh khí cầu, tượng trưng cho 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam, sự kiện mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ cho người dân và du khách.

Thành Cổ Quảng Trị trở thành điểm hẹn của người dân và du khách trong những ngày diễn ra lễ hội. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Không chỉ có hoạt động trình diễn, trải nghiệm khinh khí cầu, lễ hội còn tổ chức thả hoa đăng tri ân trên sông Thạch Hãn, thả chim bồ câu cùng nhiều hoạt động cộng đồng, gửi gắm thông điệp về hòa bình, hữu nghị và đoàn kết.

Lễ hội thu hút sự quan tâm của người dân và du khách ngay trong ngày đầu tổ chức. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Việc đưa lễ hội đến với Thành Cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải góp phần kết nối trải nghiệm du lịch hiện đại với những địa danh lịch sử đặc biệt. Từ dấu tích cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ năm 1972 đến biểu tượng khát vọng thống nhất non sông bên dòng Bến Hải, mỗi điểm đến đều mang trong mình những giá trị lịch sử và ký ức sâu sắc.

Lễ hội là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần thứ I năm 2026. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Thông qua sự kiện, Quảng Trị kỳ vọng đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo thêm sức hút cho các điểm đến lịch sử, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất và con người địa phương tới du khách trong nước, quốc tế.

Những sắc màu khinh khí cầu nổi bật giữa không gian lịch sử của Thành Cổ Quảng Trị. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Từ một địa danh gắn với những năm tháng chiến tranh, Thành Cổ hôm nay trở thành điểm đến của những hoạt động văn hóa, du lịch. Ảnh: UBND tỉnh Quảng Trị

Về lâu dài, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị định hướng phát triển khinh khí cầu thành sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn với các tuyến, điểm như Đồng Hới, Đông Hà, Nam Đông Hà, vùng đất lửa Quảng Trị, Hiền Lương - Bến Hải và tuyến Phong Nha - Khe Sanh.

Các hoạt động trải nghiệm như săn mây tại Tân Lập - Hướng Phùng, du lịch xe địa hình ATV tại xã Nam Trạch và du lịch về đêm cũng được tính đến nhằm mở rộng không gian trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn cho du lịch Quảng Trị.